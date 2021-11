Casa da Cultura de Canaã dos Carajás oferece oficina de dança afrocontemporânea

O Núcleo Curro Velho realiza o segundo módulo da oficina de dança em cadeira de rodas. As aulas acontecem às segundas e quartas, das 14h30 às 16h30, na sala de dança do Núcleo Curro Velho (Rua Professor Nelson Ribeiro, 287). Inscrições gratuitas.

O projeto Dança Reggae de Salão abre as inscrições para uma nova turma. Haverá seleção para bolsa de 100% de desconto para quem deseja participar. A programação é realizada às quintas-feiras, das 19h às 20h, no Enjoy Pub (Av. Pombal, 210) Informações: 98471-2738.

Casa da Cultura de Canaã dos Carajás celebra o mês da consciência negra com programação especial. Na programação, de 22 a 26/11, às 20h, -oficina de dança afrocontemporânea, com Carlos Henrique Monteiro e Victor Shinoda. No dia 29/11, às 20h, será apresentado o espetáculo teatral Maria Negra, dirigido por Carlos Henrique Monteiro e encenado pela atriz Lette Trindade. No dia 30/11, às 20h, via WhatsApp, será promovida a palestra “Protagonismo das mulheres e consciência negra na dança”. Durante o bate-papo, Amélia Conrado, da Universidade Federal da Bahia, abordará o lugar das mulheres negras na dança, seu protagonismo e os apagamentos na trajetória histórica dessa área. Já a programação de contação de histórias terá “Elefantes negros e brancos”, no dia 23/11 e “A menina que gostava de saber”, no dia 30/11. A última contação de história terá a participação de um intérprete de Libras - Língua Brasileira de Sinais. Inscrições: (94) 99160-8186 e (94) 99220-3451.

A União Brasileira de Compositores promove o projeto “Impulso 2.0”, com intuito de levar capacitação a músicos, como forma de promover a aceleração de carreiras de artistas independentes, assim como o desenvolvimento cultural. As inscrições estão abertas no site: http://impulso.ubc.org.br/.

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil abre edital para o “Ambassadors Fund for Cultural Preservation” (AFCP), iniciativa que busca financiar projetos individuais de preservação do patrimônio cultural do Brasil. As propostas devem ser enviadas até o dia 30 de novembro, no site: https://br.usembassy.gov/embassy-consulates/grants-corner/.

A Lupo está com as inscrições abertas do concurso de novos estilistas; os vencedores serão contratados como estagiários pela empresa. Os interessados poderão se inscrever até 3 de dezembro, pelo site: https://concursolupo.com.br/.

O Concurso Nacional Literário Infantil anuncia uma nova data limite para envio de obras para o Prêmio Espantaxim. As crianças entre 7 e 12 anos vão poder enviar suas histórias até 8 de dezembro. O regulamento pode ser lido no site: https://www.espantaxim.com.br/.