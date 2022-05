Três estreias movimentam o circuito de cinema da Grande Belém; veja

O Peso Do Talento (Estreia)

Dir: Tom Gormican

Comédia, 16 anos

Sofrendo por não conseguir mais papéis como antes, não ter mais a fama como antes, estando insatisfeito com a vida e prestes a pedir falência, Nicolas Cage chega no fundo do poço e se mete em uma aventura que ultrapassa os seus papéis feitos. Após correr atrás de Quentin Tarantino implorando um papel em seu novo filme e não obtendo sucesso com o diretor, Cage acaba aceitando US$ 1 milhão, como sua última fonte de renda. O dinheiro vem de Javi, um superfã e fanático pelo ator, mas extremamente perigoso. As coisas tomam um rumo inesperado quando Cage é recrutado por um agente da CIA e forçado a viver de acordo com sua própria lenda, canalizando seus personagens mais icônicos e amados na tela para salvar a si mesmo e seus entes queridos. Com uma carreira construída para este momento, o experiente ator deve assumir o maior papel de sua vida - ele mesmo.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 15h (seg a sex); Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h10 (sáb e dom); Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 17h15, 19h25, 21h40 (exceto sex e sáb); UCI Bosque 3 (2D leg): 20h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h10 (seg a qui), 18h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 17h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 22h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h10; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h50;





Crocodilos - A Morte Te Espera (Estreia)

Dir: Andrew Traucki

Terror, 14 anos

Um casal aventureiro convence seus amigos a explorar um remoto sistema de cavernas nas florestas do norte da Austrália. Com uma tempestade se aproximando, eles descem para a entrada da caverna, que começa a inundar, e se encontram ameaçados por um bando de crocodilos, o que os levará a uma intensa luta pela sobrevivência.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h15, 21h50; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 17h, 19h15; UCI Bosque 6 (2D leg): 22h25; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h05, 17h50; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h20 (seg a qui), 22h10;





O Homem Do Norte (Estreia)

Dir: Robert Eggers

Ação, 18 anos

Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth está prestes atingir a maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h, 18h45, 21h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 16h15, 19h10, 21h50; UCI Bosque 4 (2D leg): 19h05; UCI Bosque 4 (2D dub): 13h35, 16h20, 21h50; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h15; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 19h, 21h45; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h, 18h45, 21h30;





A Médium (Pré-Estreia)

Dir: Banjong Pisanthanakun

Terror, 16 anos

Uma equipe de documentários tailandesas viaja para a parte nordeste da Tailândia para documentar a vida cotidiana de um médium local, Nim, que é possuído pelo espírito de Bayan, uma divindade local que os aldeões adoram. Bayan é um deus ancestral e possui mulheres na família de Nim há gerações. A última na linha de sucessão foi a irmã de Nim, Noi. No entanto, Noi não queria ser médium e se voltou para o cristianismo. O espírito de Bayan mudou-se para Nim e está com ela desde então. Após a mulher fazer uma revelação horripilante sobre a família de sua irmã, sua sobrinha Mink, começa a exibir comportamentos estranhos. Nim está inicialmente convencido de que Bayan deseja que Mink seja o sucessor de Nim, mas Noi se recusa a deixar Nim realizar uma Cerimônia de Aceitação para mover o espírito de Bayan para sua filha. Mas, a deusa que eles tanto adoravam, talvez não seja o que sempre acharam. Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h40 (sex e sáb); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h20 (sex e sáb);





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Dir: Sam Raimi

Aventura, 14 anos

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h20, 19h; Moviecom Castanheira 2 (2D leg): 21h40; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h (sáb e dom), 19h40; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h20; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 18h20; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h40, 21h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h, 17h40, 20h20; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h, 17h30, 20h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 13h30 (dom, qua e sáb), 16h, 18h30, 21h; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 20h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D leg): 18h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h30, 17h, 22h; Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 19h30; UCI Bosque 1 (2D leg): 13h30, 18h50; UCI Bosque 1 (3D leg): 16h10, 21h30; UCI Bosque 2 (3D dub): 13h, 15h40, 18h20, 21h; UCI Bosque 5 (2D dub): 16h40, 22h; UCI Bosque 5 (3D dub): 14h, 19h20; Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 13h, 15h30, 18h15, 21h; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h, 16h30, 19h15, 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 15h, 17h45, 20h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h30, 16h, 18h45, 21h30; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h15, 16h, 18h45, 21h30; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 12h45 (sáb e dom), 15h30, 18h15, 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub):12h20 (sáb e dom), 15h, 17h45, 20h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h15, 17h, 19h45; Cinépolis Parque 7 (2D leg): 22h30; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h20, 19h; Moviecom Pátio 1 (2D leg): 21h40; Moviecom Pátio 2 93D dub): 18h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 15h40, 21h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h50, 17h30, 20h10; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 19h30;





