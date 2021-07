Space Jam é a principal estreia da semana nos cinemas da Grande Belém

Programação de 15 a 21 de julho

Space Jam - Um Novo Legado (estreia)

Dir: Malcolm D. Lee

Animação e comédia, livre

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra super versões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h, 17h30, 19h50; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 16h40, 19h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 17h40; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h45, 18h10, 20h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h, 21h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; UCI Bosque 1 (2D dub): 13h40, 16h20, 18h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 16h40, 19h20;

Um Lugar Silencioso - Parte II (Pré-Estreia)

Dir: John Krasinski

Suspense e terror, 14 anos

Em Um Lugar Silencioso - Parte 2, logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h45, 17h (qua); Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 19h15 e 21h30 (qua); Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h, 17h15, 19h30 e 21h45 (qua); Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h30 (qua); Moviecom Castanheira 1 (2D leg): 21h40 (qua); Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h20, 16h35 e 18h50 (qua); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h20 e 19h30 (qua); Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h40 (qua); UCI Bosque 2 (2D dub): 16h30, 18h45 e 21h (qua); UCI Bosque 5 (2D leg); 20h (qua); UCI Bosque 5 (2D dub): 17h45 (qua);

Viúva Negra

Dir: Cate Shortland

Ação e aventura, 12 anos

No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h, 17h, 20h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 15h20, 18h10, 20h50; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 00h10, 16h, 18h40 e 21h20 (exceto quarta); Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 15h30, 18h15, 21h; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 21h20; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 16h15, 19h, 21h45; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 16h, 18h35 e 21h30 (exceto qua); Cinépolis Parque 5 (2D dub): 20h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 15h15, 18h, 20h45; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h (exceto qua); Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 19h15; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 18h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h, 17h (exceto qua), 16h50 (qua); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h45, 17h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h, 19h (exceto qua), 21h45; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h30, 18h15, 21h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h50, 16h50, 19h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h30, 18h20 (exceto qua); Moviecom Castanheira 6 (2D leg): 21h10; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 15h30, 18h20, 21h10; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 19h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h10, 17h, 19h50; UCI Bosque 1 (2D leg): 21h20; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h30, 17h20 e 20h10 (exceto qua); UCI Bosque 4 (2D dub): 14h, 16h50, 19h45 (exceto seg); UCI Bosque 5 (2D leg): 20h40 (exceto qua); UCI Bosque 5 (2D dub): 15h (exceto qui), 17h50 (exceto qua e qui);

Os Croods 2 - Uma nova era

Dir: Dan Hageman

Animação, Livre

Em Croods 2: Uma Nova Era, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h30, 16h30; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h30, 18h, 20h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h10, 16h10 (exceto sáb); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h30 e 16h30 (sáb); Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h30, 16h40, 18h50 (exceto qua); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h20 (exceto qua), 15h15 (qua); UCI Bosque 3 (2D dub): 14h40;

Velozes e Furiosos 9

Dir: Justin Lin

Ação, 14 anos

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 18h30, 21h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h20; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 16h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h45, 21h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h45 (exceto qua), 21h55 (qua); Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h, 17h45, 20h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h15; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h (exceto qua); Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h10, 17h10, 20h10; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h10, 19h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h40, 19h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h, 18h, 21h; UCI Bosque 6 (2D leg): 21h10; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h20, 18h15;

Invocação do Mal 3

Dir: Michael Chaves

Terror, 14 anos

Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 21h25;

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos esta semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. Entram no catálogo esta semana: as ficções “A Grande Beleza”, de Paolo Sorrentino; “Trumbo: Lista Negra”, de Jay Roach; e o documentário nacional “Ensaio Sobre o Fracasso”, de Cristiano Burlan. Os filmes ficam disponíveis gratuitamente até o final do mês.

Festival do Rio

O streaming da Telecine apresentará em parceria com o Festival do Rio, entre os dias 17 e 31 de julho, 15 filmes inéditos e exclusivos como “Noite de Reis”, “Quo Vadis, Aida?”, “Caros Camaradas”, “O Mauritano, Slalom”. A plataforma do Telecine, será a sala principal de exibições desta edição especial do Festival. A cada dia, um filme inédito e exclusivo será lançado no streaming às 0h e ficará disponível para o play por apenas 24 horas. Para assistir aos filmes, baixe o aplicativo ou acesse telecine.com.br e assine o serviço.

Cine Educação

A mostra Cine Educação + Esporte exibe gratuitamente, entre os dias 20 e 23 de julho, filmes com temática esportiva. Serão diversos longas nacionais e internacionais, relacionados com a educação. Acesso através do canal no Youtube.