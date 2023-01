O que está passando no cinema hoje: veja qual filme está em cartaz em Belém

A grade do circuito comercial foi divulgada com o que está passando no cinema nesta semana em Belém. As redes de cinema como UCI, Moviecom e Cinépolis revelaram que os filmes que estão em cartaz na capital paraense nesta semana são: 'M3gan', 'Babilônia', 'Fervo', 'Chef Zac: O Cozinheiro Aventureiro', entre outros. Veja abaixo sinopse, trailer e gênero de cada filme:

M3gan

Diretor: Gerard Johnstone

Gênero: Terror

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 42m

Veja o trailer de M3gan

Sinopse de M3gan

Em M3gan, seguimos uma jovem garota chamada Cady, que teve seus pais mortos em um acidente de carro e é deixado sob os cuidados de sua tia Gemma, uma roboticista de uma empresa high-tech de brinquedos de criança em Seattle. Gemma trabalha no desenvolvimento chamado M3GAN, um robô humanoide, designada para ajudar a criança e ser companhia para elas. Mas após um teste que ocorreu mal, o projeto foi cancelado. Sem ter nenhuma conexão com a sobrinha e sempre sendo workaholic, Gemma presenteia M3gan para a sobrinha após ela querer a "boneca". O modelo finalizado é emparelhado com Cady, e convence a empresa do potencial de sucesso do projeto após observar as interações de M3GAN com Cady. À medida que o tempo passa, M3gan acaba ficando mais independente e andando pela casa sem qualquer ordem, além de matar qualquer coisa que ela considere uma ameaça para Cady. Mas os dias passam e M3gan pode parecer mais uma ameaça para Cady e Gemma do que imaginado.

Onde vai passar o filme M3gan nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 13h30;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 17h40, 19h50, 22h;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h40, 16h50, 19h;

Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h, 17h05, 19h10, 21h15;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 18h;

Moviecom Castanheira 1 (2D dub:) 18h20;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h10;

Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h30, 17h40, 19h50, 22h;

UCI Bosque 5 (2D dub): 12h50, 15h05, 17h20, 19h35;

Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 21h;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h30, 16h45;

Cinépolis Parque (2D dub): 14h30, 16h45, 19h15, 21h45;



Babilônia

Diretor: Damien Chazelle

Gênero: Drama

Classificação: 18 anos

Duração: 3h e 9m

Veja o trailer de Babilônia

Sinopse de Babilônia

Em Babilônia, no final da década de 1920, Hollywood passa por um período de grande mudança, com a transição do cinema mudo para os filmes falados. Uma grande estrela da indústria, cheia de sucessos de bilheteria, Nellie LaRoy, ascende em sua carreira, migrando com sucesso de um modelo cinematográfico para o outro. Porém, nem todos os atores têm a mesma sorte, trazendo, a inovação tecnológica, dificuldade para alguns.

Onde vai passar o filme Babilônia nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h;

Moviecom Pátio 3 (2D leg): 20h30;

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 16h45, 20h15;

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h50;

Moviecom Castanheira 1 (2D leg): 20h30;

UCI Bosque 4 (2D dub): 20h30;

UCI Bosque 5 (2D leg): 21h50;

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h45;

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 17h30, 21h15;



Fervo

Diretor: Felipe Joffily

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: 95m

Veja o trailer de Fervo

Sinopse de Fervo

Três fantasmas ficam presos em uma casa e assombram cada novo morador com o intuito de terminarem sua missão na Terra para poderem passar para a próxima vida. Isso até que um casal de arquitetos (Felipe Abib e Georgianna Goes) se mudam para o local e decidem reformar, revitalizando-o. No entanto, eles acabam descobrindo que o casarão era o local de uma antiga casa de shows chamado "Fervo" e passam por uma série de mal-entendimentos com os fantasmas interpretados por Rita Von Hunty, Gabriel Godoy e Renata Gaspar.

Onde vai passar o filme Fervo nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D nac): 20h, 22h;

Cinesystem Metrópole 3 (2D nac): 21h40;

Cinesystem Metrópole 5 (2D nac): 14h50, 16h50;

Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 17h45, 21h50;

UCI Bosque 3 (2D nac): 19h40, 22h;

Cinépolis Parque 7 (2D nac): 17h15, 22h;



Chef Jack: O Cozinheiro Aventureiro

Diretor: Guilherme Fiúza Zenha

Gênero: Animação

Classificação: livre

Duração: 1h 12m

Veja o trailer de Chef Jack

Sinopse de Chef Jack

Chef Jack é um chef de cozinha de bom coração, mas com uma pitada a mais do que o necessário de confiança. Ele é um dos prodígios da Culinária da Aventura, viajando por todos os cantos do planeta cozinhando e achando os ingredientes mais raros e finos para completar suas receitas. Porém, sua vida doce azeda quando erra a mão em uma de suas receitas e sua reputação cai drasticamente. Para provar a todos que seu erro não lhe define, ele entra na competição de culinária chamada de Convergência de Sabores. Mas se ele pensava que iria ganhar essa tranquilamente, Jack precisará aprender a trabalhar em dupla quando é posto junto ao novato Leonard.

