Quatro estreias movimentam os cinemas da Grande Belém; confira a programação

A Hora do Desespero (Estreia)

Dir: Phillip Noyce

Suspense, 14 anos

Uma mãe recentemente viúva, Amy Carr, está fazendo o possível para restaurar a normalidade na vida de sua filha e de seu filho adolescente em sua pequena cidade do interior. Enquanto ela está fazendo sua corrida matinal na floresta, ela encontra sua cidade no caos quando um tiroteio ocorre na escola de seu filho. A quilômetros de distância, a pé na floresta densa, Amy corre desesperadamente contra o tempo para salvar seu filho. Superando lesões enquanto faz o que pode para sair do local, enquanto manda várias chamadas telefônicas e mensagens de texto na esperança de descobrir se sua filha Emily (Sierra Maltby) e seu filho adolescente Noah (Colton Gobbo) estão seguros. Mas sem sinal e com poucas informações, jogadas por policiais e jornalistas, que conseguiu no caminho, Amy se vê em um dilema de mãe: Seria meu filho um assassino dentro de sua própria escola?

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h40, 19h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 17h15, 19h15; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h10, 21h50; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 16h40, 21h20; UCI Bosque 3 (2D leg): 21h45; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h25, 17h35;

Amor de Redenção (Estreia)

Dir: D.J. Caruso

Romance, 16 anos

Amor de Redenção é uma adaptação da história bíblica de Oseias e Gomer. Em plena Corrida do Ouro em 1850, Angel não espera nada dos homens além de traição. Vendida para a prostituição quando criança, ela sobrevive mantendo seu ódio vivo. E o que ela mais odeia são os homens que a usam, deixando-a vazia e morta por dentro. Então ela conhece Michael Oséias. Um homem que busca o coração de seu Pai em tudo, ele obedece ao chamado de Deus para se casar com Angel e amá-la incondicionalmente. Lentamente, dia após dia, ele desafia todas as expectativas amargas de Angel até que, apesar de sua resistência, seu coração congelado começa a derreter. Mas com seu abrandamento inesperado vêm sentimentos esmagadores de indignidade e medo. De volta à escuridão, longe do amor perseguidor de seu marido, aterrorizada com a verdade que ela não pode mais negar: sua cura final deve vir daquele que a ama ainda mais do que Michael Oséias.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 15h, 21h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h15, 21h15;

Até a Morte (Estreia)

Dir: S.K. Dale

Terror, 16 anos

Emma (Megan Fox) está infeliz no casamento com seu marido frio e controlador, Mark, um advogado criminal. Depois de terminar seu caso com Tom, sócio da empresa do marido, Emma sai com Mark para comemorar o aniversário de casamento e a leva para uma casa isolada no lago que eles costumavam visitar no início de seu relacionamento. Na manhã seguinte, Emma acorda e se encontra algemada a Mark, morto. Forçada a arrastar o cadáver de Mark para todos os lugares, ela descobre que ele destruiu seu celular e removeu todos os objetos cortantes da casa e deixou uma mensagem para ela no carro deles. Ao ouvir a mensagem, seu falecido marido diz que ele sabia do caso extraconjugal que vivia. Ao ver outra pessoa se aproximando da casa, Emma então tem que lutar por sua vida contra essa pessoa que orquestrou tudo para matar ela e seu marido.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h45; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h, 21h55; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h15; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 21h50; UCI Bosque 4 (2D leg): 18h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 16h40;

Assassino Sem Rastro (Estreia)

Dir: Martin Campbell

Ação, 16 anos

Alex Lewis (Liam Neeson) é um assassino experiente com reputação de precisão discreta. Ele planeja se aposentar logo, mas recebe uma última tarefa antes que consiga realizar tal desejo de vida. O alvo é simples: uma pessoa. Isso até que descobre que o alvo é uma garota. Preso em um dilema moral, Alex se recusa a concluir um trabalho que viola seu código de ética e então pede para cancelar tal contrato. Mas descobre que a garota foi morta por outro assassino. Isso o coloca contra o agente do FBI Vincent Serra (Guy Pearce), quem reabilitou a menina depois que seu pai foi morto. Ao se voltar contra o FBI, bem como as outras pessoas que estão atrás de Serra, Alex se propõe a eliminar os traficantes de crianças, mas sua grave perda de memória acaba sendo prejudicial para sua saúde e missão. Com o objetivo de se vingar, mas com a saúde violada ele é forçado a questionar todas as suas ações, se perdendo na linha entre o certo e o errado.

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h40 (sáb e dom); Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h50; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h15 (seg a sex); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h, 18h, 21h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h15 (seg a sex); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h20 (sáb e dom); Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 17h15; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 22h15; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h20, 19h30; UCI Bosque 4 (2D leg): 20h40;

Jurassic World: Domínio

Dir: Colin Trevorrow

Aventura, 12 anos

Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h45, 19h45; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 18h15; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h15, 21h15; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 17h30, 20h30; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h30, 17h30, 20h30 (exceto sáb), 14h30 e 17h30 (sáb); Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 20h30 (sáb); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 16h, 19h, 21h55; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h45; Cinesystem Metrópole 5 (2D leg): 19h45; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 18h, 21h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h; Moviecom Pátio 2 (3D dub): 16h45; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 19h45; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 17h30, 20h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h40, 21h15; Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 15h, 18h15, 21h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 13h, 16h, 19h; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h, 17h, 20h; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 14h30, 17h30, 20h30; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 12h20 (sáb e dom), 15h30, 18h45, Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h, 16h, 19h15, 22h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h30, 17h45, 21h; UCI Bosque 1 (2D leg): 13h20, 19h20; UCI Bosque 1 (2D dub): 16h20, 22h20; UCI Bosque 2 (3D dub): 13h, 19h; UCI Bosque 2 (2D dub): 16h, 22h;

Top Gun: Maverick

Dir: Joseph Kosinski

Ação, 12 anos

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) é um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 21h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h20 (sáb e dom); Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h30, 19h10; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h, 16h35, 19h10; Cinesystem Metrópole 6 (2D leg): 21h45; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h45, 17h25; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h30, 19h10; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 22h; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h15, 18h, 21h15; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 14h45, 17h45, 20h45; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h, 18h, 20h50; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h30; UCI Bosque 5 (2D leg): 19h10; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h40, 16h25, 21h55; UCI Bosque 6 (2D leg): 21h20; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h50, 18h35;

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Dir: Sam Raimi

Aventura, 14 anos

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h (sáb e dom), 16h30, 19h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h10; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h30, 21h35; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h20 (sáb e dom), 16h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 18h40; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h45, 19h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 18h30;

Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 13h30 (sáb e dom); Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h15 (sáb e dom); UCI Bosque 6 (2D dub): 13h15;

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma disponibiliza cinco produções que têm a imagem do trabalho e as contradições de seus personagens como foco das histórias. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

Mostra Ecofalante

Até 21 de junho, vinte longas-metragens internacionais estão disponíveis, de forma gratuita no site. Acesso em: https://ecofalante.org.br/.

