'Sorria' está entre as estreias dessa semana nos cinemas; confira a programação

Sorria (Estreia)

Dir: Parker Finn

Terror, 14 anos

Tudo na vida da Dra. Rose Cotter (Sosie Bacon) muda, após uma paciente morrer de forma brutal em sua frente, e ela testemunhar o incidente bizarro e traumático no consultório. A partir daí, ela começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar, mas que de alguma forma, se relacionam com a morte que ela presenciou. Para entender o fenômeno que não sai de sua cabeça, a Dra. irá atrás de respostas, mesmo que o mal também já esteja perseguindo-a, e tudo que ela mais quer, é também fugir.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h30, 19h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 17h, 22h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 16h, 18h40, 21h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h20 (sáb e dom), 16h40, 21h20; UCI Bosque 4 (2D dub): 15h05, 17h30; UCI Bosque 4 (2D leg): 19h50, 22h15 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 16h50, 19h10, 21h30; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 16h50, 19h10, 21h30;



A Queda (Estreia)

Dir: Scott Mann

Suspense, 12 anos

O filme conta a história de duas melhores amigas escaladoras Becky (Grace Fulton) e Hunter (Ginny Gardner) que decidem escalar uma antena a centenas de metros de altura. Até que se encontram presas e isoladas a quilômetros do chão, para sobreviverem será necessário usarem todos os seus dons e instintos de sobrevivência.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h15, 19h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h45, 21h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h50, 17h30, 20h; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h10, 19h20; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h30; UCI Bosque 6 (2D leg): 19h55, 22h20 (sáb e dom); UCI Bosque 6 (2D dub): 13h (sáb e dom), 17h35; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h30, 18h40, 21h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h, 19h10, 21h20;

Duetto (Estreia)

Dir: Vicente Amorim

Drama, 14 anos

Em uma São Paulo de 1965, depois da trágica morte de seu pai em um acidente de carro, Cora viaja com a avó, Lúcia, para a sua cidade natal, Apúlia, na Itália. A adolescente brasileira conhece então, o famoso e controverso cantor italiano Marcello Bianchini. Entre o passado familiar, os dramas e histórias da cidadezinha italiana, Cora trilhará seu caminho para a maturidade e a vida adulta.

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 16h15; Moviecom Pátio 2 (2D nac): 18h40; Cinesystem Metrópole 2 (2D nac): 18h50; Moviecom Castanheira 5 (2D nac): 21h40;

A Mulher Rei

Dir: Gina Prince-Bythewood

Drama, 16 anos

Nanisca (Viola Davis) foi uma comandante do exército do Reino de Daomé, um dos locais mais poderosos da África nos séculos XVII e XIX. Durante o período, o grupo militar era composto apenas por mulheres, juntas elas combateram os colonizadores franceses, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras. Conhecidas como as Amazonas Dahomey, o grupo foi criado por conta de sua população masculina enfrentar altas baixas na violência e guerra cada vez mais frequentes com os estados vizinhos da África Ocidental.

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 13h45, 19h15; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 16h45, 21h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 15h30, 18h15, 21h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h35, 19h10; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h30, 21h15; UCI Bosque 3 (2D leg): 16h45, 19h30, 22h15 (sáb e dom); UCI Bosque 5 (2D dub): 13h15 (sáb e dom), 16h, 18h45, 22h; Cinesystem Metrópole 2 (2D leg): 20h55; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h05 (sáb e dom), 16h40, 19h15, 21h50; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h, 18h50; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h40, 21h15;



Eike - Tudo ou Nada

Dir: Andradina Azevedo, Dida Andrade

Biografia, 12 anos

Eike - Tudo ou Nada é baseado no livro homônimo de Malu Gaspar sobre a vida do ex-bilionário Eike Batista. A história começa em 2006, quandoa econômia brasileira estava um caos por conta do pré-sal. Batista decide criar então a OGX, uma petroleira, que o faz ser o sétimo homem mais rico do mundo mas depois o leva a falência, tanto em dinheiro quanto poder e prestígio

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 14h;