Onde vai passar o filme Chef Jack nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D nac): 13h50, 15h30;

Cinesystem Metrópole 2 (2D nac): 15h;

Cinesystem Metrópole 4 (2D nac): 14h15, 16h, 17h45;

Moviecom Castanheira 3 (2D nac): 18h40;

Moviecom Castanheira 7 (2D nac): 13h50;

UCI Bosque 3 (2D nac): 14h10, 16h, 17h50;

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 13h30, 15h45, 18h;

Cinépolis Parque 1 (2D nac): 15h45, 18h, 20h;



O pior vizinho do mundo

Diretor: Marc Forster

Gênero: Comédia

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 6m

Veja o trailer de O pior vizinho do mundo

Sinopse de O pior vizinho do mundo

A Man Called Otto é o remake do filme sueco de 2015 Um Homem Chamado Ove. Nele acompanhamos um homem chato, aposentado e rabugento, Otto (Tom Hanks), de 59 anos. Vários anos antes, foi deposto como presidente da associação de condomínios, mas não se importava com a deposição e, por isso, continua vigiando o bairro com mão de ferro. Quando a grávida Parvaneh e sua família se mudam para a casa geminada em frente e as cartas da nova vizinha acidentalmente vão parar na caixa de correio de Otto, uma amizade inesperada acaba se formando e a vida dos dois mudam drasticamente. Uma comédia dramática sobre amizade inesperada, amor e a importância de se cercar das ferramentas adequadas.

Onde vai passar o filme O pior vizinho do mundo nos cinemas

UCI Bosque 1 (2D leg): 22h20;

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 20h15 (sex a dom);



Alerta Máximo

Diretor: Jean-François Richet

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 47m

Veja o trailer de Alerta Máximo

Sinopse de Alerta Máximo

O piloto Brodie Torrance (Gerard Butler) salva seus passageiros de um relâmpago fazendo um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra – e descobre que sobreviver ao pouso era apenas o começo. Quando a maioria dos passageiros são feitos de reféns por rebeldes perigosos, a única pessoa com quem Torrance pode contar para ajudar é Louis Gaspare (Mike Colter), um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI. Para resgatar os passageiros, Torrance precisará da ajuda de Gaspare e descobrirá que há mais em Gaspare do que aparenta.

Onde vai passar o filme Alerta Máximo nos cinemas

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h45;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 20h45 (sex e sáb);



Nas Ondas da Fé

Diretor: Felipe Joffily

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: 1h e 50m

Veja o trailer de Nas Ondas da Fé

Sinopse de Nas Ondas da Fé

Hickson (Marcelo Adnet) é um técnico de informática e locutor de telemensagem que ganha a vida fazendo bicos e sonha em ser radialista. Ao mesmo tempo é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês. Ele também é um faz tudo, aceitando tudo que vê pela frente de forma desesperadora. Sua mulher Jéssika (Letícia Lima), trabalha em um salão de beleza, e decide dar um empurrãozinho para que seu marido consiga realizar seu sonho. É então que ela fala para ir ao culto do apóstolo Adriano (Thelmo Fernandes). Após conhecê-lo, Hickson consegue um emprego como locutor na rádio evangélica "Nas Ondas da Fé". Com talento e dedicação, ele vai conseguindo cada vez mais conquistar os fiéis ao mesmo tempo que vai descobrir que nem mesmo o céu é limite.

Onde vai passar o filme Nas Ondas da Fé nos cinemas

Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 13h50;



Os Fabelmans

Diretor: Steven Spielberg

Gênero: Biografia

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 31m

Veja o trailer de Os Fabelmans

Sinopse de Os Fabelmans

O jovem Sammy Fabelman crescendo no Arizona pós-Segunda Guerra Mundial, se apaixona por filmes depois que seus pais o levam para ver "O Maior Espetáculo da Terra". Armado com uma câmera, Sammy começa a fazer seus próprios filmes em casa, para o deleite de sua mãe solidária. Porém, quando o jovem descobre um segredo de família devastador, ele decide explorar como o poder dos filmes nos ajuda a ver a verdade uns sobre os outros - e sobre nós mesmos. Os Fabelmans é uma história vagamente baseada na própria infância do diretor Steven Spielberg, com um jovem aspirante a cineasta no centro da história.

