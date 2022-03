Filme com Fiuk e Cleo estreia nos cinemas da Grande Belém; confira a programação

Me Tira da Mira (Estreia)

Dir: Hsu Chien

Comédia, 12 anos

Com Fiuk e Cleo, Me Tira da Mira acompanha Roberta que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo "cancelada" na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa missão, ela contará com o apoio de Isabela, sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Moviecom Pátio 6 (2D nac): 15h20 (sáb, dom e feriado), 17h20, 19h20, 21h20; Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 15h40, 17h45, 19h45; Cinépolis Parque 1 (2D nac): 15h10, 17h20, 19h40; UCI Bosque 6 (2D nac): 14h30, 16h35, 18h40, 20h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D nac): 16h (sáb e dom), 20h40 (seg a sex); Cinesystem Metrópole 5 (2D nac): 15h50, 17h45, 19h40, 21h35; Moviecom Castanheira 5 (2D nac): 17h20, 19h20, 21h20;

Ambulância - Um Dia de Crime (Estreia)

Dir: Michael Bay

Ação, 16 anos

William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria ou direitos para veteranos, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custará mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atira em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Epa! Cadê o Noé? 2 (Estreia)

Dir: Toby Genkel , Sean McCormack (II)

Animação, livre

A arca de Noé flutua em mar aberto com os melhores amigos Finny, Leah e muitos animais a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, o estoque de alimento está acabando. A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode se quebrar a qualquer momento e para complicar ainda mais a situação, os dois melhores amigos acabam levados ao mar por acidente, depois de uma série de trapalhadas. Leah - junto com seu novo amigo Jelly - acabam abandonados em uma ilha remota junto com os últimos suprimentos de comida.

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h10 (sáb e dom); Moviecom Pátio 1 (2D leg): 21h10; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h10, 18h50; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h20, 19h; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h15, 21h40; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 16h, 19h, 21h50; UCI Bosque 2 (2D leg): 16h10, 21h50; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h20, 19h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 15h20, 18h e 10h40 (qua), 16h20, 19h e 21h40 (exceto qua); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h40, 17h20, 20h; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h10, 18h50;

Os Caras Malvados

Dir: Pierre Perifel

Comédia, livre

Os Caras Malvados segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. O Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, o Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano mal sucedido, o grupo de ladrões decide se passarem de bonzinhos para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão.

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h40 (sáb, dom e feriado), 16h50, 19h; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h30, 16h45; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h10, 16h20, 19h40, 20h50; UCI Bosque 1 (3D dub): 16h25; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h10, 17h25 e 19h40 (exceto qui e sex); Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h20 (exceto qua); Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 18h (sáb e dom), 18h35 (seg a sex); Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h50, 19h;





Vale Night

Dir: Luis Pinheiro

Comédia, 16 anos

Cansada de exercer o papel que a sociedade acha que uma mãe deve ser e as responsabilidades de seu primeiro filho, Daiana resolve pegar um "vale night" - uma folguinha - para sair com as amigas para um baile funk de noite. Para isso, terá que deixar o filho com o pai da criança, Vini. Este, também entediado de olhar o filho por algumas horas, decide também ir para a suposta festa, mas sabendo que a mãe pediu para que ficasse com o filho, ele decide levar o menino junto com ele. Tentado não ser avistado pela mãe da criança ou pelas amigas dela, tudo ocorre bem com o filho e ele na festa, isso até que ele perde a criança no baile. Desesperado, ele corre por toda comunidade para achar o garoto, se colocando em situações surreais, inusitadas e divertidas para que Daiana e suas amigas não o veja e o menino sozinho pelo baile.

Moviecom Pátio 5 (2D nac): 16h10; UCI Bosque 3 (2D nac): 13h05 (exceto qui e sex);





Drive My Car

Dir: Ryusuke Hamaguchi

Romance, 14 anos

O filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Oto, uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos, com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Oto morre repentinamente, Kafuku é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá, ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari, uma jovem chauffeur, com quem tem que deixar o carro. Apesar de suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois.

UCI Bosque 3 (2D leg): 14h, 16h55 (qui e sex);

Agente das Sombras

Dir: Mark Williams (II)

Ação, 14 anos

Travis Block vive e luta nas sombras. Um "consertador" autônomo do governo, Block é um homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson, ele pede a ajuda de um jornalista. Mas seu passado e presente colidem quando sua filha e neta são ameaçadas. Agora Block precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão escondidos no Blacklight.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h15;

Belfast

Dir: Kenneth Branagh

Drama, 14 anos

Belfast narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte da classe trabalhadora da perspectiva de seu filho de 9 anos, Buddy, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas da classe trabalhadora, em meio a mudanças culturais e violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamoroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento, mas, enquanto isso não acontece, ele se consola com o carismático Pa e a Ma, junto com seus avós que contam histórias maravilhosas.

