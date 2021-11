Quatro longas inéditos entram na programação dos cinemas

Ghostbusters: Mais Além (Estreia)

Dir: Jason Reitman

Comédia, 12 anos

Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas!

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h, 16h30, 19h e 21h30 (exceto dom); Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h e 20h45 (dom); Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 14h15, 16h45, 19h15 e 21h45 (exceto dom); Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 14h30, 17h (dom), 19h30; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h, 16h40, 19h15, 22h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h15, 16h50, 19h30, 22h10; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h15; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 17h (exceto dom); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h, 18h30, 21h; Cinesystem Metrópole 8 (2Ddub): 14h, 16h30, 19h e 21h30 (exceto sáb); 16h45, 19h15 e 21h45 (sáb); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h15 (sáb - cine pets); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 17h (dom); Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h30, 19h, 21h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h30, 20h10; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h10; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 20h10; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h30, 19h, 21h30; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h50, (exceto ter, qua e qui), 16h25 (exceto ter, qua e qui), 16h40 (ter, qua e qui), 19h20, 21h35 (sex a seg); 22h (ter a qui); UCI Bosque 4 (2D leg); 14h25, 17h, 19h35, 22h10;

Noite Passada em Soho (Estreia)

Dir: Edgar Wright

Suspense, 16 anos

Eloise, uma jovem apaixonada por design de moda, consegue, misteriosamente, voltar à década de 1960. Lá, ela encontra Sandy, uma deslumbrante aspirante a cantora por quem é fascinada. O que ela não contava é que a Londres dos anos 1960 pode não ser o que parece, e o tempo passa cada vez mais a desmoronar, levando a consequências sombrias.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 17h (exceto dom); Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 22h; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h45, 18h15, 20h45; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h45, 18h25, 20h55; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h15, 21h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h50; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 21h40;

Chernobyl: O Filme (Estreia)

Dir: Danila Kozlovsky

Ação, 12 anos

Em Chernobyl - O Filme, acompanhamos a história de Alexey Karpushin, um bombeiro heróico que trabalhou como um dos liquidadores no desastre de Chernobyl, em 1986.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h (exceto dom); Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 20h45 (dom); Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h45, 21h25; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h10;

Galeria Futuro (Estreia)

Dir: Fernando Sanches, Afonso Poyart

Comédia, 16 anos

Valentim, Kodak e Eddie são três amigos de infância que trabalham como lojistas na Galeria Futuro, um centro comercial no Rio de Janeiro. A beira da falência, a administração da galeria é surpreendida com a proposta milionária de um pastor que quer transformar o local em uma igreja evangélica. Arrasados com a possibilidade de perder suas lojas, o trio precisa encarar o presente, vencer limitações e confrontar seu futuro.

Moviecom Castanheira 5 (2D nac): 14h30 (sáb, dom e feriado), 18h30;

Harry Potter e a Pedra Filosofal (Sessões Especiais)

Dir: Chris Columbus

Aventura, livre

Harry Potter é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, repentinamente, recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente Harry é impedido de ler a carta por seu tio Válter, mas logo ele recebe a visita de Hagrid, o guarda-caça de Hogwarts, que chega em sua casa para levá-lo até a escola. A partir de então, Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus mais novos amigos, Rony Weasley e Hermione Granger.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 13h, 16h e 19h (dom); Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 22h (dom); Cinépolis Boulevard 4 (3D leg): 19h30 (dom); Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 20h (dom); Cinépolis Parque 4 (3D dub): 19h e 21h45 (dom); Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 13h30, 16h30, 19h30 (dom); Cinesystem Metrópole 6 (3D dub); 14h30, 20h30 (dom); Cinesystem Metrópole 6 (3D leg): 17h30 (dom); Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 14h20 (dom); Moviecom Pátio 2 (3D dub): 14h30 (dom); UCI Bosque 1 (3D dub): 13h, 16h05, 19h10 e 22h15 (dom); UCI Bosque 2 (2D dub): 15h, 18h05, 21h10; UCI Bosque 5 (3D dub): 14h, 17h05 e 20h10 (dom);

Querido Evan Hansen

Dir: Stephen Chbosky

Comédia musical, 14 anos

A trama acompanha um jovem estudante do Ensino Médio que sofre de ansiedade social e se vê preso em sua própria mentira, quando decidi fingir ter tido um relacionamento próximo com um colega de sala que cometera suicídio.

