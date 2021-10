Venom - Tempo de Carnificina é a principal estreia da semana

Programação de 7 a 13/10

Venom - Tempo De Carnificina (Estreia)

Dir: Andy Serkis

Ação, 14 anos

Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 22h15; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h30, 17h45, 20h; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h, 16h, 18h15, 20h30; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h45, 17h, 19h15, 21h30; Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 17h15, 21h45; Cinépolis Boulevard 6 (3D leg): 15h, 19h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 22h; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h30, 17h45, 20h, 22h15; Cinépolis Parque 6 (3D dub): 19h15, 21h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h45, 17h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 15h, 19h, 21h; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 17h; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 19h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D leg): 21h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 18h30, 20h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 16h, 20h, 22h; Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 18h; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 18h10, 20h20; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado), 16h40, 18h50, 21h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h10, 17h20, 19h30, 21h40; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado), 16h40, 18h50, 21h; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 18h20, 20h30; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h, 17h10, 19h20, 21h30; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h20, 15h30, 17h40, 19h50, 22h; UCI Bosque 3 (2D leg): 20h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h, 16h10;

Fátima - A História De Um Milagre (Pré-Estreia)

Dir: Marco Pontecorvo

Drama, 12 anos

Em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 18h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 16h30; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h45, 21h10; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 18h; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 18h20;

Tom e Jerry: O Filme

Dir: Tim Story

Animação, livre

Tom & Jerry: O Filme mostra uma das rivalidades mais amadas da história que é reacendida quando Jerry se muda para o melhor hotel de Nova York na véspera do "casamento do século", forçando a desesperada organizadora do evento (Chloe Moretz) a contratar Tom para se livrar do rato. Mas logo surge um problema ainda maior: um funcionário diabolicamente ambicioso conspira contra os três. Uma combinação de animação clássica e live-action.

UCI Bosque 4 (2D leg): 13h05, 18h10;

Scooby! O Filme

Dir: Tony Cervone

Animação, livre

Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h45;

007 - Sem Tempo Para Morrer

Dir: Cary Joji Fukunaga

Ação, 14 anos

Depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era pra ser apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin, que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 21h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 14h15, 17h30, 20h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h30, 18h, 21h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h10, 18h20, 21h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 18h, 21h15; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 17h30, 20h45; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h, 21h35; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h10, 18h20, 21h45; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h, 19h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h45, 20h30; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h10, 19h30, Moviecom Pátio 6 (2D dub): 20h20; Moviecom Pátio 7 (2D leg): 20h20; UCI Bosque 1 (2D leg): 21h15; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h45, 18h; UCI Bosque 6 (2D leg): 20h40; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h10, 17h25;

Ainbo - A Menina Da Amazônia (Estreia)

Dir: Richard Claus

Animação, livre

Ainbo nasceu e foi criada na aldeia de Candámo, na floresta Amazônica. Um dia, ela descobre que sua tribo está sendo ameaçada por outros seres humanos. A garota enfrenta a missão de reverter essa destruição e extinguir a maldade dos Yakuruna, a escuridão que habita o coração de pessoas gananciosas.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 15h, 17h, 19h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h50, 17h, 19h; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h10 (qui a dom), 16h, 17h50; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 13h50 (sáb, dom e feriado), 15h40, 17h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 13h50 (sáb, dom e feriado), 15h40, 17h30;

A Casa Sombria (Estreia)

Dir: David Bruckner

Terror, 12 anos

Lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h15;

A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado 3 (Estreia)

Dir: Noel Cleary, Alexs Stadermann

Animação, livre

Quando Maya, uma pequena abelha teimosa, e seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, eles se encontram no meio de uma batalha épica de insetos que os levará a estranhos mundos novos e testará sua amizade até o limite.

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h15; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado);

Escape Room 2 - Tensão Máxima

Dir: Adam Robitel

Suspense, 14 anos

Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 18h10;

Patrulha Canina: O Filme

Dir: Cal Brunker

Animação, livre

Patrulha Canina: O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h, 16h; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h30, 16h30; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h30 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 1 (2D dub): 12h50;

Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis

Dir: Destin Daniel Cretton

Ação e fantasia, 12 anos

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h15, 18h15, 21h15; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h (sáb, dom e feriado), 15h30, 20h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h20, 20h50; UCI Bosque 4 (2D leg): 20h25; UCI Bosque 4 (2D dub): 15h20;

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios Na Família

Dir: Tom Mcgrath

Animação e comédia, livre

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h20; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado);

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

Para celebrar o mês das crianças, a plataforma disponibiliza 36 novos títulos nacionais infantis. Estarão disponíveis até dia 16 de outubro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.

FRAPA

O 9º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre apresenta a Mostra Especial de Longas. A cada semana, um longa ficará disponível durante 24h no site do festival. A programação segue até outubro. Para acesso e informações: http://frapa.art.br/.