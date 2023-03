O que está passando no cinema hoje; veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: "John Wick 4" e "La Situación" . Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

John Wick 4 - Baba Yaga

Diretor: Chad Stahelski

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Veja o trailer de John Wick

Sinopse de John Wick

O assassino profissional retorna às telas para John Wick 4: Baba Yaga. O assassino profissional John Wick (Keanu Reeves) agora virou metade do submundo contra ele com sua vingança, que agora está entrando em sua quarta rodada em Nova York, Berlim, Paris e Osaka. Sua equipe, composta por Bowery King (Laurence Fishburne), o gerente do hotel Winston (Ian McShane) e o concierge Charon (Lance Reddick) do lendário hotel assassino Continental, novamente fazem parte da festa. No entanto, as chances de escapar desta vez parecem quase impossíveis, pois o maior inimigo está surgindo. O implacável chefe do submundo Marquis de Gramont (Bill Skarsgård), que tem alianças inteiras atrás dele, representa a maior e sanguinária ameaça até hoje. Mas seus capangas também são durões, incluindo Shimazu (Hiroyuki Sanada) e Killa (Scott Adkins) localizados. Felizmente, existem velhos aliados como Caine (Donnie Yen) que correm para ajudar Wick. Não há caminho de volta, só um sobrevive.

Onde assistir o filme John Wick nos cinemas

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 17h15, 20h30;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h30, 19h50;

Moviecom Pátio 5 (2D leg): 15h40, 21h;

UCI Bosque 2 (2D leg): 21h20;

UCI Bosque 2 (2D dub): 14h40, 18h;

UCI Bosque 3 (2D leg): 17h30;

UCI Bosque 3 (2D dub): 20h50;

Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 15h, 18h30;

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h, 17h30, 21h;

Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 13h, 16h30, 20h;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 21h20;

Cinépolis Parque 2 (2D dub): 15h, 18h30, 22h;

Cinépolis Parque 3 (2D dub): 14h30, 18h, 21h30;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h, 17h30, 21h;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h40, 21h;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h30, 19h50;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 17h15, 20h30;

La Situación

Diretor: Tomás Portella

Gênero: Comédia

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de La Situación

Sinopse de La Situación

Três amigas partem em busca de uma misteriosa herança no país vizinho e enfrentam perrengues e situações perigosas ao se envolverem, sem saber, com traficantes locais.

Onde assistir o filme La Situación

Moviecom Pátio 3 (2D nac:) 15h15;

Moviecom Pátio 5 (2D nac): 19h10;

UCI Bosque 4 (2D nac): 15h40, 17h45, 19h40;

Cinépolis Parque 1 (2D nac): 14h45 (seg a sex), 17h15 (exceto sáb), 19h20;

Moviecom Castanheira 2 (2D nac): 19h10;

Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 15h15;

Shazam! A Fúria dos Deuses

Diretor: David F. Sandberg

Gênero: Ação

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Shazam

Sinopse de Shazam

Shazam! Fúria dos Deuses é a sequência do primeiro filme do herói que apresenta as aventuras do adolescente orfão Billy Batson (Asher Angel). Basta gritar uma palavra – SHAZAM! – para que o jovem se transforme no super-herói adulto Shazam (Zachary Levi), dom que recebeu de um antigo mago. Um menino dentro de um corpo de herói, Shazam se diverte com seus superpoderes e começa a testar os limites de suas habilidades, mesmo que precise dominar estes poderes rapidamente para lutar contra as forças do mal. Nessa nova aventura, agraciado com os poderes dos deuses, Billy Batson e seus companheiros ainda estão aprendendo a conciliar a vida adolescente com os alter egos de super-heróis adultos. Quando um trio vingativo de deuses antigos chega à Terra em busca da magia roubada deles há muito tempo, Shazam e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.

Onde assistir o filme Shazam nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h20, 19h, 21h35;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h40 (sáb e dom);

UCI Bosque 1 (2D dub): 16h10, 21h30;

UCI Bosque 6 (2D dub): 14h, 16h40, 19h20;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h15, 18h, 20h45;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h30, 16h15;

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 21h45;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h30, 18h15, 21h10;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h20, 19h, 21h35;

Louis Tomlinson - All Off Those Voice

Diretor: Charlie Lightening

Gênero: Musical

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Louis Tomlinson

Sinopse de Louis Tomlinson

All Of Those Voices oferece uma nova visão, crua e real, da jornada musical de Louis Tomlinson. Deixando de lado o clássico brilho de documentários sobre celebridades, esse filme oferece ao público um olhar íntimo e verdadeiro sobre a vida e a carreira de Louis. Com imagens caseiras e cenas dos bastidores da esgotada turnê mundial de 2022.

