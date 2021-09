Duas estreias e duas pré-estreias entram no circuito de cinema da Grande Belém

Programação de 2 a 8 de setembro

Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis (Estreia)

Dir: Destin Daniel Cretton

Ação e fantasia, 12 anos

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 13h13, 19h; Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 16h15, 21h45; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 14h30, 17h30, 20h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 16h30, 22h; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 13h45, 19h15; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 15h, 18h, 21h; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h14 e 17h15 (qui e sex); Cinépolis Parque 2 (2D dub): 13h30, 16h15, 19h, 21h45; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h, 15h45, 18h30, 21h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 13h15, 16h e 18h45 (qui e sex); Cinépolis Parque 6 (13h45, 16h30, 19h15, 22h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h10, 19h, 21h40; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 19h40; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 14h20; Cinesystem Metrópole 6 (3D dub): 20h; Cinesystem Metrópole 7 (2D leg): 21h15; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h15, 21h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 17h50, 20h30; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 16h, 21h15; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h30, 17h15, 20h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h, 21h15; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h, 15h50, 18h40, 21h30; UCI Bosque 5 (2D leg): 16h20, 22h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h30, 19h10;

Uma Noite De Crime: A Fronteira (Estreia)

Dir: Everardo Gout

Suspense e terror, 16 anos

O quinto e último filme da saga aborda a situação caótica dos Estados Unidos durante uma disputa acirrada entre dois partidos políticos que lutam para tomar controle do país.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 17h45, 20h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h10, 18h30, 20h40; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h55, 21h45; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h55, 21h45;

AFTER 3 - Depois Do Desencontro (Pré-Estreia)

Dir: Castille Landon

Romance, 18 anos

Em After 3 - Depois do Desencontro, embora a história de amor entre Tessa Young e Hardin Scott tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h30; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 20h; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h30; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h50, 17h, 19h10, 21h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h50, 17h, 19h10, 21h20; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h, 16h10, 18h30, 20h45;

Patrulha Canina: O Filme (Pré-Estreia)

Dir: Cal Brunker

Animação, livre

Patrulha Canina: O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h, 16h e 18h10 (sáb a qua); Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h, 16h e 18h (sáb a qua); Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h15 (exceto qui); Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 16h (exceto qui), Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h50; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 17h15; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h; UCI Bosque 6 (2D dub): 16h e 18h (seg a qua);

Pedro Coelho 2 - O Fugitivo

Dir: Will Gluck

Comédia e aventura, livre

Em Pedro Coelho 2: O Fugitivo, Bea, Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua familia arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h05, 17h45; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 16h30; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h45, 18h50; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 17h10; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h10, 19h15; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h10; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h05, 15h10, 17h15;

Infiltrado

Dir: Guy Ritchie

Ação e suspense, 16 anos

Em Infiltrado, um misterioso homem conhecido como Harry, trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por transferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem consegue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um plano maior é revelado.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h10, 16h45; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 19h20; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub):17h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 19h20, 21h45; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h15; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 19h15; UCI Bosque 3 (2D dub): 19h20, 21h50;

A Lenda De Candyman

Dir: Nia DaCosta

Terror, 16 anos

Em A Lenda de Candyman, em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito assassino conhecido como Candyman, assolou a população anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta classe. O artista visual Anthony McCoy e sua namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright, se mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de inspiração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman.

Cinépolis Parque 7 (2D dub): 21h50; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h20; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 21h45; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 21h45;

Free Guy - Assumindo O Controle

Dir: Shawn Levy

Comédia e ação, 12 anos

Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 15h15; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h10; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 17h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 18h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 18h50; UCI Bosque 4 (2D dub): 19h40, 22h10;

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios Na Família

Dir: Tom Mcgrath

Animação e comédia, livre

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 19h15; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h50; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h20 (exceto qua a sex), 16h40; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h15 (exceto qua a sex), 16h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 12h50, 15h05, 17h25;

O Homem Nas Trevas 2

Dir: Rodolfo Sayagues

Terror e suspense, 16 anos

O Homem nas Trevas 2 é a continuação oficial de O Homem nas Trevas. A história de um homem cego que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do seu passado voltam para cobrar seu preço.

Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 19h15;

O Esquadrão Suicida

Dir: James Gunn

Ação e fantasia, 18 anos

Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 17h45; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 16h40; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h55, 21h30; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h45; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h20; UCI Bosque 6 (2D leg): 16h (qui e sex), 21h40; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h15, 18h50 (qui e sex);

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

Estão disponíveis no catálogo do Itaú Cultural Play, quatro filmes de cineastas brasileiros: ‘Dalva’, de Caroline Leone, ‘Os sapatos de Aristeu’, de René Guerra, ‘ Por dentro de uma gota d'água’, de Felipe Bragança e Marina Meliande, e ‘O brilho dos meus olhos’, do cineasta Allan Ribeiro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.

O 9º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre é realizado a partir do dia 4 de setembro, com a Mostra Especial de Longas. A cada semana, um longa ficará disponível durante 24h no site do festival. A programação acontecerá até outubro. Para acesso e informações: http://frapa.art.br/.

Mostra Taturana de Cinema

A 2ª Mostra Taturana de Cinema 2021 apresenta filmes, de forma on-line e gratuita, sobre democracia e anti racismo, entre os dias 14 e 19 de setembro. O acesso é através do site: www.todesplay.com.br.