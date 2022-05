'Luta Pela Fé - A história do Padre Stu' é a estreia dessa semana nos cinemas; confira a programação

Luta Pela Fé - A História do Padre Stu (Estreia)

Dir: Rosalind Ross

Biografia, 12 anos

Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long (Mark Wahlberg) se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h35, 19h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h30 (sáb e dom); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h10 (sáb e dom), 16h35, 19h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 16h45, 19h15; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h40; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h20, 18h;

Top Gun: Maverick

Dir: Joseph Kosinski

Ação, 12 anos

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) é um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h, 17h40, 20h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h40; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 16h20, 19h; Moviecom Castanheira 7 (2D leg): 21h35;Moviecom Pátio 2 (2D dub): 16h20, 19h; Moviecom Pátio 2 (2D leg): 21h35; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 17h50; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h15, 16h45, 19h15, 21h45; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h30, 18h15; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 17h15; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h, 17h35, 20h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 18h15; UCI Bosque 2 (2D leg): 14h, 16h45, 19h30, 22h15; UCI Bosque 3 (2D leg): 19h; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h30, 16h15, 21h45; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h, 15h45, 18h30, 21h15; UCI Bosque 6 (2D leg): 20h40; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h10, 17h55; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h30, 16h30, 19h30, 22h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 13h, 16h, 19h, 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 12h15 (sáb e dom), 15h, 18h, 20h45; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h30, 17h30, 20h30; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 12h (sáb e dom), 15h, 18h, 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h, 16h, 19h, 22h;





Chamas da Vingança

Dir: Keith Thomas (II)

Terror, 16 anos

Durante seus anos de faculdade, Andy participou de um experimento da Loja que lidava com o "Lote 6", uma droga com efeitos alucinógenos semelhantes ao LSD. A droga deu a sua futura esposa, Victoria Tomlinson, habilidades telecinéticas e a ele forma telepática de controle mental que ele chama de "empurrão". Ambos também desenvolveram habilidades telepáticas. Após se casarem e terem uma vida aparentemente normal, sua filha Charlie acaba desenvolvendo uma capacidade pirocinética assustadoramente forte. Tendo uma infância normal e a família McGee vivendo entre pessoas normais, A Loja acaba sabendo sobre os poderes absurdos de Charlie, querendo pegá-la para maiores estudos. O longa acompanha a dupla de pai e filha fugindo da Loja, após um plano falho de tirar Charlie de seus pais e levando a morte de Vicky.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h25 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h15 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h40;





Dog - A Aventura De Uma Vida

Dir: Reid Carolin, Channing Tatum

Comédia, 14 anos

O ex-soldado Jackson Briggs (Channing Tatum) recebe a missão de levar a pastor-belga do exército Lulu ao funeral do melhor amigo humano do cão, o treinador de cachorros Riley. Por estar tentando conseguir uma vaga em uma empresa de segurança privada, tendo seu futuro nas mãos de seu antigo comandante, que o evita - o único capaz de escrever a recomendação necessária para tal - o funeral do treinador de cachorros do exército pode ser a oportunidade perfeita para deixar seu ex-comandante sem saída, e conseguir o documento que precisa. Mas, ao longo do caminho, Briggs e Lulu enlouquecem um ao outro, quebram um punhado de leis, escapam da morte por pouco e para conseguir chegar a tempo do enterro, a dupla precisará aprender a conviver em harmonia, e driblar as confusões e conflitos, enquanto atravessam a costa do Oceano Pacífico.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h30 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h20; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h30 (exceto qui, sáb e dom);





A Médium

Dir: Banjong Pisanthanakun

Terror, 16 anos

Uma equipe de documentários tailandesas viaja para a parte nordeste da Tailândia para documentar a vida cotidiana de um médium local, Nim, que é possuído pelo espírito de Bayan, uma divindade local que os aldeões adoram. Bayan é um deus ancestral e possui mulheres na família de Nim há gerações. A última na linha de sucessão foi a irmã de Nim, Noi. No entanto, Noi não queria ser médium e se voltou para o cristianismo. O espírito de Bayan mudou-se para Nim e está com ela desde então. Após a mulher fazer uma revelação horripilante sobre a família de sua irmã, sua sobrinha Mink, começa a exibir comportamentos estranhos. Nim está inicialmente convencido de que Bayan deseja que Mink seja o sucessor de Nim, mas Noi se recusa a deixar Nim realizar uma Cerimônia de Aceitação para mover o espírito de Bayan para sua filha. Mas, a deusa que eles tanto adoravam, talvez não seja o que sempre acharam.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 17h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h20; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h50; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 21h30;





Pureza

Dir: Renato Barbieri

Drama, 14 anos

Pureza (Dira Paes) é uma mãe solo que mora com seu filho, Abel (Matheus Abreu), em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Durante a jornada, ela encontra uma fazenda que emprega um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, a famosa escravidão moderna. Ainda à procura do filho, ela passa a trabalhar neste lugar, testemunhando o tratamento brutal sofrido pelos empregados, além do desmatamento ilegal de florestas. Lutando contra um sistema perverso e poderoso, esta batalhadora mulher enfrentará a tudo e todos que ficarem à sua frente, sempre com uma fé religiosa inabalável e a esperança de encontrar o filho.

