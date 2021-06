Terror, animação e duas comédias brasileiras estreiam esta semana

Programação de 10 a 16 de junho

Espiral - O Legado de Jogos Mortais (estreia)

Dir: Darren Lynn Bousman

Terror, 14 anos

Em Espiral – O Legado de Jogos Mortais, o detetive Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) se une ao seu parceiro novato Willem (Max Minghella) para desvendar uma série de assassinatos terríveis que estão acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo do assassino.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 19h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 21h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 16h15; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h20, 19h30 e 21h40; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h50, 18h e 20h (sex a dom), 19h45 e 21h40 (seg a qui); UCI Bosque 6 (2D leg): 19h50; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h10 e 17h20 (sab e dom), 16h10 (seg a sex), 19h30 e 21h40;

Spirit - O Indomável (estreia)

Dir: Ennio Torresan Jr.

Animação, Livre

Em Spirit - O Indomável, acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a sua família, ela embarca em altas aventuras.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 15h45 (sab e dom); Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 17h15; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 16h20; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h, 17h e 19h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h50, 17h e 19h10; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h10 (sex a dom), e 17h; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h30 e 16h45; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h50 (sab e dom), 17h e 19h10;

Quem Vai Ficar Com Mário (estreia)

Dir: Hsu Chien

Comédia, 14 anos

Quando Mário (Daniel Rocha) viaja para sua terra natal para visitar a familia, ele decide se assumir para o pai conservador e contar que mora com o namorado, Fernando (Felipe Abib). Porém seu irmão mais velho, Vicente (Rômulo Arantes Neto), acaba estragando seus planos trazendo outras novidades para a ocasião. Para piorar a situação, o pai de Mário quer que ele assuma a liderança da cervejaria da família, onde acaba se envolvendo com Ana (Letícia Lima), a coach que seu irmão contratou para modernizar a empresa.

Cinépolis Boulevard 5 (2D): 18h30 e 21h; Moviecom Pátio 6 (2D): 16h20, 18h50 e 21h20; Cinesystem Metrópole 2 (2D): 18h e 20h20 (sex a dom), 18h35 e 20h55 (seg a qui); Moviecom Castanheira 5 (2D): 16h20, 18h50 e 21h20;

Missão Cupido (estreia)

Dir: Rodrigo Bittencourt

Comédia, 14 anos

Miguel (Lucas Salles) é o atrapalhado anjo da guarda de Rita (Isabella Santoni). Sem saber do nível de seus poderes, ele profetiza que a moça jamais encontrará um amor. Porém, quando a Morte (Agatha Moreira) fica sabendo de sua audácia, vem à Terra seduzir Rita. Agora, por ordem do Todo Poderoso (Rafael Infante), Miguel terá que enfrentar a Morte e os problemas que causou à sua protegida.

UCI Bosque 6 (2D): 17h30;

Invocação do Mal 3

Dir: Michael Chaves

Terror, 14 anos

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h10, 17h30 e 20h; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h15 (sab e dom), 16h30, 19h e 21h20; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 16h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 19h e 21h15; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h, 16h30, 19h e 21h15; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 18h20 e 20h45; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 16h30 e 19h; Moviecom Pátio 2 (2D leg): 21h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h15, 17h45 e 20h15; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h (sex a dom), 18h15 e 20h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h40 (sex a dom); Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 19h15; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h35 (sex a dom), e 21h15; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h (sex a dom), 17h15, 19h30 e 21h45; UCI Bosque 2 (2D leg): 16h30; UCI Bosque 2 (2D dub): 19h30; UCI Bosque 5 (2D dub): 15h10, 17h50 e 20h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h15, 17h45 e 20h15; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h, 16h30, 19h e 21h30;

Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos (estreia)

Dir: Brenda Chapman

Aventura, 12 anos

Antes de Peter se tornar Pan e Alice visitar o País das Maravilhas, eles eram irmãos que viviam em uma idílica casa de campo com seus pais e seu irmão mais velho. Após a trágica morte do irmão, Alice (Keira Chansa) e Peter Pan (Jordan Nash) decidem ajudar seus pais, Rose (Angelina Jolie) e Jack (David Oyelowo), a superarem a dor dessa perda tão traumática.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h10; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h10; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h10; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h30; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 15h50;

