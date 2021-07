Velozes e Furiosos 9 e Noites de Alface são as estreias na telona

Programação de 24 a 30 de junho

Os Croods 2 (estreia)

Dir: Dan Hageman

Animação, Livre

Em Croods 2: Uma Nova Era, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 15h30, 17h30 e 19h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h, 17h e 19h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h15 (sab e dom); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h50, 16h50 e 18h50; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h10 (qui a som) e 17h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 19h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 16h10 (qui a dom), e 18h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h50; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h50, 18h e 20h10; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h50, 17h e 19h10; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 20h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h40 e 17h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h40, 16h50 e 19h; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h30, 17h40 e 19h50; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h10;

Velozes e Furiosos 9 (estreia)

Dir: Justin Lin

Ação, 14 anos

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h50, 18h40 e 21h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 17h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 15h35, 18h25 e 21h25; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 19h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 15h20, 18h10 e 21h; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 15h50, 18h40 e 21h30; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h35, 18h25 e 21h15; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 16h15 e 19h; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 20h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h10 (sab e dom), e 20h; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h50, 18h e 21h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h20 e 19h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 17h20; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 20h40; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h40 e 19h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h20; Moviecom Castanheira 2 (2D leg): 20h40; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h10 (sab e dom), e 20h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 20h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h40 e 19h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h20 e 19h30; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h50, 18h e 21h10; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h20, 17h15 e 20h10; UCI Bosque 3 (2D dub): 16h10 e 19h05 (todos os dias), 13h15 (sab e dom), e 22h (sex, sab e dom); UCI Bosque 5 (2D leg): 19h35; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h45 (sab e dom), e 16h40; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h30 (qui a sab), 17h30 (seg a sab), e 20h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h (qui a dom), 18h e 21h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h30; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h30 e 19h45; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 18h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D leg): 21h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h e 19h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h30 (qui a dom), e 21h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h05 (qui a dom), 17h e 20h;

Noites de Alface (estreia)

Dir: Zeca Ferreira

Drama, 12 anos

Depois de presenciar a morte de sua esposa Ada (Marieta Severo), o rabugento Otto (Everaldo Pontes) volta a ter problemas para dormir sem o seu remédio natural: um chá de alface que a mulher preparava todas as noites. Sozinho e cansado, sua única opção é observar o cotidiano de seus peculiares vizinhos, mas logo sua participação começa a ficar mais interativa do que o esperado.

Moviecom Castanheira 1 (2D): 14h30 (sab e dom), e 19h;

Um Bairro de NY

Dir: Jon M. Chu

Musical, 12 anos

Em um Bairro de Nova York é a adaptação da peça homônima. O longa acompanha alguns dias de uma comunidade latina na periferia de Nova York. A partir do protagonista Usnavi (Anthony Ramos), dono de uma mercearia local, a história retrata um grupo em busca de seus sonhos.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 14h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h20 (sab e dom); Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h10 (sab e dom);

Espiral - O Legado de Jogos Mortais

Dir: Darren Lynn Bousman

Terror, 14 anos

Em Espiral – O Legado de Jogos Mortais, o detetive Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 20h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 17h45; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 18h10; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h50 (sab e dom); Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h45 (qui a dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h45;

Spirit - O Indomável

Dir: Ennio Torresan Jr.

Animação, Livre

Em Spirit - O Indomável, acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h15 (sab e dom); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h30 (sab e dom); Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h20 (sab e dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h15 (qui a dom);

Invocação do Mal 3

Dir: Michael Chaves

Terror, 14 anos

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h30 e 16h45; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 21h45; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h40 e 21h20; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h30 e 21h; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h20, 18h e 20h40; UCI Bosque 6 (2D dub): 19h20 (todos os dias), e 22h10 (sex, sab e dom); Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h45 (qui a sab), e 21h20; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h e 19h;

Cruella

Dir: Craig Gillespie

Comédia, 12 anos

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 17h15; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h10; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 17h10; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 17h30 e 20h20; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h45;

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos esta semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. Para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro, uma programação especial em homenagem a Eduardo Coutinho. No catálogo, três importantes obras do documentarista e um filme com uma das últimas entrevistas do premiado diretor, morto em 2014. Entram no catálogo: “Jogo de Cena”, um clássico de Coutinho que mistura a realidade documental com ficção na presença de mulheres anônimas que contam suas histórias, também interpretadas por atrizes; “Peões”, que conta a história de trabalhadores da indústria metalúrgica do ABC Paulista e suas participações no movimento grevista de 1979 a 1980; “Santo Forte”, onde o diretor mergulha na intimidade de católicos, umbandistas e evangélicos de uma favela carioca; e o documentário “Eduardo Coutinho, 7 de Outubro”, que coloca o cineasta diante de sua própria equipe e inverte o jogo com o entrevistador na frente das câmeras.

13º In-Edit Brasil

O Festival Internacional do Documentário Musical acontece de forma on-line, até 27 de junho, com mais de 50 filmes nacionais e internacionais inéditos, debates, shows e uma masterclass. O grande homenageado desta edição é o diretor D.A. Pennebacker. O festival apresenta dois clássicos da fase musical do cineasta, o lendário “Dont Look Back” (1967), sobre a turnê inglesa de Bob Dylan, e "Monterey Pop” (1968), além de curtas metragens pouco conhecidos do diretor. E convida para um bate-papo virtual a premiada diretora Chris Hegedus, sua viúva e parceira artística, para falar sobre a carreira e obra do diretor. Confira a programação em: www.in-edit-brasil.com e @ineditbrasil.