'Coração de Fogo é a estreia da semana; confira a programação do cinema

Coração de Fogo (Estreia)

Dir: Laurent Zeitoun

Animação, livre

Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser uma bombeira, mesmo reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como um jovem chamado "Joe" e se junta a um pequeno grupo de bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário.

Batman (Pré-estreia)

Dir: Matt Reeves

Ação, 14 anos

Batman segue o segundo ano de Bruce Wayne como o herói de Gotham, causando medo nos corações dos criminosos, levando-o para as sombras de Gotham City. Com apenas alguns aliados de confiança - Alfred Pennyworth e o tenente James Gordon - entre a rede corrupta de funcionários e figuras importantes da cidade, o vigilante solitário se estabeleceu como a única personificação da vingança entre seus concidadãos.

Super Junior World Tour

Dir: Eunhyuk

Musical, livre

Super Show 8 é a quinta turnê mundial e a oitava turnê internacional do grupo Sul-coreano Super Junior para promover o seu novo álbum de estúdio, Time Slip. "Tempo Infinito" representa os diferentes gêneros musicais que abrangem várias décadas desde 1990 ao estilo Super Junior.

Uncharted - Fora do Mapa

Dir: Ruben Fleischer

Ação, 12 anos

Uncharted: Fora do Mapa serve como uma prequela para os jogos, seguindo o jovem explorador Nathan "Nate" Drake, descendente do grande explorador Francis Drake, antes de ser conhecido como um famoso explorador. Mas antes disso, Nate vivia uma vida pacata como bartender em uma cidade, mas acaba se envolvendo com um estranho que viria ser um dos seus mais confiáveis companheiros.

A Jaula

Dir: João Wainer

Suspense, 16 anos

Djalma é um ladrão que se envolve em um jogo psicológico de gato e rato com um rico médico. Para ele, era só mais um dia de roubo em São Paulo, o alvo, um carro de luxo que já estava nos planos de Djalma há um bom tempo. Tudo ocorre como previsto, ele entra no carro e rouba o que quer, mas quando está prestes a sair, o ladrão percebe que foi trancado dentro do automóvel e que não vai conseguir sair facilmente. O que ele não percebeu é que caiu na armadilha do médico, que já foi alvo de vários roubos e decidiu vingar-se. Agora a questão é: Quem é o vilão e quem é a vítima?

Licorice Pizza

Dir: Paul Thomas Anderson

Comédia, 14 anos

Licorice Pizza é a história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando, 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e, inevitavelmente, se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois: ela tem 25 e ele 15.

Case Comigo

Dir: Kat Coiro

Comédia romântica, 12 anos

Kat Valdez é uma das mais famosas cantoras pops e, além disso, ela faz o par mais sexy do mundo com seu noivo Bastian. Seu mais famoso hit "Marry Me" está subindo nas paradas e para comemorar o casal decide se casar com a multidão de seus fãs e que será transmitido pelo mundo todo. No dia do casamento, Kat descobre que seu noivo estava traindo ela com sua assistente. Abalada e com raiva, ela acaba se casando com alguém aleatório da platéia, Charlie Gilbert, arrastado por sua filha para a cerimônia.

Exorcismo Sagrado

Dir: Alejandro Hidalgo

Terror, 16 anos

Peter Williams é um padre local que trabalha no México. Ele acabou sendo possuído por um demônio que tentava expulsar e acaba cometendo o mais terrível sacrilégio. Dezoito anos depois, as consequências de seu pecado voltam para assombrá-lo, desencadeando a maior batalha interior.

Morte No Nilo

Dir: Kenneth Branagh

Suspense, 14 anos

Durante sua viagem de lua de mel pelo rio Nilo, o casal Linnet Ridgeway e Simon Doyle, convidaram os entes mais queridos para embarcar no barco Karvak e celebrar a união do casal. Porém, a rica herdeira é misteriosamente morta de noite e quase todos os passageiros têm motivos para matá-la. Mas um dos convidados, por coincidência, é o mais famoso detetive do mundo, Hércules Poirot, que começa a investigar o caso.

Moonfall - Ameaça Lunar

Dir: Roland Emmerich

Ficção científica, 10 anos

Em Moonfall, por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e passa a se deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. A ex-astrounauta da NASA, Jo Fowler, acha que pode resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas um de seus colegas acredita nela. Em situação de emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida humana seja extinta. Mas ao chegarem lá, eles percebem que a Lua não é exatamente a pedra gigante orbitando a Terra que achavam que era.

Tô Ryca 2

Dir: Pedro Antônio

Comédia, 12 anos

Selminha está de volta. Após ficar rica ela paga mais caro em tudo que quer e que pode pagar, sem pensar nas consequências. Mas tudo que é bom dura pouco! A fortuna de Selminha e todo seu dinheiro são colocados à prova quando uma estranha aparece do nada e coloca o dedo em onde não é dela.

Sing 2

Dir: Garth Jennings

Comédia musical, livre

Enquanto o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então... na radiante capital mundial do entretenimento. Há apenas um obstáculo: eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo - interpretado na versão original pelo lendário ícone da música, Bono, em sua estreia no cinema de animação - a se juntar a eles.

Turma da Mônica - Lições

Dir: Daniel Rezende

Comédia, livre

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Dir: Jon Watts

Ação, 12 anos

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.

