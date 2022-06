'Jurassic World: Domínio' é a estreia da semana nos cinemas da Grande Belém; confira a programação

Jurassic World: Domínio (Estreia)

Dir: Colin Trevorrow

Aventura, 12 anos

Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h, 18h, 21h; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h, 19h; Moviecom Castanheira 5 (2D leg): 21h15; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 16h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h40; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h20 (sáb e dom), 17h20, 20h20; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h15; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 13h30, 19h, 21h50; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 16h45, 19h45; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D leg): 18h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 21h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h20, 17h30, 20h30; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h20; Moviecom Pátio 1 (2D leg): 18h15, 21h10; Moviecom Pátio 2 (3D dub): 17h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h20 (sáb e dom), 20h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h, 19h; UCI Bosque 1 (2D leg): 13h20, 19h20; UCI Bosque 1 (2D dub): 16h20, 22h20; UCI Bosque 2 (3D leg): 16h30, 22h; UCI Bosque 2 (3D dub): 13h30, 19h; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h30, 17h30, 20h30; Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 15h, 18h15, 21h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h30; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 13h, 16h; Cinépolis Boulevard 4 (3D leg): 19h15, 22h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 14h30, 17h30, 20h30; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 12h20 (sáb e dom), 15h30, 18h45, 22h; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h, 16h, 19h15, 22h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h30, 17h45, 21h;





Luta Pela Fé - A História do Padre Stu

Dir: Rosalind Ross

Biografia, 12 anos

Father Stu é um boxeador que vira um padre. Quando uma lesão encerra sua carreira no boxe, Stuart Long (Mark Wahlberg) se muda para Los Angeles sonhando em virar um ator. Enquanto trabalha como balconista de supermercado, ele conhece Carmen (Teresa Ruiz), uma professora católica. Determinado a conquistá-la, o agnóstico de longa data começa a ir à igreja para impressioná-la. Mas sobreviver a um terrível acidente de motocicleta o deixa imaginando se ele pode usar sua segunda chance para ajudar os outros a encontrar o caminho, levando à surpreendente percepção de que ele deveria ser um padre católico.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h15; Moviecom Pátio (2D dub): 13h50; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h15 (seg, ter e qua);





Top Gun: Maverick

Dir: Joseph Kosinski

Ação, 12 anos

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) é um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h30, 20h10; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h10, 16h45, 19h20, 21h55; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 13h40, 18h45, 21h20; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 18h15; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h15, 18h50; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h25; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 4 (2D leg): 21h45; UCI Bosque 5 (2D leg): 19h30; UCI Bosque 5 (2D dub): 14h30, 16h45, 22h15; UCI Bosque 6 (2D leg): 15h50, 18h35; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h05, 21h20; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 18h45, 22h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 15h15, 18h15, 21h15; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 14h45, 17h45, 20h45; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h10, 18h10, 21h10; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h40, 17h30, 20h30;







O Homem Do Norte

Dir: Robert Eggers

Ação, 18 anos

Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth está prestes atingir a maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h30;







Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

Dir: Sam Raimi

Aventura, 14 anos

Após derrotar Dormammu e enfrentar Thanos nos eventos de Vingadores: Ultimato, o Mago Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), e seu parceiro Wong (Benedict Wong), continuam suas pesquisas sobre a Joia do Tempo. Mas um velho amigo que virou inimigo coloca um ponto final nos seus planos e faz com que Strange desencadeie um mal indescritível, o obrigando a enfrentar uma nova e poderosa ameaça. O longa se conecta com a série do Disney+ WandaVision e tem relação também com Loki. O longa pertence a fase 4 do MCU onde a realidade do universo pode entrar em colapso por causa do mesmo feitiço que trouxe os vilões do Teioso para o mundo dos Vingadores e o Mago Supremo precisará contar com a ajuda de Wanda (Elizabeth Olsen), que vive isolada desde os eventos de WandaVision.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h20, 20h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h35; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h45; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h50, 20h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 16h25, 19h05; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 22h15; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h, 16h45, 19h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h15 (qui a dom), 17h, 19h40, 22h20;





Sonic 2

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h30, 18h50; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h15; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h50; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 4 (2D dub): 13h50;









Cine Líbero Luxardo

(Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré)

Pureza

Dir: Renato Barbieri

Drama, 14 anos

De 02 a 08/06 (exceto 04 e 06/06): 15h20;

Inspirado em episódios reais. A história de uma mãe, Pureza, que sai em busca de seu filho, Abel, desaparecido após partir para o garimpo na Amazônia. Em sua busca, ela acaba encontrando um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais. Pureza se emprega numa fazenda, onde testemunha o tratamento brutal de trabalhadores e o desmatamento da floresta. Escapa e denuncia os fatos às autoridades.

A Pior Pessoa Do Mundo

Dir: Joachim Trier

Romance, 16 anos

De 02 a 08/06 (exceto 06): 17h20;

Julie está chegando aos trinta e sua vida é uma bagunça existencial. Vários de seus talentos foram desperdiçados e seu namorado, Aksel, um escritor de sucesso mais velho que ela, está pressionando para que eles se estabeleçam. Uma noite, Julie invade uma festa e conhece o charmoso Eivind. Em pouco tempo, ela termina com Aksel e se joga em um novo relacionamento, esperando uma perspectiva diferente em sua vida.



Licorice Pizza

Dir: Paul Thomas Anderson

Romance, 14 anos

De 02 a 08/06 (exceto 06/06): 19h40; Dia 06/06: 16h30;

Licorice Pizza é a história de Alana Kane (Alana Haim) e Gary Valentine (Cooper Hoffman) crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 1973. Escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson, o filme acompanha a complexidade traiçoeira do primeiro amor.





Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma disponibiliza cinco produções que têm a imagem do trabalho e as contradições de seus personagens como foco das histórias. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

Mostra Ecofalante

Até 21 de junho, vinte longas-metragens internacionais estão disponíveis, de forma gratuita no site. Acesso em: https://ecofalante.org.br/.