UCI Bosque 6 (2D nac): 12h55; Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 18h40;





O Homem Do Norte

Dir: Robert Eggers

Ação, 18 anos

Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth está prestes atingir a maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h20; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h10; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 20h45; UCI Bosque 4 (2D leg): 22h; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 21h;





Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Dir: Sam Raimi

Aventura, 14 anos

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Moviecom Castanheira 1 (2D leg): 21h25; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h20, 18h, 20h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub):14h10 (sáb e dom), 16h45, 19h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h (sáb e dom), 16h40, 19h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 15h (sáb e dom), 17h40, 20h20; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 21h25; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 21h50; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h45; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h, 18h30, 21h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; UCI Bosque 1 (2D leg): 18h40; UCI Bosque 1 (2D dub): 13h10, 15h50, 21h25; UCI Bosque 4 (2D leg): 19h15; UCI Bosque 4 (2D dub): 16h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h15, 17h, 19h45, 22h20; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 13h15, 16h, 18h45, 21h30; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h15, 17h, 19h40, 22h20; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 16h10, 18h50;







Meu amigãozão - O filme

Dir: Andrés Lieban

Animação, livre

Yuri, Lili e Matt se preparam para um dia especial e muito aguardado. Mas os sonhos da turma vão por água abaixo quando descobrem que os pais mudaram os planos e agora vão juntos para uma mesma colônia de férias, com várias crianças que eles nunca viram. Juntos, eles vão para o mesmo ônibus e quando estão prestes a embarcar na excursão, os AmigãoZões entram em ação e saem correndo com seus pequenos amigos para dentro do parque. Eles escapam para um lugar fantástico. Mas ali vive Duvi Dudum, uma criatura suspeita que quer ter todos os AmigãoZões só pra ele e acaba distraindo as crianças e levando Golias, Nessa e Bongo para uma ilha distante onde ele esconde muitos outros AmigãoZões.

Cinesystem Metrópole 4 (2D nac): 13h45 (sáb e dom); Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 12h (sáb e dom), 14h (qui);





Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h25, 18h55; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 18h50; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h45 (seg a sex); Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h (exceto qui); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 13h40;







Cine Líbero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré)

Pureza

Dir: Renato Barbieri

Drama, 14 anos

(26/05): 17h50; (27/05): 20h20; (28/05): 16h; (29/05): 17h50; (31/05): 20h20; (01/06): 16h

Inspirado em episódios reais. A história de uma mãe, Pureza, que sai em busca de seu filho, Abel, desaparecido após partir para o garimpo na Amazônia. Em sua busca, ela acaba encontrando um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais. Pureza se emprega numa fazenda, onde testemunha o tratamento brutal de trabalhadores e o desmatamento da floresta. Escapa e denuncia os fatos às autoridades.



Flee - Nenhum Lugar Para Chamar de Lar

Dir: Jonas Poher Rasmussen

Documentário, 14 anos

(26/05): 16h; (27/05): 18h30; (28/05): 18h; (29/05): 16h; (31/05): 18h30; (01/06): 18h

A história de Amin Nawabi, um homem que convive com um passado doloroso, guardado por vinte anos, que afeta de forma silenciosa a vida que ele está construindo para si e seu futuro marido. A extraordinária jornada da infância de Amin, uma criança refugiada do Afeganistão à procura de um lar, é agora compartilhada com o mundo em uma produção sensível e profunda, consagrada com três indicações ao Oscar, que une animação e documentário.



A Pior Pessoa Do Mundo

Dir: Joachim Trier

Romance, 16 anos

(26/05): 19h50; (27/05): 16h; (28/05): 19h50; (29/05): 19h50;

(30/05): 16h40; (31/05): 16h; (01/06): 19h50

+Julie está chegando aos trinta e sua vida é uma bagunça existencial. Vários de seus talentos foram desperdiçados e seu namorado, Aksel, um escritor de sucesso mais velho que ela, está pressionando para que eles se estabeleçam. Uma noite, Julie invade uma festa e conhece o charmoso Eivind. Em pouco tempo, ela termina com Aksel e se joga em um novo relacionamento, esperando uma perspectiva diferente em sua vida.



O Testamento do Dr. Mabuse

Dir: Fritz Lang

Suspense, 14 anos

(30/05): 19h

Uma misteriosa onda de crimes varre Berlim, enlouquecendo o inspetor de polícia responsável pelas investigações - principalmente quando todas as pistas levam ao Dr. Mabuse, um gênio do crime que está internado há muitos anos num hospital para doentes mentais e em estado catatônico.





Cinema on-line



Itaú Cultural Play

A plataforma disponibiliza cinco produções que têm a imagem do trabalho e as contradições de seus personagens como foco das histórias. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

#EmCasaComSesc

A plataforma Sesc Digital exibe quatro novos filmes até o dia 01/06. Entre eles: “Enter The Void”, “Degradê”, “Sem Rosto” e “Eletronica:Mentes”. Acesso em: sescsp.org.br/cinemaemcasa.

Mostra Ecofalante

A partir do dia 1º até 21 de junho, vinte longas-metragens internacionais, de forma gratuita. Acesso em: https://ecofalante.org.br/.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)