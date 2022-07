Duas estreias movimentam o circuito de cinema da Grande Belém; confira a programação

Pluft, O Fantasminha (Estreia)

Dir: Rosane Svartman

Comédia, livre

A menina Maribel e o fantasma que morre de medo de gente desenvolvem uma inesperada amizade. Um dia, ela é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, que quer usá-la para achar o tesouro deixado pelo seu avô, o falecido Capitão Bonança Arco-íris. Na casa abandonada onde o velho morou, Maribel espera pela ajuda dos marinheiros Sebastião, João e Juliano, muito amigos do velho capitão, que saem em uma atrapalhada busca pela garota.

Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 14h20, 16h10, 18h; Cinesystem Metrópole 4 (2D nac): 15h15, 17h10, 19h05; Cinesystem Metrópole 6 (3D nac): 15h45; Cinépolis Boulevard 6 (2D nac): 13h, 15h, 17h; Cinépolis Boulevard 6 (3D nac): 19h; Cinépolis Parque 6 (3D nac): 15h40; Cinépolis Parque 7 (2D nac): 14h, 16h; Moviecom Pátio 3 (2D nac): 14h20, 16h10, 18h; UCI Bosque 1 (2D nac): 13h10, 17h10; UCI Bosque 1 (3D nac): 14h10, 19h10;





O Telefone Preto (Estreia)

Dir: Scott Derrickson

Terror, 16 anos

Um garoto de 13 anos é sequestrado por um sádico serial killer (Ethan Hawke) em um porão à prova de som, onde os gritos do menino não podem ser ouvidos. Na parede do porão, Finney encontra um telefone antigo. Quando o aparelho toca, o garoto consegue ouvir a voz das vítimas anteriores do assassino, e elas tentam evitar que o Finney sofra o mesmo destino. Enquanto isso, a melhor amiga de Finney tem sonhos que indicam o lugar onde ele pode estar e corre contra o tempo para resgatar o amigo antes que seja tarde demais.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 17h15, 19h30, 21h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h10, 17h20, 19h30, 21h40; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h45; 21h45; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h30, 19h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 22h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h15, 16h40, 19h, 21h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h, 19h10, 21h20; UCI Bosque 4 (2D leg): 17h20, 22h10; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h50, 19h40;







Elvis

Dir: Baz Luhrmann

Biografia, 12 anos

A cinebiografia de Elvis Presley acompanhará décadas da vida do artista (Austin Butler) e sua ascensão à fama, a partir do relacionamento do cantor com seu controlador empresário "Colonel”, Tom Parker (Tom Hanks). A história mergulha na dinâmica entre o cantor e seu empresário por mais de 20 anos em parceria, usando a paisagem dos EUA em constante evolução e a perda da inocência de Elvis ao longo dos anos como cantor. No meio de sua jornada e carreira, Elvis encontrará Priscilla Presley (Olivia DeJonge), fonte de sua inspiração e uma das pessoas mais importantes de sua vida.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h10, 21h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 17h40, 20h45; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h30; Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 18h30, 21h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 18h, 21h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 20h45; UCI Bosque 6 (2D leg): 18h10; UCI Bosque 6 (2D dub): 21h20;







Thor: Amor e Trovão

Dir: Randall Okita

Ação/Aventura, 12 anos

Thor: Amor e Trovão é a quarta aventura solo de Thor (Chris Hemsworth), personagem da Marvel. O próximo filme do super-herói pretende ser a sequência direta de Thor: Ragnarok e o 29º filme do Universo Cinematográfico Marvel. O longa, além de representar os acontecimentos de Thor: Ragnarok, promove a volta de Jane Foster (Natalie Portman), que se transforma na versão feminina de Thor. Os Guardiões da Galáxia terão papel importante na história, trazendo aventuras que podem fazer o filho de Odin questionar seu papel enquanto Deus do Trovão, precisando contar com o apoio de grandes aliados como Valquíria (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi) para enfrentar suas lutas. O filme ainda apresenta Gorr (Christian Bale) - sendo o grande vilão da narrativa - e ainda, Zeus (Russell Crowe).

