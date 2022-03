Duas estreias de cinema movimentam o circuito da Grande Belém essa semana; veja

Morbius (Estreia)

Dir: Daniel Espinosa

Ação, 14 anos

Michael Morbius sempre sofreu com uma condição rara em seu sangue que o faz andar de bengala e desde criança ser excluído por outros, mas sua vida solitária foi preenchida por livros. Após se formar na faculdade, Doutor Morbius é renomado na área de biomedicina e tenta achar uma cura para sua rara condição, a fim de não apenas se ajudar, mas ajudar outras pessoas que também sofrem como ele. Experimentando com o DNA de morcegos, Morbius espera achar a cura e se usa como teste para o soro. Usando o DNA que isolou e uma mistura de eletrochoque, a cura foi um sucesso temporário, mas os efeitos colaterais acabaram transformando-o em um pseudo-vampiro e que agora precisa sobreviver como um.

Moviecom Castanheira 1 (2D leg): 19h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h20, 17h30, 19h40; Moviecom Castanheira 2 (2D leg): 21h50; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h10, 18h40, 20h50; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 00h00 (qui), 14h40 (sáb, dom e feriado), 16h50, 19h10, 21h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h20; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 00h00 (qui), 14h40 (sáb, dom e feriado), 16h50, 19h10, 21h20; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h10, 18h40, 20h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h20, 19h40; Moviecom Pátio 5 (2D leg): 17h30, 21h50; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 13h30,16h, 18h30, 21h; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h, 16g30, 19h, 21h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 12h15 (sáb e dom), 14h30, 17h, 19h30, 22h; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 12h45 (sáb e dom), 15h, 17h30, 20h, 22h20; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 13h45, 16h15, 18h45, 21h15; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 12h15 (sáb e dom), 14h30, 17h, 19h30, 22h; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 13h30, 16h, 18h30, 21h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 16h20, 21h15; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 12h45 (sáb e dom), 15h, 17h30, 20h, 22h20; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h, 17h20, 19h40, 22h; UCI Bosque 2 (2D leg): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30; UCI Bosque 5 (2D dub): 14h, 16h20, 18h40, 21h; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 00h00 (qui), 14h05, 16h10, 18h20, 20h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 14h35, 16h50, 19h, 21h10; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h40, 17h50, 20h, 22h10 (qui a sáb); Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h, 17h10, 21h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 19h20;





Alemão 2 (Estreia)

Dir: José Eduardo Belmonte

Ação, 16 anos

Nove anos após os acontecimentos do primeiro filme, em 2017, o policial civil, Machado, lidera uma perigosa e secreta ação no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Acompanhado por Ciro e Freitas, o trio entra no complexo à paisana para ir atrás de um grande líder do tráfico de drogas que está escondido no local. Sendo comandados pela delegada Amanda e seguindo pistas de uma informante, o trio sofre uma emboscada que os colocam em perigo iminente. Foragidos dentro do complexo, os policiais precisam se esconder e escolher bem os próximos passos enquanto são caçados por traficantes. No centro de operações, Amanda, que não estava com o grupo, tenta ajudá-los a sair com vida no local e voltar para a delegacia, enquanto ela também comanda uma investigação para saber o que aconteceu de errado ou quem informou o traficante sobre a ação no Alemão.

Moviecom Castanheira 1 (2D nac): 21h30; Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 18h50; Moviecom Pátio 1 (2D nac): 21h30; Moviecom Pátio 3 (2D nac): 18h50; Cinépolis Parque 5 (2D nac): 14h, 18h40; Cinesystem Metrópole 9 (2D nac): 17h, 19h15 (exceto qua), 21h35;





Sonic 2 (Pré-Estreia)

Dir: Jeff Fowler

Animação, livre

Após conseguir se estabelecer em Green Hills, Sonic está pronto para mais liberdade e quer provar que tem o necessário para ser um herói de verdade. Seu teste virá quando Tom e Maddie concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias, o que coincide com o retorno do Dr. Robotnik, dessa vez com um novo parceiro, Knuckles, à procura de uma esmeralda com o poder de destruir civilizações. Sonic se une a um novo companheiro, Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia nas mãos erradas.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h (qua); Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h (qua); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h (qua); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h (qua); Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 19h15 e 22h (qua); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h e 21h45 (qua); UCI Bosque 1 (2D dub): 19h (qua); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 19h (qua); Cinesystem Metrópole 9 (2D leg): 19h15 (qua);





No Ritmo do Coração

Dir: Siân Heder

Drama, 14 anos

No Ritmo do Coração conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia. Mas por conta disso, ela é vista como alguém estranha em sua escola, isso até ela se juntar ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas e começa a fazer amizades. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música, já que sua voz é linda. Enquanto isso, sua família luta para pagar as contas com o negócio de pesca, pois novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem, então, treina para ser aceita na faculdade de Berklee, onde poderá seguir com o canto, mas ela precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 18h (exceto qua); UCI Bosque 4 (2D leg): 19h45;





