VÍDEO: Confira a agenda cultural deste fim de semana em Belém

O fim de semana em Belém traz festival, concerto, shows gratuitos, samba e muito mais. Confira a agenda cultural!

Sexta-feira (30/8)

O Sextou do AMZ Pop destaca os principais eventos. Nesta sexta-feira (30), o grupo Lambada Social Club lança seu primeiro single, intitulado "Égua do Calor", durante a 18ª edição da "Roda de Lambada", evento promovido pelo grupo que ocorre mensalmente no Boulevard da Gastronomia, a partir das 18h30. O evento é totalmente gratuito. Mais informações: 91-98093-9703.

Ainda nesta sexta-feira (30), acontece a festa "Deixa Falar" no Music Park, a partir das 22h, no bairro do Reduto, em Belém. Dois DJs de renome nacional prometem agitar a noite: Luan Gomes, conhecido pelas versões funk MTG de "Morena Tropicana" e "Quero Ver Se Você Tem Atitude", além de Visage Music, um destaque na cena eletrônica brasileira. Além disso, 10 atrações locais completam o line-up.

No Espaço Cultural Apoena (avenida Duque de Caxias, 450 altos, esquina com a Travessa Antônio Baena), Maria Lu & Banda convidam o público para uma noite cheia de ritmos do Pará. “Vem dançar e cantar grandes sucessos da música regional e também conhecer a mais nova música de trabalho da cantora, Atrativo do Mar. No palco do Apoena, a artista vai embalar a noite com muito brega, lambada e carimbó. Para abrir a noite, teremos a DJ Jack Sainha tocando as melhores músicas do Pará!”, divulga o espaço cultural.

Ainda nesta sexta-feira (30), a edição do Esfrega com a Banda MSynck e Carabao será realizada no antigo Exclusive Montenegro, na avenida Augusto Montenegro, 981. A entrada é gratuita até às 22h30. Informações: 98137-3745.

Sábado (31/8)

No sábado (31), acontece o Festival Sunset no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá, com shows de Marina Sena, Silva, Zaynara e Jeff Moraes. Ingressos disponíveis no site www.bilheteriadigital.com.

Sexta, sábado e domingo (1º/9)

De sexta-feira (30) a domingo (1º), acontece o Festival Gestores em Movimento, trazendo grandes concertos. O evento ocorre das 18h às 22h na Fundação Amazônica de Música, na avenida Gov. Magalhães Barata, 1022. Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos 1 hora antes dos concertos. Mais informações no perfil @gestores.em.movimento no Instagram.

Mostrando a potência da nova música da Amazônia, os artistas Sumano, Daniel ADR e Flor de Mururé realizam shows inéditos nesta sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º), a partir das 19h, no Memorial dos Povos, na avenida Gov. José Malcher, 257. O evento, realizado pela Psica Produções, é gratuito.