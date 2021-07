Suspense de M. Night Shyamalan é uma das estreias da semana

Programação de 29 de julho a 4 de agosto

Jungle Cruise (Estreia)

Dir: Jaume Collet-Serra

Aventura, 12 anos

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h45, 18h20; Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 21h; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 20h45; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 15h20, 18h; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 21h30; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 16h, 18h40; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h, 17h40, 20h20; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h15 (qui a dom), 19h15, 21h35; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 16h45; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 16h, 18h30, 21h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h15, 20h15; Cinesystem Metrópole 6 (3D dub): 17h45; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h, 20h10; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h10 (sáb, dom e feriado), 19h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 16h10, 21h10; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 16h10, 21h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h10 (sáb, dom e feriado), 19h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h45, 16h30, 19h15, 22h;

Tempo (Estreia)

Dir: M. Night Shyamalan

Suspense e fantasia, 14 anos

Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h45, 19h15; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 17h, 21h30; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 19h, 21h20; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h, 18h, 20h45; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 15h20, 19h, 21h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h40 (sáb, dom e feriado), 16h (seg a sex), 17h (sáb, dom e feriado); 19h20, 21h40; UCI Bosque 2 (2D leg): 21h30; UCI Bosque 2 (2D dub): 15h15, 16h40, 19h05;

Blackpink The Movie (estreia em 4 de agosto)

Dir: OH Yoon-dong, JUNG Su-yee

Documentário e musical, livre

Documentário em comemoração aos 5 anos de existência do grupo de k-pop, Blackpink. Na produção, descobrimos mais detalhes da criação e da história das integrantes Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa.

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 00h10, 16h50 e 19h (qua); Cinépolis Parque 7 (2D leg): 19h (qua); UCI Bosque 3 (2D leg): 18h30 (qua); UCI Bosque 4 (2D leg): 18h45 (qua);

Um Lugar Silencioso - Parte II

Dir: John Krasinski

Suspense e terror, 14 anos

Em Um Lugar Silencioso - Parte 2, logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 21h20; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 16h30, 20h40; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 14h30, 18h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h10, 16h20, 18h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h20, 17h30; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 14h45 (qui a dom), 17h, 19h30, 21h35; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h20; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h50, 21h40; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h10; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 16h50, 21h40; UCI Bosque 6 (2D leg): 17h50; UCI Bosque 6 (2D dub):13h30 e 15h40 (exceto sáb e dom), 20h, 22h10;

Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime

Dir: Patrick Hughes (II)

Ação e comédia, 16 anos

Em Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime, o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 15h15, 17h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 20h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h, 16h10, 18h20, 20h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 19h45, 21h55; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 17h, 21h30; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 18h50; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 18h50; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h50, 21h20; UCI Bosque 3 (2D leg): 21h10; UCI Bosque 3 (2D dub): 18h40 (somente ter, qui e sex);

Space Jam - Um Novo Legado

Dir: Malcolm D. Lee

Animação e comédia, livre

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra super versões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h, 16h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 15h45, 18h10; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h50; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 17h40; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h50; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 18h; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h40, 16h10, 18h40 (sáb, dom e seg);

Viúva Negra

Dir: Cate Shortland

Ação e aventura, 12 anos

No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.

Cinépolis Boulervard 5 (2D dub): 20h30 (qua); Cinépolis Parque 6 (2D dub): 20h40; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 18h15 (exceto qua); Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h30 (qui a dom); Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 16h15, 21h50; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 17h15, 20h; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h10, 20h30; UCI Bosque 4 (2D leg): 20h20; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 17h30 (exceto qua);

Os Croods 2 - Uma nova era

Dir: Dan Hageman

Animação, Livre

Em Croods 2: Uma Nova Era, em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h50 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h40 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 6 (2D dub): 13h30 e 15h40 (sáb e dom)

Velozes e Furiosos 9

Dir: Justin Lin

Ação, 14 anos

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h30 e 17h30 (exceto qua); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h20, 21h; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 17h15, 20h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h30, 18h15, 21h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 20h30; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h (seg a sex), 17h30 (sáb, dom e feriado), 20h30; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h20, 20h20; UCI Bosque 1 (2D leg): 21h; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h, 18h;

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Festival do Rio

O streaming apresentará em parceria com o Festival do Rio, até 31 de julho, 15 filmes inéditos e exclusivos. A plataforma do Telecine, será a sala principal de exibições desta edição especial do Festival. A cada dia, um filme inédito e exclusivo será lançado no streaming às 0h e ficará disponível para o play por apenas 24 horas. Para assistir aos filmes, baixe o aplicativo ou acesse telecine.com.br e assine o serviço. Nesta quinta-feira, 29, o longa é 'A Candidata Perfeita'. Na sexta, 30, a atração é 'Verão de 85' e no dia 31, 'Noite de Reis'.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos esta semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. Entram no catálogo esta semana: as ficções “A Grande Beleza”, de Paolo Sorrentino; “Trumbo: Lista Negra”, de Jay Roach; e o documentário nacional “Ensaio Sobre o Fracasso”, de Cristiano Burlan. Os filmes ficam disponíveis gratuitamente até o final do mês.

Cinema no Marajó

A plataforma oferece, até 8/08, uma mostra de cinema documentário, onde todos os filmes do projeto “Cinema no Marajó”, poderão ser assistidos gratuitamente 24h por dia. Acesso através do link https://amazoniaflix.com.br/.