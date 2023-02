O que está passando no cinema hoje; veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: 'BTS Yet Come In Cinemas', 'Batem À Porta', 'O Grande Mauricinho', 'Gemini' e 'Os Banshees De Inisherin'. Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

BTS Yet Come In Cinemas

Diretor: Yoon Dong Oh

Gênero: Show

Classificação: Livre

Duração: 100m

Veja o trailer de BTS

Sinopse de BTS

Junte-se ao RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook nessa versão especial para os cinemas, reeditado e remixado para as telonas! Veja novos ângulos e uma nova visão inteira do show, BTS Yet To Come em Busan. O show conta com hits da carreira do grupo, como ‘’Dynamite’’, ‘’Butter’’ e ‘’IDOL’’, e também a primeira performance ao vivo de ‘’Run BTS’’, do último álbum do grupo, Proof. Nos vemos nos cinemas ao redor do mundo para esse momento celebrativo.

Onde assistir o filme BTS nos cinemas

Cinesystem Metrópole 5 (2D leg): 17h, 19h15 (qui a dom);

UCI Bosque 1 (2D leg): 18h, 20h30;

UCI Bosque 2 (2D leg): 17h, 19h30 (qui a dom);

Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 14h30, 17h, 19h30, 22h;

Cinépolis Parque 2 (2D leg): 14h30, 17h, 19h30, 22h;

Batem À Porta

Diretor: M. Night Shyamalan

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 40m

Veja o trailer de Batem à Porta

Sinopse de Batem à Porta

Eric (Ben Aldrige) e Andrew (Jonathan Groff) estão de férias com sua filha Wen (Kristen Cui) em uma cabana isolada no campo. Enquanto brincava na floresta, o pequeno Wen conhece o educado Leonard (Dave Bautista). A tranquilidade da família então chega a um fim abrupto quando ele, acompanhado por três outros estranhos armados (Rupert Grint, Nikki Amuka-Bird e Abby Quinn), conseguem entrar à força na cabana e faz a família como refém. Os invasores contam a seus reféns sobre uma visão misteriosa e os forçam a tomar uma decisão inimaginável, um sacrifício para evitar o apocalipse iminente. Com acesso limitado ao mundo exterior, a família deve decidir em que acredita antes que tudo se perca: eles realmente pretendem salvar o mundo ou Leonard e seus companheiros fazem parte de um culto insano?

Onde assistir o filme Batem à Porta nos cinemas

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h55, 16h55, 19h, 21h05;

UCI Bosque 4 (2D leg): 22h10;

UCI Bosque 4 (2D dub): 15h40, 17h50, 20h;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h30, 20h;

Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 17h45, 22h15;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h15, 17h30, 20h;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 17h10, 19h20, 21h30;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 17h20, 19h30, 21h40;

O Grande Mauricinho

Diretor: Florian Westermann, Toby Genkel

Gênero: Animação

Classificação: Livre

Duração: 1h e 33m

Veja o trailer de O Grande Mauricinho

Sinopse de O Grande Mauricinho

Mauricinho (Marcelo Adnet) é um gato falante que viaja de cidade em cidade vendendo seu negócio de exterminação de ratos. Mas ele é, também, um malandro, vendendo suas habilidades felinas para enganar as pessoas que o contratam. Ele não faz isso tudo sozinho. Junto com seu parceiro Kinho, um flautista mágico, eles convocam uma horda de ratos e os levam para fora da cidade. Assim que o "trabalho" é feito e o dinheiro da recompensa está em suas patas, ele divide com Kinho e...os ratos. Os ratos, também, não são qualquer espécie de roedores, já que eles falam, se vestem e vivem em uma comunidade paradisíaca com o dinheiro que faturam com Mauricinho e Kinho. Tudo vai bem até que eles decidem golpear a cidade de Bad Blintz, onde conhecem uma garota obcecada por livros, Marina, que os leva em uma aventura para resolver um grande mistério da cidade.

