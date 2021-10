Ficção científica e animação estão nas estreias da semana nos cinemas

Programação de 21 a 27/10

Duna (Estreia)

Dir: Denis Villeneuve

Ficção científica, 14 anos

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de "melange", usada para estender a vida humana, chegar à velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica, que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, a fim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.

Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 15h, 18h, 21h; Cinépolis Boulevard 4 (3D leg): 16h (exceto sáb), 22h; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 13h (exceto sáb), 19h; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 15h15, 18h30, 21h45; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 20h45; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h15; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h, 19h; Moviecom Castanheira 1 (2D leg): 20h20; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h10, 19h20; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 21h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h30 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 1 (2D leg): 21h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h45, 19h50; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 1 (2D dub): 20h40; UCI Bosque 3 (2D leg): 18h; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h50, 21h10;

Ron Bugado (Estreia)

Dir: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

Animação, livre

Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o "melhor amigo fora da caixa" de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h15, 16h30, 18h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 15h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h (exceto sáb e dom); Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h10, 16h20, 18h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 17h45; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h, 17h10, 19h30; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 15h20; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h20, 18h40; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h20, 18h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h10, 15h30, 17h30, 20h10;

Fátima - A História De Um Milagre

Dir: Marco Pontecorvo

Drama, 12 anos

Em meio a Primeira Guerra Mundial, três crianças de Portugal Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917. Após contar para adultos céticos, a igreja católica romana valida a visão das crianças, transformando a cidade de Fátima um dos principais lugares de peregrinação.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 14h (sáb); Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h (sáb); Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h (sáb e dom); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h40 (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h (seg a sex); Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h15 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 1 (2D dub): 18h10;

O Último Duelo

Dir: Ridley Scott

Drama, 16 anos

Uma história sobre o duelo entre o cavaleiro Jean de Carrouges e o escudeiro Jaques Le Gris, acusado de ter violado a esposa do cavaleiro. A luta, estabelecida pelo próprio rei da França, Carlos VI, marca o grande drama de vingança e crime do século XIV, que tem a esperança de ser resolvido somente após o combate. Baseado no romance homônimo de Eric Jager.

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 18h15, 21h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h15; UCI Bosque 4 (2D leg): 18h40;

Halloween Kills: O Terror Continua

Dir: David Gordon Green

Terror, 16 anos

Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 17h45, 20h, 22h10; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h40, 22h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h45, 18h10; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h45; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h45, 19h, 21h15; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h, 19h15, 21h30; UCI Bosque 6 (2D leg): 19h; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h30, 16h45;

[

Amarração Do Amor

Dir: Caroline Fioratti

Comédia, 12 anos

Lucas e Bebel, um casal apaixonado que decide oficializar a união para todos. Mal sabem eles que a religião vai ser um ponto de discórdia entre suas respectivas famílias. Enquanto o pai da noiva, Samuel (Ary França), luta para fortalecer as tradições judaicas dentro de casa; Regina (Cacau Protásio), mãe de Lucas, se esforça para que seu filho leve para sua futura família as tradições da umbanda.

Cinesystem Metrópole 2 (2D nac): 15h45; Moviecom Castanheira 6 (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 4 (2D nac): 14h20 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 4 (2D nac): 21h50;

Venom - Tempo De Carnificina

Dir: Andy Serkis

Ação, 14 anos

Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 14h45 (exceto sáb), 17h15, 19h40, 21h45; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub):15h, 19h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 17h30; 22h; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 17h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h45, 17h, 19h15, 21h30; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 17h15, 19h15, 21h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h15; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 22h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h45; 20h45; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h05, 16h, 18h, 20h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h50, 18h (sáb, dom e feriado), 20h10; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h50, 17h, 19h10, 21h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 15h, 17h10, 19h20, 21h30; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h10, 18h20, 20h30; UCI Bosque 1 (2D leg): 13h50, 16h; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h, 15h10, 17h20, 19h30, 21h40;

007 - Sem Tempo Para Morrer

Dir: Cary Joji Fukunaga

Ação, 14 anos

Depois de sair do serviço ativo da MI6, James Bond vive tranquilamente na Jamaica, mas como nem tudo dura pouco, a vida do espião 007 é agitada mais uma vez. Felix Leiter é um velho amigo da CIA que procura o inglês para um pequeno favor de ajudá-lo em uma missão secreta. O que era pra ser apenas uma missão de resgate de um grupo de cientistas acaba sendo mais traiçoeira do que o esperado, levando o agente inglês 007 ao misterioso vilão, Safin, que utiliza de novas armas de tecnologia avançada e extremamente perigosa.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 14h30, 18h10, 21h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h20, 17h30, 21h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 20h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 20h15; UCI Bosque 6 (2D dub): 21h20;

Patrulha Canina: O Filme

Dir: Cal Brunker

Animação, livre

Patrulha Canina: O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 13h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 17h;

Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis

Dir: Destin Daniel Cretton

Ação e fantasia, 12 anos

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 20h30; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h40;

CIRCUITO ALTERNATIVO

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

DNA

Maïwenn, FR, 14 anos

21 a 27/10 (exceto 25): 20h

Neige, divorciada e mãe de três crianças, visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

Meu Fim. Seu Começo

Mariko Minoguchi, DE, 14 anos

21 a 27/10 (exceto 25): 18h

Nora e Aron se apaixonam quando se encontram no metrô em um dia chuvoso, mas a intensa história de amor entre os dois é interrompida por uma tragédia. O tempo fica em suspenso para Nora. Na busca por suporte e estabilidade, ela acaba se envolvendo com um estranho, mas tem a estranha sensação de que já o conhece.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Sinédoque

Até o dia 31 de outubro vão estar disponíveis on-line 50 documentários brasileiros de até 30 minutos, das 5 regiões do país. Para acesso: www.sinedoque.com.br ou na plataforma InnSaei.TV.

Itaú Cultural Play

Para celebrar o mês das crianças, a plataforma disponibiliza 36 novos títulos nacionais infantis. Estarão disponíveis até dia 31 de outubro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.