O que está passando no cinema hoje; veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: "Super Mario Bros - O Filme", "O Exorcista do Papa" e "Air - A História por Trás do Lago" . Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

Super Mario Bros - O Filme

Diretor: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Veja o trailer de Super Mario Bros

Sinopse de Mario Bros

Mario é um filme baseado na série de video games, Super Mario Bros, da Nintendo. Em Super Mario Bros. - O Filme, Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para no reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo para conseguir reinar todos os lugares. É então quando Luigi é raptado por Bowser e o usa para procurar Mario, o único capaz de deter o Koopa e reestabelexcer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, aprender a dirigir carros, utilizar itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virar um animal e andar em plataformas nada confiáveis. Também estará acompanhados de amigos, como Toad (Keegan-Michael Key) e Donkey Kong (Seth Rogan).

Onde assistir o filme Mario Bros nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h30;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 16h, 20h;

Moviecom Pátio 2 (3D dub): 18h;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h, 17h, 19h, 21h;

UCI Bosque 2 (2D dub): 14h20, 16h25, 18h30, 20h35;

UCI Bosque 3 (2D dub): 14h40, 19h15;

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 14h, 16h15, 18h30, 20h45;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 16h45, 19h, 21h15;

Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 13h, 15h15, 17h30, 19h45, 22h;

Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 13h30, 15h45, 18h, 20h15;

Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h, 15h15, 17h30, 19h45;

Cinépolis Parque 3 (3D dub): 12h, 14h15, 16h30, 18h45, 21h;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 13h30, 15h45,l 18h, 20h15, 22h30;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 12h30, 14h45, 17h, 19h15, 21h30;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 19h30;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h, 20h;

Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 18h;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h, 17h, 19h, 21h;

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 16h, 18h, 20h;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h30, 16h30, 18h30;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h30, 17h30, 19h30;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 17h, 19h, 21h;

O Exorcista do Papa

Diretor: Julius Avery

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de O Exorcista do Papa

Sinopse de O Exorcista do Papa

Inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano. O padre realizou mais de 100.000 exorcismos em sua vida e faleceu em 2016 aos 91 anos. Amorth escreveu duas memórias – An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories – e detalhou suas experiências lutando contra Satanás e demônios que agarraram e possuíram as pessoas com seu mal. O filme, sendo o retrato do personagem da vida real, acompanha Amorth (Russell Crowe) enquanto ele investiga a terrível possessão de um menino e acaba descobrindo uma conspiração secular que o Vaticano tentou desesperadamente proteger e manter no esquecimento.

Onde assistir O Exorcista do Papa nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h30, 16h50, 19h10;

Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h30;

UCI Bosque 4 (2D leg): 22h;

UCI Bosque 4 (2D dub): 15h15, 17h30, 19h45;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 16h, 20h30;

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 18h15, 22h45;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 16h45, 22h;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h, 17h15, 20h;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h50, 19h10, 21h30;

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h10;

Air - A História Por Trás do Lago

Diretor: Ben Affleck

Gênero: Drama

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Air

Sinopse de Air

AIR: A História Por Trás do Logo é baseado na incrível história real do chefe da marca esportiva e de calçados Nike, Sonny Vaccaro (Matt Damon), e do fundador da Nike, Phil Knight (Ben Affleck). Ambos estão tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo, e escrever seus nomes na história. A dupla então tenta fazer com que a lenda do basquete Michael Jordan endosse seus produtos, ainda na década de 1980. O filme acompanha os esforços incansáveis ​​dos dois membros da Nike para alcançar seus sonhos. E o que era só uma aposta, revolucionou o mundo dos esportes e da cultura contemporânea.

Onde assistir Air nos cinemas

UCI Bosque 1 (2D leg): 21h50 (exceto sex e sáb);

UCI Bosque 1 (2D dub): 17h, 19h25;

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 14h45, 17h, 19h30, 22h15;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 16h25, 18h45;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 20h30;

Dungeons e Dragons - Honra entre Rebeldes

Diretor: Jonathan Goldstein (XII), John Francis Daley

Gênero: Fantasia

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de Dungeons e Dragons

Sinopse de Dungeons e Dragons

Em um mundo repleto de dragões, elfos, anões, orcs e outras criaturas fantásticas, sobreviver é sempre um grande desafio. Raven Hightower é um humano que se arrisca entre os lugares mais perigosos e misteriosos desse universo, sempre com a ajuda de outros aventureiros que, assim como ele, estão dispostos a combater o mal e a derrotar as mais terríveis criaturas que surgem em seus caminhos. Baseado no jogo Dungeons & Dragons, um Role Playing Game (RPG) criado na década de 70.

Onde assistir o filme Dungeons e Dragons nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 21h30 (sex, sáb e dom);

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 18h10 (sex e sáb);

UCI Bosque 1 (2D leg): 21h45;

UCI Bosque 1 (2D dub): 19h;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 22h;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 22h;

O Urso do Pó Branco

Diretor: Elizabeth Banks

Gênero: Suspense

Classificação: 18 anos

Veja o trailer de O Urso do Pó Branco

Sinopse do O Urso do Pó Branco

Em 1985, um avião carregado de cocaína cai em algum lugar no meio do nada na floresta da Geórgia. Então, os mais de 200 quilos de drogas e potencialmente muito dinheiro foram perdidos para sempre? Os donos, um punhado de criminosos, não querem correr riscos e preferem jogar pelo seguro na hora. Na busca pela valiosa substância, porém, eles percebem que outro ser foi mais rápido do que eles. Um enorme urso preto encontrou o que procurava. E agora está completamente chapado. Turistas, alguns adolescentes, policiais e até os bandidos da droga se encaixam perfeitamente no esquema de presas do monstruoso animal. Agora só resta uma coisa: sobreviver e torcer para que a máquina de combate peluda acabe indo embora. Mas o urso desenvolveu um gosto pela substância e quer mais e mais do pó branco.

