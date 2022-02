Cursos e Concursos: veja os editais culturais abertos em Belém e no Pará no mês de fevereiro de 2022

EDITAIS, CURSOS E CONCURSOS

Orquestra

| O quê: Inscrições para os Cursos Gratuitos Sesc Casa da Música (PCG) de violão, cavaquinho, musicalização infantil, canto, violino, flauta transversal e percussão no Sesc Casa da Música,em Belém, através do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

| Onde: Sesc Casa da Música (Tv. Quintino Bocaiúva, 589, Esquina com a Rua Manoel Barata)

| Quando: Até 18 de fevereiro de 2022

| Edital: https://sesc-pa.com.br/processo-166-1

| Informações:(91) 3222-0359 / 98157-9840 (Sesc Casa da Música)

| O quê: Edital de Seleção 2022 Academia Orquestra Ouro Preto​

| Para quem : jovens músicos, com idades entre 18 e 28 anos, interessados em desenvolverem seus talentos por meio da prática orquestral com vaga para violino, uma para percussão e uma vaga para maestro assistente. Bolsa para os selecionados no valor de R$800,00/mês.

| Quando: Até 20 de fevereiro de 2022

| Inscrição e informações: https://www.orquestraouropreto.com.br/site/academia/

Leitura

| O quê: Inscrições para o Edital Preamar da Leitura, que funcionará como um credenciamento universal para 200 bibliotecas públicas municipais do Estado, que receberão reforço em seus acervos.

| Pra quem: Todos os proponentes cadastrados no Mapa Cultural do Pará, que se habilitarem terão direito entre uma e três cotas de 50 livros, com os títulos e quantidade de cotas a serem definidos pela Secult de acordo com a estrutura e o trabalho desenvolvido por cada espaço público de acesso ao livro.

| Onde: https://mapacultural.pa.gov.br/ (aba oportunidade)

| Quando: Até 21 de fevereiro de 2022

| Informações: https://secult.pa.gov.br/

Chorinho

| O quê: Inscrições para Oficina de Choro com aulas gratuitas de Composição de Choro (quartas-feiras, às 14h, no Instituto Ling e online) e Prática de Conjunto (sábados, às 14h, no Instituto Ling e online) que iniciam no dia 12 de março de 2022

| Quem pode participar: interessados em música brasileira. O nivelamento dos inscritos será feito após a inscrição. Menores de idade deverão ser acompanhados pelos pais ou responsáveis em todas as etapas do projeto. Para participar das aulas, é necessário ter o instrumento necessário para a prática.

| Onde: Instituto Ling ou online (aplicativo Zoom)

| Quando: Até 24 de fevereiro de 2022

| Inscrição: oficinadechoroinstitutoling@gmail.com e pelo Instagram @oficinadechoro

| Informações: institutoling.org.br

Mostra de Cinema

| O quê: Inscrições para a para a Competição Latino-Americana da 11ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema

| Quem pode participar: serão aceitas obras latino-americanas finalizadas a partir de 2020, sem restrições quanto a gênero ou duração. Os filmes devem abordar temas relacionados a questões socioambientais. Os selecionados concorrem nas categorias Melhor Longa-Metragem pelo Júri (a partir de 60 minutos), com prêmio de R$15.000,00; Melhor Curta-Metragem pelo Júri (até 59 minutos), com prêmio de R$5.000,00; e Melhor Filme pelo Público. A critério do júri, poderão ser concedidas menções honrosas. A 11ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema acontecerá de forma híbrida (com exibições presenciais na cidade de São Paulo e online), de 01 a 15 de junho, com toda a programação gratuita.

| Onde: Online

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Inscrição e informações: https://ecofalante.org.br/

Podcast

| O quê: Inscrições para a oficina PodCast.Lab para iniciantes: Produção e Montagem Sonora, com José Viana, de 07 a 11/03/2022 das 09h às 12h

| Onde: Sesc Casa Música ( Tv. Quintino Bocaiúva, 589)

| Quando: Até 07 de março de 2022

| Investimento: R$ 10,00 (Trabalhadores do Comércio e Dependentes) / R$ 15,00 (Empresário, Estudantes e Conveniados) / R$ 20,00 (Público em Geral)

| Inscrição: www.sesc-pa.com.br.