Ambulância - Um Dia de Crime

Dir: Michael Bay

Ação, 16 anos

William Sharp é um veterano do exército e como o país em que mora não lhe garante uma boa aposentadoria ou direitos para veteranos, ele precisa achar um emprego para arcar com os custos de uma família. Sua esposa é diagnosticada com uma doença que precisa de uma cirurgia o quanto antes possível, o único problema é que lhe custará mais de 200 mil dólares. Desesperado para salvar a esposa, William pede ajuda para seu irmão, Danny, um ladrão de longa data. Seu irmão tem um plano ambicioso e precisará de táticas do exército para assaltar um banco e roubar mais de 30 milhões de dólares. Tudo ocorre bem no dia, até que eles acidentalmente atira em um policial. No meio da correria, eles saem dirigindo uma ambulância e usam o policial como refém.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 21h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 20h30 (exceto qua); Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h20 (exceto qua); UCI Bosque 4 (2D dub): 22h10; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h30, 21h20;







Me Tira da Mira

Dir: Hsu Chien

Comédia, 12 anos

Me Tira da Mira acompanha Roberta que é uma funcionária da Polícia Civil do Rio de Janeiro que se infiltra em uma clínica de realinhamento energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox. Ao decorrer da investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero, que está sendo "cancelada" na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo, o qual está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para essa missão, ela contará com o apoio de Isabela, sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma grande dupla.

Moviecom Castanheira 1 (2D nac): 15h; Moviecom Pátio 6 (2D nac): 18h; Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 13h40; Cinépolis Parque 1 (2D nac): 18h (exceto qua); Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 21h15;





Epa! Cadê o Noé? 2

Dir: Toby Genkel , Sean McCormack (II)

Animação, livre

A arca de Noé flutua em mar aberto com os melhores amigos Finny, Leah e muitos animais a bordo. Mas, depois de semanas sem terra à vista, o estoque de alimento está acabando. A frágil paz entre carnívoros e herbívoros pode se quebrar a qualquer momento e para complicar ainda mais a situação, os dois melhores amigos acabam levados ao mar por acidente, depois de uma série de trapalhadas. Leah - junto com seu novo amigo Jelly - acabam abandonados em uma ilha remota junto com os últimos suprimentos de comida.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 15h10, 17h; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 14h10, 16h, 17h05;





Os Caras Malvados

Dir: Pierre Perifel

Comédia, livre

Os Caras Malvados segue um grupo de animais ladrões e suas travessuras. O Sr. Lobo, Srta. Tarântula, Sr. Tubarão, Sr. Piranha e Sr. Cobra sempre foram vistos como maus, desajustados e que assustam todo mundo que os vê. Eles têm uma longa história criminal, roubando tudo o que eles querem e como eles querem. Em um de seus planos de assalto em um evento de gala, o Sr. Lobo percebe que eles podem ser bons, ou melhor, que pessoas podem ver eles como bons animais. Sendo pegos pela polícia após um plano mal sucedido, o grupo de ladrões decide se passarem de bonzinhos para que a polícia não fique na cola deles e para não serem mandados para a prisão.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h10; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h40, 15h50; UCI Bosque 4 (2D dub): 13h10, 15h20 e 17h30 (exceto qui); Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h20, 19h10;





Batman

Dir: Matt Reeves

Ação, 14 anos

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h20, 19h50; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 15h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 20h; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h10, 18h30; Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 21h50; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 13h, 16h30, 20h10; UCI Bosque 6 (2D leg): 18h25; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h, 21h50; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h15, 17h35, 20h50; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h10, 18h30 (exceto qua), 21h35;





Uncharted - Fora do Mapa

Dir: Ruben Fleischer

Ação, 12 anos

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan "Nate" Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros.

Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h30; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h30);







Cine Líbero Luxardo

Drive my Car

Drama, 16 anos

De 31/03 a 06/04 (exceto 02 e 04/04): 19h

Dois anos após a morte de sua esposa, Yusuke recebe uma oferta para dirigir uma produção do Tio Vanya num festival de teatro. À medida que brotam tensões entre o elenco e a equipe, Yusuke é forçado a enfrentar verdades de seu passado com a ajuda de Misaki, uma jovem escolhida para ser sua motorista.

Nós Duas

Drama, 12 anos

De 31/03 a 06/04 (exceto 02 e 04/04): 17h10

Nina e Madeleine, duas mulheres aposentadas, tem um relacionamento secreto por anos. Para toda família elas são apenas vizinhas, porém elas se dividem entre os dois apartamentos compartilhando os prazeres da vida juntas. Um dia, após um evento inesperado, o relacionamento delas vira de ponta cabeça o que leva a filha de Madeleine a descobrir aos poucos a verdade sobre elas.



Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming disponibiliza nove curtas-metragens do festival internacional de documentário “É Tudo Verdade”. Acesso em: www.itauculturalplay.com.br.

