'Sing 2' e novo de Woody Allen estreiam em Belém e Ananindeua; veja o que está em cartaz

Sing 2 (estreia)

Dir: Garth Jennings

Comédia musical, livre

Enquanto o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então... na radiante capital mundial do entretenimento. Há apenas um obstáculo: eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo - interpretado na versão original pelo lendário ícone da música, Bono, em sua estreia no cinema de animação - a se juntar a eles.

UCI Bosque 5 (3D dub): 13h20, 15h40, 18h e 20h20; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h20, 17h40 e 20h; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 13h50; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h, 17h20 e 19h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 13h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h15; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h, 16h15 e 18h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 19h30; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h30, 16h45 e 19h10; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h e 16h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 16h20 e 18h50; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h10 (sab e dom)

King’s Man: A Origem (estreia)

Dir: Matthew Vaughn

Ação, 14 anos

Um homem precisa correr contra o tempo para impedir que os piores tiranos e criminosos da história exterminem milhões de pessoas e destruam a humanidade.

UCI Bosque 3 (2D leg): 19h30 e 22h20; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h e 16h45; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 13h40; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h e 18h40; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h20; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 13h50 e 16h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 18h45 e 21h25; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 13h55, 16h30, 19h15 e 22h; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 14h45, 17h45 e 20h45; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 18h40; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 17h30 e 20h15;

O Festival do Amor (estreia)

Dir: Woody Allen

Romance, 12 anos

Em O Festival do Amor, acompanhamos Mort Rifkin (Wallace Shawn), um crítico de cinema que viaja para Espanha, convencido por sua esposa Sue (Gina Gershon), uma assessora de imprensa de um jovem cineasta francês (Louis Garrel), para acompanhar o festival de cinema de San Sebastian. Rifkin sente ciúmes da relação de sua esposa com o diretor francês e desconfia que os dois tem um caso. Porém, ele mesmo se vê interessado em uma jovem espanhola. Esses relacionamentos extraconjugais acabam influenciando consideravelmente a dinâmica do casamento dos dois. Além das tensões românticas, o filme explora um debate sobre os caminhos do cinema, entre as manifestações políticas e a arte, ressaltando as posições e divergências dos personagens acerca do assunto.

UCI Bosque 4 (2D leg): 21h20; UCI Bosque 6 (2D leg): 20h;

My Hero Academia - Missão Mundial de Heróis (estreia)

Dir: Kenji Nagasaki

Animação, 12 anos

Quando um culto de terroristas destrói uma cidade ao liberar uma toxina que faz com que as habilidades das pessoas fiquem fora de controle, os maiores heróis do Japão se espalham pelo mundo na tentativa de rastrear o cérebro e colocá-lo à justiça.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 21h25; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 19h;

Turma da Mônica - Lições

Dir: Daniel Rezende

Comédia, livre

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

UCI Bosque 4 (2D): 13h, 15h05, 17h10 e 19h15; Moviecom Pátio 1 (2D): 13h50, 15h50 e 17h50; Moviecom Pátio 3 (2D): 19h10; Moviecom Castanheira 1 (2D): 19h10; Moviecom Castanheira 5 (2D): 14h10, 16h10 e 18h10; Cinesystem Metrópole 4 (2D): 13h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D): 14h45; Cinesystem Metrópole 8 (2D): 13h45, 15h40 e 17h35; Cinesystem Metrópole 9 (2D): 17h; Cinépolis Boulevard 6 (2D): 14h30 e 16h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D): 15h e 17h; Cinépolis Parque 5 (2D): 14h45, 16h45 e 19h; Cinépolis Parque 7 (2D): 15h15 (exceto sab e dom);

Matrix Resurrections

Dir: Lana Wachowski

Ação, 14 anos

Em um mundo de duas realidades - a vida cotidiana e o que está por trás dela - Thomas Anderson terá que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca.

UCI Bosque 6 (2D leg); 22h; UCI Bosque 6 (2D dub): 17h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h15; Moviecom Pátio 3 92D leg): 21h10; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h50; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 20h45; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 19h45; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 21h45; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h20; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 21h15;

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Dir: Jon Watts

Ação, 12 anos

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

UCI Bosque 1 (2D leg): 16h10 e 22h10; UCI Bosque 1 (2D dub): 13h10 e 19h10; UCI Bosque 2 (3D leg): 21h50; UCI Bosque 2 (3D dub): 12h50, 15h50 e 18h50; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h50; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h50; Moviecom Pátio 2 (3D dub): 18h10; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 15h10; Moviecom Pátio 2 (2D leg): 21h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h30, 17h30 e 20h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h10, 18h10 e 21h10; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h10; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 16h15; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h15; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h40, 17h40 e 20h40; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 19h e 21h55; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 16h; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h15; Cinesystem Metrópole 4 (2D leg): 21h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 13h35, 17h e 20h; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h40; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h e 19h35; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h30, 17h30 e 20h30; Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 15h30, 18h45 e 21h45; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 15h45, 19h e 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 18h30 e 21h30; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 15h30, 18h45 e 22h; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h30, 17h45 e 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 15h, 18h15 e 21h30;

Encanto

Dir: Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Animação, livre

Encanto é a nova animação da Disney situada na Colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal, que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecida como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, desde a superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h40;

Centur - Cine Líbero Luxardo

“Deserto Particular”, de Aly Muritiba - De 6 a 12/01, às 16h10;

“Uma História de Família”, de Werner Herzog - De 6 a 12/01, às 18h30;

“A Noite do Fogo”, de Tatiana Huezo - De 6 a 12/01, às 20h10;

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.