Onde vai passar o filme Os Fabelmans nos cinemas

Moviecom Pátio 6 (2D leg): 17h10;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h;

Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 19h30, 22h30;



I Wanna Dance With Somebody

Diretor: Kasi Lemmons

Gênero: Biografia

Classificação: 16 anos

Duração: 2h e 26m

Veja o trailer de I Wanna Dance With Somebody

Sinopse de I Wanna Dance With Somebody

A emocionante história de uma das cantoras de R&B mais famosa do mundo. A história de Whitney Houston desde sua jornada para sair da escuridão até o estrelato mundial.

Onde vai passar o filme I Wanna Dance With Somebody nos cinemas

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h30;

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h25;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h20;

UCI Bosque 4 (2D dub): 16h55;

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 19h15;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 17h45;



Esquema de Risco: Operação Fortune

Diretor: Guy Ritchie

Gênero: Ação

Classificação: 14 anos

Duração: 1h e 54m

Veja o trailer de Esquema de Risco: Operação Fortune

Sinopse de Esquema de Risco

O espião Orson Fortune (Jason Statham) precisa rastrear e conter a venda de uma nova tecnologia de armas mortais que está sendo realizada pelo bilionário Greg Simmonds (Hugh Grant). Junto com uma das melhores equipes de operações especiais do mundo, Fortune recruta o astro de Hollywood Danny Francesco (Josh Hartnett) para ajudá-los a passar despercebidos na missão de salvar o mundo.

Onde vai passar o filme Esquema de Risco nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 22h;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h25;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 20h10;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h10;

UCI Bosque 1 (2D dub): 19h55;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 20h45 (exceto sex e sáb);



Olhos Famintos: Renascimento

Diretor: Peter Brooke

Gênero: Terror

Classificação: 16 anos

Duração: 1h e 35m

Veja o trailer de Olhos Famintos: Renascimento

Sinopse de Olhos Famintos: Renascimento

O filme se desenrola quando o festival Horror Hound realiza seu primeiro evento na Louisiana, onde atrai centenas de geeks, malucos e fãs de terror obstinados de toda parte. Entre eles está o fanboy Chase e sua namorada Laine, que é forçada a vir para o passeio. Mas à medida que o evento se aproxima, Laine começa a experimentar premonições inexplicáveis e visões perturbadoras associadas ao passado da cidade e, em particular, à lenda local/mito urbano The Creeper. À medida que o festival chega e o entretenimento encharcado de sangue se torna um frenesi, Laine acredita que algo sobrenatural foi convocado e que ela está no centro disso.

Onde vai passar o filme Olhos Famintos: Renascimento nos cinemas

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 19h30;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h30;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 21h15;



Gato de Botas 2 - O Último Pedido

Diretor: Joel Crawford

Gênero: Animação

Classificação: livre

Duração: 1h e 37m

Veja o trailer de Gato de Botas 2

Sinopse de Gato de Botas 2

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira - que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa - para continuar vivo. Então, o destemido bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Onde vai passar o filme Gato de Botas 2 nos cinemas

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h40, 17h45, 19h50;

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h10;

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h (seg a sex);

Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h (sáb);

Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h10, 17h20, 19h30;

Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h45;

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h40, 19h45;

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h50, 19h;

Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h;

UCI Bosque 1 (3D dub): 13h10, 15h25, 17h40;

UCI Bosque 4 (2D dub): 14h30;

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h, 17h15;

Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 14h, 16h15, 18h45;

Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h, 16h15, 18h45;

Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h15, 15h30;

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h45, 19h30;



AVATAR

Diretor: James Cameron

Gênero: Aventura

Classificação: 14 anos

Duração: 2h e 41m

Veja o trailer de Avatar

Sinopse de Avatar

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de Pandora entre os Na'vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família e sua tribo. Ele e Ney'tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo.

Onde vai passar o filme Avatar nos cinemas

Moviecom Pátio 2 (3D dub): 16h20, 20h10;

Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h;

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 21h10;

Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 16h15, 20h;

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h;

Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h10, 17h45, 21h30;

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 20h55;

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 19h30;

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h, 20h30;

Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 16h10, 20h;

UCI Bosque 2 (3D leg): 21h45;

UCI Bosque 2 (3D dub): 14h15, 18h;

UCI Bosque 6 (2D leg): 21h15;

UCI Bosque 6 (2D dub): 13h;

UCI Bosque 6 (2D dub): 16h45, 19h;

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 13h, 17h, 20h45;

Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h15, 18h15, 22h;

Cinépolis Parque 2 (3D dub): 16h30, 20h30;

Cinépolis Parque 3 (3D dub): 13h30, 17h30, 21h30;

