Cursos e Concursos: Veja os editais culturais abertos em Belém e no Pará no mês de julho de 2022

EDITAIS, CURSOS E CONCURSOS

Labsonora

| O quê: Labsonora, projeto de residências artísticas de 22 de setembro a 1 outubro de 2022 realizado pela Labverde e Se Rasgum Produções

| Quando: Até 17 de julho de 2022

| Inscrições e informações: www.labverde.com

Audiovisual

| O quê: Inscrições para a 17ª Edição do Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro

| Quando: Até 27 de julho de 2022

| Inscrições e informações: www.festaruanda.com.br

Belém

| O quê: Também estão abertas as inscrições para o workshop gratuito "Laboratório musicatuante: fazer artístico na interface entre teatro e música" com a instrutora Marta Pederiva, que será realizado entre os dias 04 e 08 de julho na Casa das Artes em Belém. Informações no site http://www.fcp.pa.gov.br/.

| Quando: De 4 a 8 de julho das 18h às 22h

| Onde: Theatro Municipal Victória - Santarém

| Informações: @casadasartesfcp

Santarém

| O quê: Workshop "Performance: (Des)lugar das memórias" com Elder Aguiar

| Quando: De 4 a 8 de julho das 18h às 22h

| Onde: Theatro Municipal Victória - Santarém

| Informações: @casadasartesfcp

Música

| O quê: Vagas para a Escola de Música da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás

| Quando: Segundo semestre

| Informações: Para participar basta ser morador do município, ter entre 7 e 19 anos e ir à instituição para fazer o teste de aptidão. Os aprovados iniciarão as aulas no segundo semestre. Os cursos são gratuitos. As modalidades oferecidas são: canto e flauta, violão, canto coral e flauta doce

| Inscrições: (94) 99249-1549.

Movimenta Pebas

| O quê: Vagas para oficinas de danças folclóricas e danças populares do projeto Movimenta Pebas

| Informações: Formulário de inscrição disponível no Instagram @movimentapebasoficial

| Inscrições: (94) 99251-8189 (whatsApp)

Cursos Livres

| O quê: Itaú Cultural disponibiliza onze novos e antigos cursos dos mais variados temas no campos da arte e da cultura

| Valor: Gratuito

| Inscrições: escola.itaucultural.org.br