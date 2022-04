Cursos e Concursos: Veja os editais culturais abertos em Belém e no Pará no mês de abril de 2022

EDITAIS, CURSOS E CONCURSOS

TikTok

| O quê: O TikTok lançou uma competição de curtas que levará três criadores de conteúdo para conferir a 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes.

| Requisitos: Os interessados deverão postar um vídeo vertical, roteirizado e original, que tenha no mínimo 30 segundos e no máximo três minutos de duração, e incluir a hashtag #TikTokShortFilm.

| Quando: Até dia 8 de abril

| Inscrições e informações: https://m.tiktok.com/

Artes Visuais

| O quê: Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do “Imagens Cotidianas”, incentivo às artes visuais e fotografia/documentação fotográfica que tem como tema o cotidiano amazônico

| Requisitos: As obras precisam estar dentro do tema

| Quando: Até 10 de abril

| Inscrições e informações: www.sesc-pa.com.br

Cinema

| O quê: Seguem abertas as inscrições para a V Mostra Sesc de Cinema

| Requisitos: Longas, médias e curtas metragens de temas variados podem participar, com o critério de terem sido finalizadas a partir do dia 1 de janeiro de 2020

| Quando: Até dia 14 de abril

| Inscrições e informações: https://sesc-pa.com.br/

Guerras

| O quê: A Casa Do Saber disponibiliza um curso gratuito sobre Guerras que mudaram o mundo, com Tanguy

| Quando: Até dia 15 de abril

| Acesso: Youtube

Arte

| O quê: O Núcleo Curro Velho abre inscrições para 26 oficinas presenciais e três virtuais, entre linguagens de artes visuais, audiovisual, cênicas, música e verbal

| Requisitos: As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, mediante apresentação de comprovante de matrícula no ato da inscrição. Para universitários, alunos e escolas particulares e demais pessoas será cobrada uma taxa de R$ 20 reais.

| Quando: Até dia 20 de abril

| Inscrições e informações: @currovelho

Prêmio de Literatura

| O quê: Inscrições para a edição 2022 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa, realizada pelo Oceanos e Itaú Cultural com prêmio de R$ 120 mil para o primeiro colocado, R$ 80 mil para o segundo e R$ 50 mil para o terceiro.

| Quem participa: Podem ser inscritas obras editadas em qualquer lugar do mundo, desde que escritas originalmente em língua portuguesa, nos gêneros romance, poesia, conto, crônica e dramaturgia, e publicadas entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021.

| Quando: Até 24 de abril de 2022

| Inscrições e informações: https://www.itaucultural.org.br/oceanos

Fotografia

| O quê: Estão abertas as inscrições para a quarta edição do concurso “Ciência e Arte”, na modalidade de fotografia.

| Quem participa: Há três categorias de concorrência: infantil, jovem e adulto. Para crianças, a faixa etária é de 6 a 12 anos. Os jovens de 13 a 17 anos podem inscrever suas produções. Enquadra-se na categoria adulto, pessoas de 18 a 59 anos e na sênior, pessoas a partir 60 anos.

| Quando: Até dia 25 de abril

| Inscrições e informações: Edital

Curta Kinoforum

| O quê: Estão abertas as inscrições para o 33º Curta Kinoforum 2022

| Requisitos: Filmes concluídos após: 1º de janeiro de 2021, nunca antes submetidos ao festival; duração máxima de 25 minutos; países de produção: todos os países (exceto países da América Latina e Brasil); formato de exibição: DCP (Digital Cinema Package), Arquivo H.264; todos os gêneros são aceitos.

| Quando: 29 de abril de 2022 para filmes concluídos em 2022

| Inscrições e informações: https://www.kinoforum.org.br/

Filme

| O quê: O 8º Santos Film Fest abre inscrições para filmes

| Requisitos: Os filmes devem ter sido finalizados a partir de 1 de janeiro de 2020 e serem inéditos no Santos Film Fest

| Quando: Até dia 30 de abril

| Inscrições e informações: Regulamento