Onde assistir o filme O Grande Mauricinho nos cinemas

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h15, 17h15;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h15;

UCI Bosque 5 (2D dub): 13h20, 17h40;

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h, 16h;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 16h15, 18h45;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h20, 18h20;

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h20, 18h20;

Gemini: O Planeta Sombrio

Diretor: Serik Beyseu

Gênero: Ficção Científica

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 40m

Veja o trailer de Gemini

Sinopse de Gemini

Em um futuro próximo... Após séculos de peregrinação ambiental, os dias da Terra estão contados. Com ela, a espécie humana está ameaçada de extinção. Mas a esperança renasce quando um jovem cientista revela um processo revolucionário de terraformação, que abre caminho para a colonização de novos planetas. Um grupo de elite de todos os matizes e de todas as nacionalidades é formado. Sua missão: assumir o comando da nau capitânia da frota internacional e partir em busca de um novo lar para a humanidade. Navegando rumo ao desconhecido, esses novos exploradores estão longe de imaginar os imensos perigos que os aguardam.

Onde assistir o filme Gemini nos cinemas

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h15 (seg a qua), 21h45;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h, 17h15, 19h30;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 17h30, 21h50;

Os Banshees de Inisherin

Diretor: Martin McDonagh

Gênero: Drama

Classificação: 16 anos

Duração: 1h e 54m

Veja o trailer de Banshees

Sinopse de Banshees

Os Banshees de Inisherin se passa na ilha fictícia de Inisherin, em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. Pádraic (Colin Farrell) é um homem extremamente gentil cujo ser inteiro é abalado depois de experimentar a crueldade abrupta e casual de Colm (Breendan Gleeson), dois amigos de longa data cuja amizade é quebrada após o conflito surgir no país. Pádraic, confuso e devastado, tenta reatar o relacionamento com o apoio de sua irmã Siobhan (Kerry Condon), que junto com Dominic (Barry Keoghan), filho do policial local, tem suas preocupações dentro da pequena ilha. Mas quando Colm lança um ultimato chocante para tornar suas intenções realidade, os eventos começam a se intensificar.

Onde assistir o filme Gemini nos cinemas

UCI Bosque 3 (2D leg): 14h10, 16h35, 19h;

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h15, 22h30;

A Profecia do Mal

Diretor: Nathan Frankowski

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Duração: 1h e 51m

Veja o trailer de A Profecia do mal

Sinopse de A Profecia do Mal

Em A Profecia do Mal, Lucífer é expulso do céu e é acorrentado a um local infernal para sempre por Miguel, jurando, no entanto, que um dia ele terá sua vingança. Milênios depois, uma poderosa empresa de biotecnologia possui uma tecnologia inovadora que permite clonar as pessoas mais influentes da história usando apenas alguns fragmentos de DNA. Por trás desse empreendimento está uma cabala de satanistas que estão roubando o sudário de Cristo e, assim, obtendo posse do DNA de Jesus. O clone deve servir como a oferenda definitiva ao diabo. O Arcanjo Miguel (Peter Mensah) vem à Terra e não vai parar até impedir a conspiração do diabo, usando o corpo de um padre falecido para poder batalhar contra as forças do mal.

Onde vai passar o filme A Profecia do Mal nos cinemas

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 21h35;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h30;

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 21h;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h15;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 21h30;

O pior vizinho do mundo

Diretor: Marc Forster

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 6m

Veja o trailer de O pior vizinho do mundo

Sinopse de O pior vizinho do mundo

A Man Called Otto é o remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Nele acompanhamos um homem chato, aposentado e rabugento, Otto (Tom Hanks), de 59 anos. Vários anos antes, foi deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente. Uma comédia dramática sobre amizade inesperada, amor e a importância de se cercar das ferramentas adequadas.

Onde vai passar o filme O pior vizinho do mundo nos cinemas

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h40;

UCI Bosque 1 (2D dub): 20h45 (seg a qua);

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 18h15, 20h45;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h30;

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h10;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 19h;

Alerta Máximo

Diretor: Jean-François Richet

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 47m

Veja o trailer de Alerta Máximo

Sinopse de Alerta Máximo

O piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare (Mike Colter), um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.