Cruella

Dir: Craig Gillespie

Comédia, 12 anos

Ambientado na Londres dos anos 70 em meio à revolução do punk rock, o filme da Disney mostra a história de uma jovem vigarista chamada Estella (Emma Stone). Inteligente, criativa e determinada a fazer um nome para si através de seus designs, ela acaba chamando a atenção da Baronesa Von Hellman (Emma Thompson), uma lenda fashion que é devastadoramente chique e assustadora. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 15h20 (seg a sex), e 18h; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 20h50; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 21h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h30, 17h30 e 20h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 18h50 e 21h25; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h25 (sex a dom); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 17h30; UCI Bosque 4 (2D leg): 21h10; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h20 e 17h15; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h40, 17h30 e 20h20;

Mortal Kombat

Dir: Simon McQuoid

Ação, 16 anos

Em Mortal Kombat, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Temendo pela segurança da família, Cole vai em busca de Sonya Blade seguindo a indicação de Jax, um major das Forças Especiais, que tem a mesma estranha marca de dragão com a qual Cole nasceu. Logo, ele se vê no templo do Lorde Raiden, um Deus Ancião e guardião do Plano Terreno, que abriga todos que possuem a marca. No templo, ele treina com os experientes guerreiros Liu Kang, Kung Lao e Kano, enquanto se prepara para lutar contra os inimigos da Exoterra em uma batalha pelo universo. Será que Cole irá longe o suficiente para desbloquear sua arcana - o imenso poder da sua alma - a tempo de salvar não apenas a família, mas interromper os planos de Shang Tsung de uma vez por todas?

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h15; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 21h35; UCI Bosque 3 (2D): 18h30;

Demon Slayer - Mugen Train: O Filme

Dir: Haruo Sotozaki

Fantasia, 14 anos

Em Demon Slayer - Mugen Train, durante o período Taisho no Japão, o jovem Tanjiro volta para casa depois de um dia de trabalho e encontra sua família brutalmente assassinada por um demônio. Para pior a situação, sua irmã mais jovem, Nezuko, foi transformada em uma criatura demoníaca. Agora ele precisará lutar para vingar sua família e recuperar a irmã.

UCI Bosque 6 (2D leg): 14h45;

Godzilla vs. King Kong

Dir: Adam Wingard

Ação, 12 anos

Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 19h; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h50; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 18h e 20h30;

Rogai Por Nós

Dir: Evan Spiliotopoulos

Terror, 14 anos

Rogai por Nós conta a história de Alice, uma jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta visita da Virgem Maria, é inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os enfermos. À medida que a notícia se espalha e pessoas de perto e de longe se reúnem para testemunhar seus milagres, um jornalista decadente (Jeffrey Dean Morgan), que espera reviver sua carreira, visita a pequena cidade da Nova Inglaterra para investigar o fenômeno. Quando eventos terríveis começam a acontecer por toda parte, ele começa a questionar se esses fenômenos são obras da Virgem Maria ou algo muito mais sinistro.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h15; UCI Bosque 1 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h15;

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos esta semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. Nesta semana, entram no catálogo: Nesta semana, entram no catálogo: “Cartola - Música Para Os Olhos”, de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda; e “Agnus Dei”, de Anne Fontaine.

Anim!Arte

O público pode participar da 16ª edição do Festival Anim!Arte, edição que acontecerá 100% online este ano, até 13 de junho. Pela primeira vez o festival poderá ser acessado de todo o Brasil. Estudantes e professores poderão se cadastrar em por meio de um formulário na plataforma e obter acesso gratuito ao festival. Para o público em geral o ingresso custará R$ 25, por todos os dias do evento, e poderá ser adquirido no mesmo site: www.animarte.kinow.tv. O evento acontecerá na plataforma Kinow, que já sediou outros festivais internacionais de animação, como o Festival Annecy, na França; e o Festival Monstra, em Portugal.