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 19h10; UCI Bosque 4 (2D leg): 19h40 e 17h30 (qui e sex);





Tarsilinha

Dir: Célia Catunda, Kiko Mistrorigo

Animação, livre

Ao ver que a memória de sua mãe foi roubada, Tarsilinha se vê forçada a se lançar na aventura em busca da Lagarta. Ela entra em um mundo fantástico, povoado por estranhos seres, onde ela terá que encontrar aliados e enfrentar inimigos. Superada a crise e o susto iniciais, a guerreira em Tarsilinha desperta e as habilidades para se adaptar e usar seu julgamento vêm à tona.

Moviecom Pátio 3 (2D nac): 14h15 (sáb, dom e feriado); Cinesystem Metrópole 5 (2D nac): 14h10;





O Ritual: Presença Maligna

Dir: Christopher Smith

Terror, 14 anos

Marianne, seu marido Lionel e sua filha Adelaide se mudam para a cidade de Borley no interior da Inglaterra, onde Lionel foi nomeado o novo reverendo. Logo que chegam em sua nova casa, Marianne percebe que estranhos e assustadores eventos começam a acontecer, levantando as suspeitas de que as pessoas da cidade escondem um segredo terrível. Com a ajuda de um famoso ocultista, o casal vai testar toda a sua fé, buscando descobrir a aterrorizante verdade sobre a presença maligna que habita sua casa e deseja possuir sua filha Adelaide.

Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h30; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 17h45; UCI Bosque 3 (2D dub): 22h10 (exceto qui e sex); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h25; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 17h45;



Batman

Dir: Matt Reeves

Ação, 14 anos

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Moviecom Pátio 2 (2D dub):15h40, 19h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado), 19h50; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 20h30; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h30, 17, 20h40; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 14h45, 18h15, 21h45; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 14h, 17h30, 21h; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 21h15; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h30, 18h, 21h30; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h, 18h30, 22h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h, 17h30, 21h; UCI Bosque 1 (2D dub): 13h, 18h35, 22h; UCI Bosque 4 (2D leg): 14h, 17h30 e 21h (exceto qui e sex); UCI Bosque 5 (2D leg): 13h30, 17h, 20h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h15 (seg a sex), 20h15 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 16h25, 19h45; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 17h, 20h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D leg): 21h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h30, 18h, 21h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 20h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h50; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h40, 19h10;



Uncharted - Fora do Mapa

Dir: Ruben Fleischer

Ação, 12 anos

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan "Nate" Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros.

Moviecom Pátio 5 (2D dub): 18h10; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 18h35; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h50, 18h10;





Cine Líbero Luxardo

Semana de arte e muralismo apresenta, até o dia 28 de março, os filmes: “As Mil Mulheres”, “À Luz Delas”, “Correnteza”, “Na Batida do Brega”, “Hylidae no Labirinto Mental”, “Móbile Lunar: Sonhos”, “Amador, Zélia” e “Meus Santos Saúdam Teus Santos”.

Undine

Drama, 14 anos

De 24 a 30/03 (exceto 28/03): 19h50

Undine é historiadora, e trabalha dando palestras a estrangeiros sobre a formação da cidade de Berlim. Ela vive um relacionamento com Johannes, até ele trocá-la por outra mulher. Com o tempo, Undine aceita o término e se apaixona por Christoph, um mergulhador industrial. A profissão dele fascina a nova namorada, que também explora o mundo submarino. No entanto, alguns acidentes de percurso colocarão Undine, Christoph e Johannes em rota de colisão.

A Professora de Violino

Drama, 14 anos

De 24 a 30/03 (exceto 28/03): 18h

Anna Bronsky é professora de violino em uma escola de música. Apesar da oposição de todos os outros professores, ela impõe a admissão de um aluno, Alexander, em quem vê um grande talento. Comprometida, ela o prepara para o exame final e se afasta de seu filho Jonas, que também é violinista, e de seu marido Philippe. Com o passar do tempo, Anna concentra toda sua atenção em Alexander. Mas no dia do exame, os eventos têm uma virada trágica.

Contágio

Drama, 12 anos

Dia 28/03: 19h

Contágio segue o rápido progresso de um vírus letal, transmissível pelo ar, que mata em poucos dias. Como a epidemia se espalha rapidamente, a comunidade médica mundial inicia uma corrida para encontrar a cura e controlar o pânico que se espalha mais rápido do que o próprio vírus. Ao mesmo tempo, pessoas comuns lutam para sobreviver em uma sociedade que está desmoronando.

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.