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 18h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 17h40 (exceto dom); Moviecom Pátio 6 (2D leg); 14h (sáb, dom e feriado);

Deus Não Está Morto: O Próximo Capítulo

Dir: Vance Null

Drama, 12 anos

Após uma inspeção inesperada de uma funcionária do governo local, famílias que educam seus filhos em casa são obrigadas a colocá-los na rede pública de ensino. A funcionária acredita que as crianças estão recebendo uma educação inferior em relação à escola tradicional e estão sendo doutrinadas por suas famílias a crerem na Bíblia. Surpreso com a interferência do governo, e acreditando no direito de educar seus próprios filhos, o reverendo Dave assume a defesa das famílias, e juntos vão a Washington para uma audiência histórica.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h15 (exceto dom); Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 17h30; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h (exceto dom);

A Profissional

Dir: Martin Campbell

Ação, 16 anos

Anna é uma matadora de aluguel extremamente habilidosa treinada pelo lendário assassino Moody, que a ensinou tudo que sabe e foi a única figura paterna que ela já teve. Quando Moody é brutalmente assassinado por inimigos, Anna jura se vingar e acaba caindo em um jogo de gato e rato com um maníaco homicida, -cuja obsessão por ela que vai além de suas habilidades como matadora.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 17h20; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 20h20 (exceto dom); Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado);

Marighella

Dir: Wagner Moura

Drama, 16 anos

Neste filme biográfico, acompanhamos a história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira.

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 21h; Moviecom Castanheira (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 2 (2D nac): 17h40 (exceto dom);

Eternos

Dir: Chloé Zhao

Ficção científica, 12 anos

Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 14h30, 17h45 e 21h (dom); Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h15; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 18h30, 21h45; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 15h15, 18h30 e 21h45 (exceto dom); Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h30, 17h45, 21h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 17h30 (exceto dom); Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h30 e 20h30 (exceto dom);Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 19h; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h, 20h45; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h e 19h30 (exceto dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h, 19h30 (dom); Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 13h30 e 16h30 (dom), 15h30, 18h30 e 21h30 (exceto dom); Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h10; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 20h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h20 (seg a sex), 20h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h30; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h40 (sáb, dom e feriado), 17h50, 21h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h10, 19h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h40, 20h; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 18h40; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h30, 20h50 (exceto dom); UCI Bosque 5 (3D leg): 15h30 e 21h50 (exceto dom); UCI Bosque 5 (3D dub): 18h40 (exceto dom);UCI Bosque 6 (2D leg): 21h30 (exceto seg); UCI Bosque 6 (2D dub): 15h10 e 18h20 (exceto seg);

A Família Addams 2: Pé Na Estrada

Dir: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Animação, livre

Perturbados que seus filhos estão crescendo rápido e estão fazendo coisas que não faziam, Mortícia e Gomez decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viagem de férias. Percorrendo os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar errado?

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h20, 16h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h30 (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h30 (sáb e feriado); Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h50 (seg a sex); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h40;

Venom - Tempo De Carnificina

Dir: Andy Serkis

Ação, 14 anos

Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h40, 21h50; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 17h, 22h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 18h05; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 17h50;

CIRCUITO ALTERNATIVO

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

Marighella

Wagner Moura, BRA

22 e 24/11: 16h20 e 19h30

Festival Variluz de Cinema Francês

De 25/11 a 08/12

Diversos filmes inéditos da recente cinematografia francesa vão ser exibidos. A programação será exibida presencialmente e on-line. Informações: @variluxcinefrances no instagram.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adiciona em seu catálogo 8 filmes de importantes cineastas brasileiros. A programação começa a partir do dia 12 de novembro, no site www.itauculturalplay.com.br.

Festival Mix Brasil

A 29ª edição do Festival acontece até 21 de novembro e traz 117 filmes, de 28 países, com a temática LGBTQIA+. Entre eles, diversos títulos inéditos selecionados nas últimas edições dos mais importantes festivais cinematográficos. Acesso em: www.mixbrasil.org.br.

CineAlter 2021

Até dia 23 de novembro vão ser exibidos os documentários da Mostra Samaúma. As produções podem ser acessadas na plataforma CineAlter/Olhar Play.

CineSesc

A IV Mostra Sesc de Cinema exibe 31 obras dos curtas e longas selecionados. A transmissão acontece no youtube do Sesc (https://www.youtube.com/sescbrasil), e vai até dia 30 de novembro.