Onde assistir o filme O Urso do Pó Branco nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h (sáb e dom);

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 22h15;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h05;

A Primeira Comunhão

Diretor: Victor Garcia (VI)

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de A Primeira Comunhão

Sinopse de A Primeira Comunhão

Em A Primeira Comunhão, são os anos oitenta numa cidade como qualquer outra em Espanha, mais precisamente 1987 no povoado de Tarragona. Sara (Carla Campra) teve que se mudar para este lugar e simplesmente não se sente confortável na cidade. Lá ela tem uma melhor amiga chamada Rebe (Aina Quiñones) que também vive no lugar. Um dia, elas se divertem em uma boate, bebem, se drogam e vivem uma noite inesquecível. Ao voltarem para casa, encontram uma estranha boneca vestida com um vestido de comunhão. Mal elas sabem que essa descoberta mudará completamente suas vidas e os transformará em um pesadelo.

Onde assistir o filme A Primeira Comunhão nos cinemas

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 22h;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 22h;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 21h;

Demon Slayer: To The Swords Village

Diretor: Haruo Sotozaki

Gênero: Animação

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Demon Slayer

Sinopse de Demon Slayer

O fenômeno Demon Slayer retorna as telonas para apresentar o início do Arco da Vila dos Ferreiros com um corte especial. Reviva o confronto de Tanjiro com as Luas Demoníacas Daki e Gyutaro remasterizado em 4K especialmente para o cinema, além de ser um dos primeiros a presenciar o início do novo Arco que nos apresentará dois pilares: Mitsuri Kanroji e Muichiro Tokito, pilares de Amor e Névoa, respectivamente.

Onde assistir o filme Demon Slayer nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h;

UCI Bosque 3 (2D leg): 16h45;

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 19h30;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h30;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 17h15;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h35;

John Wick 4 - Baba Yaga

Diretor: Chad Stahelski

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de John Wick

Sinopse de John Wick

O assassino profissional retorna às telas para John Wick 4: Baba Yaga. O assassino profissional John Wick (Keanu Reeves) agora virou metade do submundo contra ele com sua vingança, que agora está entrando em sua quarta rodada em Nova York, Berlim, Paris e Osaka. Sua equipe, composta por Bowery King (Laurence Fishburne), o gerente do hotel Winston (Ian McShane) e o concierge Charon (Lance Reddick) do lendário hotel assassino Continental, novamente fazem parte da festa. No entanto, as chances de escapar desta vez parecem quase impossíveis, pois o maior inimigo está surgindo. O implacável chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), que tem alianças inteiras atrás dele, representa a maior e sanguinária ameaça até hoje. Mas seus capangas também são durões, incluindo Shimazu (Hiroyuki Sanada) e Killa (Scott Adkins) localizados. Felizmente, existem velhos aliados como Caine (Donnie Yen) que correm para ajudar Wick. Não há caminho de volta, só um sobrevive.

Onde assistir o filme John Wick nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 20h50;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h20, 19h40;

UCI Bosque 3 (2D leg): 21h20;

UCI Bosque 6 (2D leg): 18h20;

UCI Bosque 6 (2D dub): 15h, 21h40;

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h15, 16h30;

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 20h;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h, 17h45, 21h15;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h20, 19h40;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 20h50;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h30, 20h;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h30, 19h, 22h15;

Shazam! A Fúria dos Deuses

Diretor: David F. Sandberg

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Shazam

Sinopse de Shazam

Shazam! Fúria dos Deuses é a sequência do primeiro filme do herói que apresenta as aventuras do adolescente orfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar contra as forças do mal. Nessa nova aventura, agraciado com os poderes dos deuses, Billy Batson e seus companheiros ainda estão aprendendo a conciliar a vida adolescente com os alter egos de super-heróis adultos. Quando um trio vingativo de deuses antigos chega à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo, Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.

Onde assistir o filme Shazam nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h30, 18h10;

UCI Bosque 1 (2D dub): 13h50, 14h15;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h45;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 18h10;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 21h30;

Pânico VI

Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Pânico VI

Sinopse de Pânico VI

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) estão fartos. Depois de sobreviver ao massacre final de Ghostface em Woodsboro, os quatro se mudam sem cerimônia para Nova York. Lá, os dois irmãos querem começar uma nova vida, por assim dizer, e deixar a pequena cidade e suas experiências traumáticas para trás. Mas o maldito assassino com uma máscara de fantasma e uma lâmina afiada não pode ser abalado tão facilmente, porque de repente ele também aparece na Big Apple. Na rua, no metrô, no supermercado – aparentemente em todos os lugares ele aproveita a agitação da cidade grande para desaparecer na multidão com a mesma rapidez com que apareceu antes. E embora Sam, Tara, Mindy e Chad já tenham conhecido o assassino, desta vez eles não podem confiar em sua experiência. Porque quem está por trás da máscara tem novos truques na manga.

Onde assistir o filme Pânico VI nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 21h30;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 21h30;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h05;

Homem Formiga e a Vespa - Quantuman

Diretor: Peyton Reed

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Homem Formiga

Sinopse de Homem Formiga

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel, acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K.

Onde assistir o filme Homem Formiga nos cinemas

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 16h05;

Gato de Botas 2 - O Último Pedido

Diretor: Joel Crawford

Gênero: Animação

Classificação: livre

Veja o trailer de Gato de Botas 2

Sinopse de Gato de Botas 2

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde vai passar o filme Gato de Botas 2 nos cinemas

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h10 (sáb e dom);