Onde assistir o filme Louis Tomlinson nos cinemas

UCI Bosque 1 (2D leg): 16h (sáb);

UCI Bosque 6 (2D leg): 16h30 (sáb);

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 17h (sáb);

Cinépolis Parque 1 (2D leg): 17h (sáb);

65 - Ameaça Pré-Histórica

Diretor: Bryan Woods, Scott Beck

Gênero: Ficção

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de 65 - Ameaça Pré-Histórica

Onde assistir Ameaça Pré-Histórica nos cinemas

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h30 (sáb e dom);

UCI Bosque 3 (2D dub): 13h (sáb e dom);

Pânico VI

Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Pânico VI

Sinopse de Pânico VI

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) estão fartos. Depois de sobreviver ao massacre final de Ghostface em Woodsboro, os quatro se mudam sem cerimônia para Nova York. Lá, os dois irmãos querem começar uma nova vida, por assim dizer, e deixar a pequena cidade e suas experiências traumáticas para trás. Mas o maldito assassino com uma máscara de fantasma e uma lâmina afiada não pode ser abalado tão facilmente, porque de repente ele também aparece na Big Apple. Na rua, no metrô, no supermercado – aparentemente em todos os lugares ele aproveita a agitação da cidade grande para desaparecer na multidão com a mesma rapidez com que apareceu antes. E embora Sam, Tara, Mindy e Chad já tenham conhecido o assassino, desta vez eles não podem confiar em sua experiência. Porque quem está por trás da máscara tem novos truques na manga.

Onde assistir o filme Pânico VI nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h45, 19h15, 21h45;

UCI Bosque 5 (2D dub): 14h20;

UCI Bosque 5 (3D leg): 22h05;

UCI Bosque 5 (3D dub): 16h55, 19h30;

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 17h (sáb), 19h30;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h, 16h30, 19h10, 22h;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h45, 19h15, 21h45;

Creed III

Diretor: Michael B. Jordan

Gênero: Ação

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de Creed III

Sinopse de Creed III

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a interpretar Adonis Creed. Depois de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar. Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue. Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Apesar de tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada satisfeito que Creed "tomou seu lugar" no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar seus passados juntos e enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para lutar contra Damian - um lutador que não tem nada a perder.

Onde assistir o filme Creed III nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h, 19h20;

UCI Bosque 3 (2D dub): 15h05;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h45;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h, 19h20;

A Baleia

Diretor: Darren Aronofsky

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Veja o trailer de A Baleia

Sinopse de A Baleia

Em A Baleia, seguimos um professor de inglês e seu relacionamento fragilizado com sua filha, Ellie. Charlie (Brendan Fraser) é um professor de inglês recluso, que vive com obesidade severa e luta contra um transtorno de compulsão alimentar. Ele dá aulas online, mas sempre deixa a webcam desligada, com medo de sua aparência. Apesar de viver sozinho, ele é cuidado pela sua amiga e enfermeira, Liz (Hong Chau). Mesmo assim, ele é sozinho, convivendo diariamente apenas com a culpa, por ter abandonado Ellie (Sadie Sink), sua filha hoje adolescente que ele deixou junto com a mãe Mary (Samantha Morton) ao se apaixonar por outra mulher. Agora, ele irá buscar se reconectar com a filha adolescente e reparar seus erros do passado. Para isso, ele pede para que Ellie vá visitá-lo sem avisar sua mãe e ela aceita, com o única condição de que ele a ajuda a reescrever uma redação para a escola.

Onde assistir o filme A Baleia nos cinemas

UCI Bosque 6 (2D leg): 22h;

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 19h;

As múmias e o anel perdido

Diretor: Juan Jesús García Galocha

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Veja o trailer de As múmias e o anel perdido

Sinopse de As múmias e o anel perdido

Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder se casar.

Onde assistir o filme As múmias nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h20 (sáb e dom);

Homem Formiga e a Vespa - Quantuman

Diretor: Peyton Reed

Gênero: Aventura

Classificação: 12 anos

Veja o trailer de Homem Formiga

Sinopse de Homem Formiga

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel, acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K.

Onde assistir o filme Homem Formiga nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h40;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h40;

Gato de Botas 2 - O Último Pedido

Diretor: Joel Crawford

Gênero: Animação

Classificação: livre

Veja o trailer de Gato de Botas 2

Sinopse de Gato de Botas 2

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde vai passar o filme Gato de Botas 2 nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h40 (sáb e dom);

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h45;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 21h20;

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)