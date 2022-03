Saiba quais são as estreias e filmes da semana dos cinemas da Grande Belém

Agente das Sombras (Estreia)

Dir: Mark Williams (II)

Ação, 14 anos

Travis Block vive e luta nas sombras. Um "consertador" autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson, ele pede a ajuda de um jornalista. Mas seu passado e presente colidem quando sua filha e neta são ameaçadas. Agora Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h50, 21h40; UCI Bosque 1 (2D leg): 17h25, 22h05; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h05, 19h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h, 19h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h45 e 21h (exceto sáb); Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 19h15; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h10, 21h30 (exceto sáb);



Belfast (Estreia)

Dir: Kenneth Branagh

Drama, 14 anos

Belfast narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio a mudanças culturais e violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma, junto com seus avós que contam histórias maravilhosas.

Moviecom Pátio 3 (2D leg): 19h45; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 14h45; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 16h, 20h (exceto sáb);

Coração Ardente (Estreia)

Dir: Andrés Garrigó

Drama, 10 anos

Lupe Valdéz, uma escritora de sucesso, mas que passa por um período de dificuldade criativa para desenvolver seu novo livro. Em busca de inspiração, a autora conhece a jornalista María, que lhe sugere investigar uma série de ocorrências miraculosas e que envolvem a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Empenhada nessa pesquisa, Lupe é levada a repensar sua fé, seus valores e descobrir a importância do perdão.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 18h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 18h; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 16h45 (seg a qua);

Tarsilinha (Estreia)

Dir: Célia Catunda, Kiko Mistrorigo

Animação, livre

Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá que encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.

Moviecom Pátio 1 (2D nac): 15h; Moviecom Pátio 4 (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 2 (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 7 (2D nac): 15h; Cinesystem Metrópole 9 (2D nac): 14h10;

O Ritual: Presença Maligna (Estreia)

Dir: Christopher Smith

Terror, 14 anos

Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h50 (sáb, dom e feriado), 21h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h50 (seg sex); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 21h45;

BTS: Permission To Dance On Stage - Seoul (Estreia)

Dir: Hybe e & Bighit Music

Musical, livre

“BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE” é a mais recente série da turnê mundial dos ícones pop do século 21, BTS, com performances impressionantes e os maiores sucessos da incrível carreira da banda.

UCI Bosque 2 (2D leg): 15h00 e 19h (sáb); UCI Bosque 6 (2D leg): 15h e 19h (sáb); Cinesystem Metrópole 1 (2D leg): 15h e 19h (sáb); Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 15h e 19h (sáb); Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 15h e 19 (sáb); Cinépolis Parque 2 (2D leg): 15h e 19h (sáb);

Sword Art Online: Progressive - Ária de Uma Noite Sem Estrelas (Estreia)

Dir: Ayko Kono

Animação, 12 anos

Na saga, o primeiro Jogo de Realidade Virtual para Múltiplos Jogadores (VRMMORPG), chamado Sword Art Online (SAO), é lançado oficialmente em 6 de novembro de 2022. Seus jogadores, ainda eufóricos ao entrar no game, só percebem que ficaram presos quando o Game Master os impede de encontrar uma saída. O Game Master lança ainda um alerta: "Não se deve brincar com este jogo." Em outras palavras: se um jogador perde a vida no game, morre também na vida real.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h45; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 18h (exceto sáb);

Batman

Dir: Matt Reeves

Ação, 14 anos

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h; Moviecom Pátio 1 (2D leg): 20h30; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 16h30, 20h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h, 19h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h, 19h; UCI Bosque 2 (2D leg): 13h20, 17h e 20h30 (exceto sáb); UCI Bosque 3 (2D leg): 14h30, 18h, 21h30; UCI Bosque 4 (2D dub): 19h30; UCI Bosque 5 (2D dub): 14h, 17h30, 21h; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h, 16h30 e 20h (exceto sáb); Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h, 19h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h30, 19h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h30; Moviecom Castanheira 5 (2D leg): 20h15; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado), 20h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 17h, 20h30; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h30, 18h, 21h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 16h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D leg): 20h;Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h30 (sáb);Cinesystem Metrópole 4 (2D leg): 19h (sáb);Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h, 17h20, 20h45; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h, 19h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h30, 18h e 21h30 (sáb); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h30 (exceto sáb); Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 19h (exceto sáb); Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 18h e 21h30 (sáb); Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h30, 17h, 20h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h, 17h30, 21h; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 14h30, 18h, 21h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 15h, 18h30, 22h; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 13h15, 16h45 e 20h15 (exceto sáb); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 21h30 (sáb); Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h30, 18h e 21h30 (exceto sáb); Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h, 18h30, 22h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h, 17h30, 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h30, 17h, 20h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 13h, 16h30, 20h;



Coração de Fogo

Dir: Laurent Zeitoun

Animação, livre

Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira, mesmo reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado "Joe" e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 1 (2D dub): 13h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h50 (sáb, dom e feriado); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h15; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h20 (exceto ter);

Sing

Dir: Garth Jennings

Animação, livre

Na glamourosa cidade de Redshore, Buster Moon e a galera enfrentam seus medos, fazem novos amigos e superam seus limites em uma jornada para convencer o recluso astro Clay Calloway a subir aos palcos novamente.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado); Cinesystem Metrópole 7 *2D dub): 15h20, 18h15;



Uncharted - Fora do Mapa

Dir: Ruben Fleischer

Ação, 12 anos

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan "Nate" Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros.

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h50, 19h10, 21h30; UCI Bosque 4 (2D dub): 17h05; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h50, 19h10, 21h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h10; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h45 (exceto sáb);Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 19h05, 21h25; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h45 (qui a dom); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 16h40; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h (ter);

Turma da Mônica - Lições

Dir: Daniel Rezende

Aventura, livre

Mônica é transferida para outra escola, desencadeando a separação do grupo formado por ela, Cebolinha, Magali e Cascão. A decisão foi tomada pelos pais dos quatro amigos, que acham que eles estão passando tempo demais juntos e que isso pode prejudicá-los em suas responsabilidades. A partir dessa ruptura, eles são forçados a encontrarem novos amigos e enfrentarem seus próprios medos e inseguranças, e decidem tomar uma medida drástica: fugir.

Moviecom Pátio 2 (2D nac): 14h30 (sáb, dom e feriado);



Exorcismo Sagrado

Dir: Alejandro Hidalgo

Terror, 16 anos

Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h45 (exceto sáb);



Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Dir: Jon Watts

Ação, 12 anos

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

UCI Bosque 4 (2D dub): 14h05; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h15;

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.