Onde vai passar o filme Alerta Máximo nos cinemas

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 18h45;

UCI Bosque 3 (2D dub): 21h30;

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 22h;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 21h45;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 19h;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 21h50;

M3gan

Diretor: Gerard Johnstone

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 42m

Veja o trailer de M3gan

Sinopse de M3gan

Em M3gan, seguimos uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro e é deixado sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3GAN, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter nenhuma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3gan para a sobrinha após ela querer a "boneca". O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3GAN com Cady. À medida que o tempo passa, M3gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.

Onde vai passar o filme M3gan nos cinemas

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h55, 17h, 19h10, 21h15;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h10, 16h30;

UCI Bosque 5 (2D dub): 15h25, 19h45, 22h;

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h30, 17h, 19h30 e 22h (exceto qui a dom);

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h30, 15h45, 18h30, 21h;

Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h30, 17h, 19h30 e 22h (exceto qui a dom);

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 15h45, 17h15, 19h30;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h20, 19h30, 21h45;

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h, 19h10;

Babilônia

Diretor: Damien Chazelle

Gênero: Drama

Classificação: 18 anos

Duração: 3h e 9m

Veja o trailer de Babilônia

Sinopse de Babilônia

Em Babilônia, no final da década de 1920, Hollywood passa por um período de grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados. Uma grande estrela da indústria, cheia de sucessos de bilheteria, Nellie LaRoy, ascende em sua carreira, migrando com sucesso de um modelo cinematográfico para o outro. Porém, nem todos os atores têm a mesma sorte, trazendo, a inovação tecnológica, dificuldade para alguns.

Onde vai passar o filme Babilônia nos cinemas

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 18h45;

Os Fabelmans

Diretor: Steven Spielberg

Gênero: Biografia

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 31m

Veja o trailer de Os Fabelmans

Sinopse de Os Fabelmans

O jovem Sammy Fabelman crescendo no Arizona pós-Segunda Guerra Mundial, se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver "O Maior Espetáculo da Terra". Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária. Porém, quando o jovem descobre um segredo de família devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre os outros - e sobre nós mesmos. Os Fabelmans é uma história vagamente baseada na própria infância do diretor Steven Spielberg, com um jovem aspirante a cineasta no centro da história.

Onde vai passar o filme Os Fabelmans nos cinemas

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 13h15;



I Wanna Dance With Somebody

Diretor: Kasi Lemmons

Gênero: Biografia

Classificação: 16 anos

Duração: 2h e 26m

Veja o trailer de I Wanna Dance With Somebody

Sinopse de I Wanna Dance With Somebody

A emocionante história de uma das cantoras de R&B mais famosa do mundo. A história de Whitney Houston desde sua jornada para sair da escuridão até o estrelato mundial.

Onde vai passar o filme I Wanna Dance With Somebody nos cinemas

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 20h45;

Gato de Botas 2 - O Último Pedido

Diretor: Joel Crawford

Gênero: Animação

Classificação: livre

Duração: 1h e 37m

Veja o trailer de Gato de Botas 2

Sinopse de Gato de Botas 2

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde vai passar o filme Gato de Botas 2 nos cinemas

Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h, 17h15, 19h30;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h20;

UCI Bosque 1 (3D dub): 15h30, 17h45;

UCI Bosque UCI Bosque 1 (2D dub): 13h10;

UCI Bosque 6 (2D dub): 14h, 16h15, 18h30;

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h, 15h15, 17h30, 19h45;

Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h15, 16h45, 19h15;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h20, 19h40;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h50;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 17h30, 19h40;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h40;

AVATAR

Diretor: James Cameron

Gênero: Aventura

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 41m

Veja o trailer de Avatar

Sinopse de Avatar

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney'tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo.

Onde vai passar o filme Avatar nos cinemas

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 16h15, 20h;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h45, 19h30;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 21h;

UCI Bosque 2 (3D dub): 13h, 16h45, 20h30;

UCI Bosque 6 (2D dub): 21h;

Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 13h45, 17h45, 21h30;

Cinépolis Parque 3 (3D dub): 16h30, 20h30;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 20h20;

Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 16h10, 19h50;

Moviecom Pátio 1 (3D dub): 15h40, 19h20;

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 20h20;

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)