Não Se Preocupe, Querida

Dir: Olivia Wilde

Suspense, 16 anos

Uma mulher (Florence Pugh) vive tranquilamente com o seu marido (Harry Styles) e os sócios dele, também acompanhados de suas esposas em um condomínio, em pleno anos 1950. As esposas vivem reclusas no local, onde esperam seus maridos chegarem do trabalho. Seu dia-a-dia consiste em dançar, cozinhar, limpar a casa e festas noturnas com todos que moram no local. Seus maridos trabalham no Projeto Vitória, uma cidade utópica, com o objetivo de mudar o mundo. Ao começar a questionar seu entorno, a vida perfeita de esposa e marido começa a cair em ruínas à medida que os segredos da empresa do Projeto Vitória vêm à tona e mulheres acabam se suicidando ou desaparecendo.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h45; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 16h30, 22h; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h30; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h30; UCI Bosque 3 (2D leg): 14h10; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 17h05; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h20;



Avatar

Dir: James Cameron

Aventura, 12 anos

Após Jake Sully (Sam Worthington) ficar paraplégico devido a um combate na Terra, ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo, falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre. O local é também o lar dos Na'Vi, seres humanóides que possuem grande capacidade física. Os humanos desejam explorar a lua, de forma a encontrar metais valiosos, e criam seres híbridos chamados de Avatar. A partir desse momento, os nativos lutam em busca de defender e proteger o seu lar da exploração humana.

Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 14h45; Cinépolis Boulevard 6 (3D leg): 18h, 21h15; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 15h, 18h30, 22h; Moviecom Pátio 2 (3D dub): 20h45; UCI Bosque 1 (3D leg): 18h15; UCI Bosque 1 (3D dub): 14h50; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 17h10, 20h35; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 16h40, 19h50;



Orfã 2 - A Origem

Dir: William Brent Bell

Terror, 16 anos

Depois de orquestrar uma brilhante fuga de uma clínica psiquiátrica da Estônia, Esther viaja para os Estados Unidos se passando pela filha desaparecida de uma família rica que procura uma menina por quatro anos. Após ser acolhida pela nova família, Esther começa a mostrar suas reais intenções com o pai e a mãe "biológicos". No entanto, surge uma reviravolta inesperada que a coloca contra uma mãe que protegerá sua família da 'criança' assassina a qualquer custo, mesmo que signifique sua própria morte e a de todos.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h15; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h20, 16h50, 19h, 21h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h10, 21h45; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 19h10; UCI Bosque 2 (2D leg): 20h, 22h10 (sáb e dom); UCI Bosque 2 (2D dub): 15h30, 17h40; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h55 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 20h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h35 (sáb e dom), 16h45, 21h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h50, 21h25; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h40, 19h15;



Ingresso Para o Paraíso

Dir: Ol Parker

Comédia, 10 anos

Lily acompanha sua melhor amiga Wren Butler em uma viagem para Bali. Lily se apaixona abruptamente por um local balinês e decide se casar de forma impulsiva. A decisão inesperada da jovem faz com que seus pais, um casal divorciado, decida viajar às pressas para a ilha, para tentar impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando se casaram 25 anos atrás.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 18h30, 20h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 17h10; UCI Bosque 6 (2D leg): 15h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h15;



Não! Não Olhe!

Dir: Jordan Peele

Terror, 18 anos

Uma dupla de irmãos interpretado possui um rancho de cavalos e são testemunhas de eventos bizarros e discos voadores.

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 20h20;



O Lendário Cão Guerreiro

Dir: Rob Minkoff, Mark Koetsier

Animação, livre

O perverso vilão felino Ika Chu e seu capanga Ohga se preparam para pôr um plano terrível em prática que pode acabar com a cidade de Kakamucho. A tarefa de combater esse perigo é tomada por Hank, um cachorro que sonha em ser um grande samurai. Ele acaba convencendo Jimbo, um gato que outrora fora um grande guerreiro, a se tornar seu mentor.

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h20 (sáb e dom);



DC Liga dos Super Pets

Dir: Jared Stern

Animação, livre

Quando Superman e o resto da Liga da Justiça são sequestrados por Lex Luthor, Krypto, forma uma equipe de animais de estimação que receberam superpoderes e cria a liga dos Super Pets.

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h20 (sáb e dom);



Thor: Amor e Trovão

Dir: Randall Okita

Ação/Aventura, 12 anos

O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a volta de Jane Foster, que se transforma na versão feminina de Thor.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h20;



Minions 2: A Origem de Gru

Dir: Kyle Balda

Animação, Livre

Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 13h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h10; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 15h, 16h50; UCI Bosque 4 (2D dub): 13h10 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h15 (sáb e dom), 16h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h40, 17h30;