Meu amigãozão - O filme

Animação, livre

Yuri, Lili e Matt se preparam para um dia especial e muito aguardado. Mas os sonhos da turma vão por água abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma mesma colônia de férias, com várias crianças que eles nunca viram. Juntos, eles vão para o mesmo ônibus e quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque. Eles escapam para um lugar fantástico. Mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele e acaba distraindo as crianças e levando Golias, Nessa e Bongo para uma ilha distante onde ele esconde muitos outros AmigãoZões.

Moviecom Castanheira 5 (2D nac): 17h10; Moviecom Castanheira 6 (2D nac): 14h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 15h15; Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 13h45; Cinépolis Parque 7 (2D nac): 12h10 (sáb e dom); Moviecom Pátio 3 (2D nac): 15h30;





Jujutsu Kaisen 0

Dir: Sunghoo Park

Aventura, 14 anos

O jovem Yuta Okkotsu ganha o controle de um espírito extremamente poderoso, então um grupo de feiticeiros o matriculam na Tokyo Prefectural Jujutsu High School, para ajudá-lo a controlar esse poder e também para ficar de olho nele.

Cinesystem Metrópole 4 (2D leg): 14h;





Cidade Perdida

Dir: Aaron Nee, Adam Nee

Aventura, 14 anos

A brilhante, porém reclusa, autora Loretta Sage (Sandra Bullock) escreve sobre lugares exóticos em seus romances populares de aventura, cujas capas são estreladas pelo belo modelo Alan (Channing Tatum), que tem dedicado sua vida a personificar o personagem herói, Dash. Durante a turnê de promoção de seu novo livro com Alan, Loretta é raptada por um bilionário excêntrico (Daniel Radcliffe), para que ela o guie ao tesouro da cidade perdida descrita em seu livro recente. A fim de provar que é possível ser um herói na vida real, não somente nas páginas de seus livros, Alan parte para resgatá-la. Forçados a viver uma aventura épica na selva, o par improvável precisa trabalhar junto para sobreviver e encontrar o antigo tesouro, antes que seja perdido para sempre.

UCI Bosque 6 (2D leg): 20h;





Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

Dir: David Yates

Fantasia, 10 anos

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore é a sequência das aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne), um magizoologista que carrega em sua maleta uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia descoberta em suas viagens. Dessa vez, ele é convocado por Albus Dumbledore (Jude Law) na luta contra o vilão Grindelwald (Mads Mikkelsen). A trama mostra por que o célebre bruxo de Hogwarts, que sabe da busca por controle de Grindelwald e é incapaz de detê-lo sozinho, confia no magizoologista para liderar uma equipe de bruxos, bruxas e um bravo padeiro trouxa em uma missão perigosa.

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h40; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 21h20; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h40;





Detetives do Prédio Azul - Uma Aventura No Fim do Mundo

Dir: Mauro Lima

Aventura, livre

Pippo (Pedro Henriques Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga) se veem em apuros quando Severino (Ronaldo Reis) encontra um objeto em meio aos escombros de um avião. O que parecia uma inofensiva relíquia em formato de colar, era, na verdade, uma das metades do valioso ‘Medalhão de Uzur’, responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. Assim que coloca o artefato no pescoço, o porteiro tão querido por todos começa a se transformar em uma figura maligna e controlar toda a magia do mundo, algo que o medalhão é capaz de fazer, colocando o mundo da magia em risco. Agora, o trio precisa arranjar um modo de tirar o medalhão que manipula do porteiro. Mas para fazer isso, eles terão que viajar o mundo para chegar no ponto mais congelante do planeta e contam com a ajuda da feiticeira Berenice (Nicole Orsini).

Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 13h50 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 8 (2D nac): 13h20 (sáb e dom);





Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h45 (sáb e dom), 19h20; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h45; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h15; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h, 17h45, 20h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 16h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h20;





Cinema on-line



Itaú Cultural Play

A plataforma disponibiliza cinco produções que têm a imagem do trabalho e as contradições de seus personagens como foco das histórias. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)