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 20h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h15, 17h45, 20h15; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h30, 21h30; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 19h; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h30, 18h, 20h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 15h30, 18h, 20h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 17h35, 20h, 22h20 (sex e sáb); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h30, 17h, 19h30, 21h55; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 12h45 (sáb e dom), 15h15, 18h, 20h30; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 14h, 16h30, 19h15, 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 21h; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h30, 22h15; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 13h45, 16h30, 19h20, 22h; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 12h45 (sáb e dom), 15h30, 18h15, 21h; Moviecom Pátio 2 (3D dub): 16h30; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 19h, 21h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h15, 17h45, 20h15; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h30, 19h30; UCI Bosque 2 (3D dub): 17h, 22h; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h15, 20h45;







Minions 2: A Origem de Gru

Dir: Kyle Balda

Animação, Livre

Minions 2: A Origem de Gru é a continuação das aventuras dos Minions, e desta vez, eles ajudam um Gru ainda criança, descobrindo como ser vilão. Na década de 1970, Gru está crescendo no subúrbio. Fã de um grupo de supervilões conhecido como Vicious 6, Gru traça um plano para se tornar malvado o suficiente para se juntar a eles. Felizmente, ele recebe apoio de seus leais seguidores, os Minions. Juntos, eles exercem suas habilidades enquanto constroem seu primeiro covil, experimentam suas primeiras armas e realizam as primeiras missões. Quando os Vicious 6 expulsam seu líder - o lendário lutador Wild Knuckles - Gru participa de uma entrevista para se tornar seu mais novo membro. A entrevista não vai bem, e só piora depois que Gru os supera e de repente, o garoto se vê como inimigo mortal do grupo do mal. Gru se voltará para uma fonte improvável de orientação, o próprio Wild Knuckles, e descobrirá que até os supervilões precisam de uma ajudinha de seus amigos.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h10; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h45, 16h40, 18h35, 20h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 13h50, 15h40, 17h35, 19h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 13h45, 15h40; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h45, 16h40, 18h35; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h15, 16h05, 18h, 19h50; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 12h30 (sáb e dom), 14h45, 16h40, 18h45, 20h45, 22h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h15, 16h15, 18h15, 20h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h15, 15h20, 17h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 13h30, 17h50, 20h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h50, 16h50, 18h50; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 13h50, 15h50, 17h50, 19h50; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h30, 15h30, 17h30, 19h30; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h10, 16h10;







Lightyear

Dir: Angus MacLane

Animação, livre

Uma aventura de ação de ficção científica e a história de origem definitiva de Buzz Lightyear, o herói que inspirou o brinquedo em Toy Story (1995). Lightyear segue o lendário Patrulheiro Espacial depois que em um teste de voo da nave espacial faz com que ele vá para um planeta hostil e fique abandonado a 4,2 milhões de anos-luz da Terra ao lado de seu comandante e sua tripulação. Enquanto Buzz tenta encontrar um caminho de volta para casa através do espaço e do tempo, ele descobre que já se passaram muitos anos desde seu teste de voo e que os descendentes de seus amigos, um grupo de recrutas ambiciosos, e seu charmoso gato companheiro robô, Sox. Para complicar as coisas e ameaçar a missão está a chegada de Zurg, uma presença alienígena imponente com um exército de robôs implacáveis e uma agenda misteriosa.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h10; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h;





Jurassic World: Domínio

Dir: Colin Trevorrow

Aventura/Ação, 12 anos

Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h20; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 20h40; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h10; UCI Bosque 3 (2D dub): 17h45;





Top Gun: Maverick

Dir: Joseph Kosinski

Ação, 12 anos

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) é um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona muitas condecorações, medalhas de combate e grande reconhecimento pela quantidade de aviões inimigos abatidos nos últimos 30 anos. Entretanto, nada disso foi suficiente para sua carreira decolar, visto que ele deixou de ser um capitão e tornou-se um instrutor. A explicação para esse declínio é simples: Ele continua sendo o mesmo piloto rebelde de sempre, que não hesita em romper os limites e desafiar a morte. Nesta nova aventura, Maverick precisa provar que o fator humano ainda é fundamental no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas.

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 21h25; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 21h45; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 20h; UCI Bosque 5 (2D dub): 21h30;





Cinema on-line

Festival Varilux

Até 24 de setembro, quatro séries francesas ficarão disponíveis para assistir no site oficial do festival. Cada uma estará disponível por um mês. Acesso em: www.variluxcinefrances.com.

Itaú Cultural Play

Mostras: Zezé Motta e Esperando Godot na Coleção Palco Virtual do Itaú Cultural. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)