| Informações: (91) 3222-0359 (Sesc Casa da Música)

Semear

| O quê: Inscrições para o Semear, processo de seleção de projetos culturais aptos a realizarem a captação de recursos perante pessoa jurídica com estabelecimento situado no Estado do Pará que sejam contribuintes de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

| Quais propostas: projetos de pessoa física ou jurídica sobre diversos segmentos, performances e linguagens estético-criativas tais como: Teatro; Dança; Circo; Cinema; Vídeo; Vídeo arte; Vídeo mapping; Videoclipe; Vídeo em animação; Exibição e circulação; Produção audiovisual para rádio, TV, Internet e outras mídias; Arte contemporânea; Experimentação; Jogos eletrônicos; Música; Desenho; Pintura; Escultura; Gráficas; Gravura; Fotografia; História em quadrinhos; Design; Moda; Gastronomia e cultura alimentar; Histórico, Arquitetônico, Arqueológico, Ecológico; Cultura popular; Cultura Identitária; Artesanato; Acervo (bibliotecas, museus, arquivos, fonoteca e outros); Obras e eventos literários; Publicações (História; Biografi a; Ensaios; Filosofi a e outros); Estudos, pesquisas nas diversas áreas do campo cultural; Ações de fomento voltada para a economia da cultura; Ações formativas nas diversas áreas do campo cultural; Artes integradas (projetos que integram várias áreas culturais).

| Onde: http://fcp.pa.gov.br/semear/

| Quando: Até 07 de março de 2022

| Informações: www.fcp.pa.gov.br

Cultura e Arte

| O quê: Inscrições para o Edital Preamar de Cultura e Arte, que vai selecionar 210 projetos culturais em todo o Estado, com prêmios que variam de R $15 mil a R $70 mil.

| Quais propostas: propostas inéditas e relacionadas à criação, transmissão e difusão de práticas culturais voltadas para 20 linguagens, expressões, práticas, manifestações e segmentos culturais do Estado do Pará: circo, dança, teatro, audiovisual, artes visuais, culturas afro-brasileiras, culturas indígenas, culturas populares, livro e leitura, cultura alimentar, música, artesanato, moda e design, cultura digital, cultura gospel, patrimônio cultural material, patrimônio cultural imaterial, museus e memoriais de base comunitária, cultura urbana e periférica, pontos e pontões de cultura.

| Onde: https://mapacultural.pa.gov.br/ (aba oportunidade)

| Quando: Até14 de março de 2022

| Informações: https://secult.pa.gov.br/

Prêmio

| O quê: Inscrições para o Edital Prêmio Branco de Melo da FCP que vai contemplar 12 projetos artísticos, entre exposição de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas, performances, dentre outras linguagens da arte contemporânea e cultura popular.

| Onde: Via email (insbmelo@gmail.com) ou via postal, até 18 de março. Também é possível se inscrever pessoalmente no Setor de Protocolo (subsolo) que funciona de segunda à sexta, das 8 às 17h, na sede da FCP (Av. Gentil Bittencourt, 650 – Nazaré - Belém).

| Quando: Até 23h59 de 18 de março de 2022

| Informações: www.fcp.pa.gov.br

Mestrado em Artes

| O quê: Inscrições para o Mestrado profissional em artes da cena: Turma Especial / Laboratório em Artes e Mediação Cultural (30 vagas)

| Quando: Até 22 de março de 2022

| Inscrições e informações: www.itaucultural.org.br

| Mais infos: Divulgação dos selecionados no dia 09 de maio com início das aulas em 25 de maio de 2022.

CURSOS E CONCURSOS

Aula de Canto

| O quê: Aula de Canto com Raimundo Lima

| Onde: Teatro Bosque Grão Pará

| Hora: 16h

| Ingresso: R$ 40 (venda online)