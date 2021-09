Muita ação nos filmes que estreiam esta semana na telona

Programação de 16 a 22 de setembro

Escape Room 2 - Tensão Máxima (Estreia)

Dir: Adam Robitel

Suspense, 14 anos

Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h10, 17h, 19h10; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 21h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h50, 16h50, 18h50, 20h50; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h (qui a sáb), 17h15, 19h15, 21h10; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h20, 20h35; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h20 (sáb, dom e feriado), 16h20 (seg a sex), 19h20, 21h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h (sáb, dom e feriado), 17h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 19h20, 21h20; UCI Bosque 4 (2D leg): 16h45, 21h; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 18h50;

Mate ou Morra (Estreia)

Dir: Joe Carnahan

Ação, 16 anos

Roy Pulver, um oficial da polícia aposentado, inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h15, 16h30, 19h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h15; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h40, 17h, 19h15; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 16h30, 18h45, 21h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h20 e 16h40 (sáb, dom e feriado), 15h40 (seg a sex), 19h, 21h20; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h45 e 17h (sáb, dom e feriado), 15h50 (seg a sex), 19h15, 21h30; UCI Bosque 3 (2D leg): 17h05, 21h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h50, 19h20;

Reação em Cadeia (Estreia)

Dir: Márcio Garcia

Drama, 16 anos

Guilherme, um tranquilo contador, descobre um grande desfalque na empresa onde trabalha. Graças ao fato, ele acaba se envolvendo em uma rede de corrupção que abastece o sistema político brasileiro.

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 13h20, 21h10; Moviecom Castanheira 3 (2D nac): 18h45; Moviecom Castanheira 6 (2D nac): 21h45;

Maligno

Dir: James Wan

Terror, 16 anos

Em Maligno, Madison passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h, 18h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 20h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 0h10, 16h10, 18h30, 21h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h10, 21h40; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 19h10, 21h40; UCI Bosque 1 (2D leg): 22h10;

AFTER 3 - Depois Do Desencontro (Estreia)

Dir: Castille Landon

Romance, 18 anos

Em After 3 - Depois do Desencontro, embora a história de amor entre Tessa Young e Hardin Scott tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 16h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h40 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 4 (2D dub): 21h45; UCI Bosque 1 (2D dub): 20h;

Patrulha Canina: O Filme (Estreia)

Dir: Cal Brunker

Animação, livre

Patrulha Canina: O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 15h30, 17h20, 19h15; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h40 (sáb e dom), 15h30, 17h40; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h30 (qui, sex e dom), 14h15 (cine pets - sáb); Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 16h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 17h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h e 17h (sáb, dom e feriado), 16h (seg a sex); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h20 e 17h20 (sáb, dom e feriado), 16h20 (seg a sex); UCI Bosque 1 (2D dub): 13h40, 15h40, 17h40; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h10, 18h10;

Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis

Dir: Destin Daniel Cretton

Ação e fantasia, 12 anos

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 13h15, 18h45; Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 16h, 21h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 15h, 17h45, 20h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 14h45, 17h30, 20h15; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 13h30 (sáb e dom), 16h15, 19h, 21h45; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h (sáb e dom), 15h45, 18h30, 21h15; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 20h30; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h10, 19h, 21h40; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h15 (qui a dom), 18h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h10 (qui a dom), 17h, 20h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 18h30, 21h10; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 19h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h45 (qui a dom), 17h50, 20h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h, 21h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado), 17h10, 20h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h, 21h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado), 17h20, 20h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 19h; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h, 15h50, 18h40, 21h30; UCI Bosque 5 (2D leg): 16h20 (exceto qua), 22h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h30, 19h10; UCI Bosque 6 (2D leg): 20h20; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h10;

Uma Noite De Crime: A Fronteira (Estreia)

Dir: Everardo Gout

Suspense e terror, 16 anos

O quinto e último filme da saga aborda a situação caótica dos Estados Unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para tomar controle do país.

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 21h15;

Pedro Coelho 2 - O Fugitivo

Dir: Will Gluck

Comédia e aventura, livre

Em Pedro Coelho 2: O Fugitivo, Bea, Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua familia arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h20 (qui a dom); Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado);

Infiltrado

Dir: Guy Ritchie

Ação e suspense, 16 anos

Em Infiltrado, um misterioso homem conhecido como Harry, trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h15, 20h45;

Free Guy - Assumindo O Controle

Dir: Shawn Levy

Comédia e ação, 12 anos

Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 18h50;

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios Na Família

Dir: Tom Mcgrath

Animação e comédia, livre

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h50; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h50;

Esquadrão Suicida

Dir: James Gunn

Ação e fantasia, 18 anos

Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h30 (qui a dom);

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

Transtorno Explosivo

Nora Fingscheidt, GER, 1h58

16 a 22/09 (exceto 20): 16h

Na Alemanha, Benni vive alternando entre lares adotivos e centros educacionais. Aos 9 anos, ela é fruto de uma infância repleta de abusos. Assim, tais acontecimentos foram cruciais para que se tornasse uma criança extremamente violenta. No entanto, quando Michael é encarregado de ser seu tutor, ele acredita que pode salvá-la, antes que seja enviada para um manicômio.

A Última Floresta

Luiz Bolognesi, BR

16 a 22/09 (exceto dia 20): 18h15

Prêmio do Público na mostra Panorama do Festival de Berlim, o documentário mergulha nas florestas sagradas para retratar o cotidiano de um grupo Yanomami isolado, que vive em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela há mais de mil anos. O xamã Davi Kopenawa Yanomami busca proteger as tradições de sua comunidade e contá-las para o homem branco que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu. Enquanto Kopenawa tenta manter vivos os espíritos da floresta, ele e os demais indígenas lutam para que a lei seja cumprida e os invasores do garimpo retirados do território legalmente demarcado. Mais de 10 mil garimpeiros ilegais, que invadiram o local em 2020, derrubam a floresta, envenenam os rios e espalham Covid e outras doenças entre os indígenas.

Bagdá vive em mim

Samir, CH/UK/GER

16 a 22/09 (exceto dia 20): 20h

Um grupo de imigrantes iraquianos que convivem em um café londrino buscam preservar sua cultura em meio a valores ocidentais. Cada personagem, que teve o seu motivo para abandonar o país, precisa lidar com fantasmas do passado para seguir em frente.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

Estão no catálogo do Itaú Cultural Play, quatro filmes de cineastas brasileiros: ‘Dalva’, de Caroline Leone, ‘Os sapatos de Aristeu’, de René Guerra, ‘Por dentro de uma gota d'água’, de Felipe Bragança e Marina Meliande, e ‘O brilho dos meus olhos’, do cineasta Allan Ribeiro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.

Mostra Taturana de Cinema

A 2ª Mostra Taturana de Cinema 2021 apresenta filmes, de forma on-line e gratuita, sobre democracia e anti racismo, até 19 de setembro. O acesso é através do site: www.todesplay.com.br.

Cinefantasy

A 12ª edição do Cinefantasy é realizada até 19 de setembro, de forma híbrida, na plataforma Innsaei.TV. A programação conta com 119 filmes gratuitos para o público.

O 9º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre apresenta a Mostra Especial de Longas. A cada semana, um longa ficará disponível durante 24h no site do festival. A programação segue até outubro. Para acesso e informações: http://frapa.art.br/.