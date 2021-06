Casa da Cultura de Canaã dos Carajás oferece oficina de leitura dramatizada de Pássaros Juninos

A Casa de Cultura Canaã dos Carajás realiza uma programação junina em homenagem aos Pássaros Juninos. O primeiro evento sobre o tema é a oficina de leitura dramatizada de peças de “Pássaros Juninos”, até 18 de junho, via WhatsApp, sempre às 20h, sob o comando da oficineira Tayres Pacheco. A Casa promove ainda a oficina de trajes juninos, na qual os participantes vão aprender sobre técnicas de produção dessas peças. A oficina será realizada de 22 a 25 de junho, às 20h, via WhatsApp, com Marcos Alcântara. Já no dia 30 de junho, às 20h, o ator, professor e pesquisador Rodolpho Sanchez ministra a palestra “O teatro popular de Pássaros Juninos e a cultura amazônica”. Os eventos são gratuitos e on-line, e para participar basta enviar mensagem para: (94) 99160-8186 ou (94) 99220-3451.

A plataforma IARA (Inovação e Aceleração na Região Amazônica), que visa apoiar organizações e coletivos a tirar seus projetos do papel e a mobilizar cidadãos paraenses, está com edital aberto até 20 de junho para selecionar até oito organizações para uma jornada de aceleração de três meses, na qual receberão apoio com aporte financeiro, desenvolvimento de campanhas e fortalecimento institucional. Inscrições e informações no site www.iaraedital.com.br.

Estão abertas as inscrições para a edição do Indie 2021, que este ano acontecerá entre os dias 19 e 25 de agosto, com exibição de filmes on-line pelo site do festival www.indiefestival.com.br, exclusivamente para o território brasileiro. O evento recebe inscrições de longas, médias e curtas de ficção e documentário, nacionais e internacionais, produzidos entre 2020 e 2021 até 20 de junho no site https://filmfreeway.com/indiefestivalbrazil. As inscrições para filmes brasileiros são gratuitas.

O Instituto Cultural Vale lança no dia 22 de junho, a segunda edição de seu programa de formação online para apoiar produtores culturais na formatação de projetos e cadastro na Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), através do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Organizações tradicionais, associações ou produtoras de todo o Brasil poderão acessar o treinamento, que é gratuito e visa a estimular a produção cultural no país. Serão realizadas aulas semanais, de 15 de junho a 15 de julho, ao vivo pelo YouTube do Instituto Cultural Vale. O treinamento é gratuito. Para se inscrever, acesse institutoculturalvale.org.

Estão abertas até o dia 23 de junho as inscrições ao Prêmio Vicente Salles, da Fundação Cultural do Pará, do governo do estado, que vai contemplar 27 projetos inéditos nas áreas de artes visuais, audiovisual, teatro, dança, circo, música, artes literárias, design e moda com prêmios de R$ 15 mil cada. O edital e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.fcp.pa.gov.br.

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Cinefantasy - Festival Internacional de Cinema Fantástico, até 25 de junho. Os interessados podem mandar seus longas e curtas, de ficção ou documentário, desde que a temática seja Fantástica: de horror, ficção científica, western, fantasia, thriller e de ação. O Festival acontece em setembro de 2021. Mais informações e regulamento no site: https://cinefantasy.com.br/.

Estão abertas as inscrições para as duas mostras competitivas do III Festival do Filme Etnográfico do Pará. A novidade desta edição é a Mostra Competitiva Divino Tserewahú, voltada exclusivamente para produção de cineastas indígenas, que vai premiar melhor Curta, Média e Longa-Metragem. Esta mostra se une a Mostra Competitiva Jean Rouch, que premia o Melhor Filme Etnográfico em Curta, Média e Longa-Metragem. As inscrições são totalmente gratuitas até o dia 27 de junho exclusivamente online pelo site https://festivaldopara.com.br/2021/. Serão aceitas produções nacionais e internacionais de filmes que abordam questões socioculturais contemporâneas sobre pessoas, grupos sociais, processos históricos de temas de interesse antropológico e afins.

Estão abertas, até 30 de junho, as inscrições para a Mostra Sesc de Cinema que vai exibir produções nacionais e regionais. Podem participar filmes de longa, média e curta metragens. As premiações serão de R$ 5 mil para longas, de R$ 3.500 para médias e de R$ 2.500 para curtas. As obras devem ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2019. Inscrições no site www.sesc.com.br/mostradecinema. A lista das produções selecionadas será divulgada até o dia 30 de setembro.