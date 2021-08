Comédia, suspense e drama nas estreias da semana nos cinemas da Grande Belém

Programação de 19 a 25 de agosto

Free Guy - Assumindo O Controle (Estreia)

Dir: Shawn Levy

Comédia e ação, 12 anos

Em Free Guy - Assumindo o Controle, um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 15h30; Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 18h, 20h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 18h30, 21h; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 0h10, 16h; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h, 16h30, 19h, 21h30; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 15h15; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 17h45, 20h20; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h15, 18h45, 21h15; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 16h30, 19h15; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h30 (sáb e dom), 17h30, 20h (seg a sex); Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h (sáb e dom); Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 20h45; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h40, 20h20; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado), 16h50, 19h15, 21h40; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h10 e 16h40 (sáb, dom e feriado), 15h40 (seg a sex), 19h10, 21h40; Moviecom Pátio 6 (2D leg): 19h20; UCI Bosque 2 (2D leg): 15h40; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h10, 18h10, 20h40; UCI Bosque 5 (2D dub): 14h10, 16h40, 19h10, 21h40;

Caminhos Da Memória (Estreia)

Dir: Lisa Joy

Romance e suspense, 14 anos

Em um futuro distópico no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e tornou-se praticamente submersa, um investigador particular é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação torna-se complicada.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 19h; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 16h30, 21h20; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 18h35, 21h; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h40; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h20 (sáb, dom e feriado), 16h50; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 18h, 21h30; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h30 e 17h (sáb, dom e feriado), 16h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h, 21h30; UCI Bosque 3 (2D leg): 17h, 22h; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h30, 19h30;

Valentina (estreia)

Dir: Cássio Pereira Dos Santos

Drama,14 anos

Valentina, uma menina trans de 17 anos, muda-se para uma pequena cidade mineira com sua mãe Márcia. Com receio de ser intimidada na nova escola, a garota busca mais privacidade e tenta se matricular com seu nome social. No entanto, a família começa a enfrentar problemas quando a diretoria da escola, despreparada, começa a exigir a assinatura do pai ausente para realizar a matrícula. Com o apoio de sua mãe e a ajuda de dois amigos inseparáveis, Valentina precisa enfrentar os haters de plantão e superar o maior desafio de sua vida.

Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 21h45;

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios Na Família

Dir: Tom Mcgrath

Animação e comédia, livre

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h15; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h30, 17h, 19h15; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h40; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h (dom), 17h10, 19h20; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h (sáb 21/08) (cine pets); Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h10 (sáb, dom e feriado), 15h30 (seg a sex), 18h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h10 e 16h30 (sáb, dom e feriado), 18h50; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h, 15h20, 17h40, 20h;

O Homem Nas Trevas 2

Dir: Rodolfo Sayagues

Terror e suspense, 16 anos

O Homem nas Trevas 2 é a continuação oficial de O Homem nas Trevas. A história de um homem cego que aterroriza invasores de sua casa. A sequência se passa anos após a primeira invasão; quando Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive isolado na tranquilidade de sua residência até que os pecados do seu passado voltam para cobrar seu preço.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h45, 17h10, 19h10, 21h10; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 18h, 20h10; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 21h30; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 19h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h10; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 18h10; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 17h20, 21h40; UCI Bosque 1 (2D dub): 16h20, 21h;

Dois + Dois (Estreia)

Dir: Diego Kaplan

Comédia, 14 anos

Aos 40 anos de idade, o casal Diego (Adrián Suar) e Emilia (Julieta Díaz) está bem estabelecido, com sucesso no trabalho e com um filho de 14 anos. Eles conhecem Richard (Juan Minujín) e Betina (Carla Peterson) desde crianças, mas este outro casal tem um estilo de vida muito diferente, preferindo a diversão. Um dia, Richard e Betina confessam a Diego e Emilia que praticam a troca de casais, e confessam que gostariam de experimentar o swing com eles. A proposta alimenta as fantasias eróticas de Emilia, mas não será fácil convencer Diego a entrar no jogo.

Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 17h15; Moviecom Pátio 3 (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado);

O Esquadrão Suicida

Dir: James Gunn

Ação e fantasia, 18 anos

Pensado para ser uma espécie de leve reboot, a sequência de Esquadrão Suicida, da DC Comics, acompanha um novo time de vilões reunido por uma entidade governamental comandada por Amanda Waller (Viola Davis), com o objetivo de realizar um trabalho sujo que ninguém tem coragem de fazer. O filme de ação e fantasia é baseado nos quadrinhos criados por John Ostrander para a DC Comics.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 15h; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 17h45, 20h45; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 15h15, 18h15, 21h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 15h, 17h45, 20h30; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 16h, 18h45, 21h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 16h; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 15h15 (sáb e dom), 18h, 20h35; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 16h35, 19h30; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 21h20; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 19h20; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h30 e 17h20 (sáb, dom e feriado), 16h20 (seg a sex), 20h10; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h30; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h40 e 17h30 (sáb, dom e feriado), 16h20 (seg a sex), 20h20; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 21h10; UCI Bosque 4 (2D leg): 21h50; UCI Bosque 4 (2D dub): 13h30, 16h15, 19h;

Jungle Cruise

Dir: Jaume Collet-Serra

Aventura, 12 anos

Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h50 (sáb, dom e feriado);

Um Lugar Silencioso - Parte II

Dir: John Krasinski

Suspense e terror, 14 anos

Em Um Lugar Silencioso - Parte 2, logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 21h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 21h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 19h35; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h50; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h50 (sáb, dom e feriado);

Space Jam - Um Novo Legado

Dir: Malcolm D. Lee

Animação e comédia, livre

Em Space Jam: Um Novo Legado, a inteligência artificial, Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra super versões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, King James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros personagens.

UCI Bosque 1 (2D dub): 13h50, 18h30;

Viúva Negra

Dir: Cate Shortland

Ação e aventura, 12 anos

No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte dos Vingadores.

Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h30;

Velozes e Furiosos 9

Dir: Justin Lin

Ação, 14 anos

Em Velozes & Furiosos 9, Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 17h45; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 21h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h10;

ESPAÇOS ALTERNATIVOS

Cine Líbero Luxardo (Centur, Avenida Gentil Bitencourt, 650, Nazaré)

Piedade (até 25 de agosto), às 20h

Diretor: Cláudio Assis

Elenco: Fernanda Montenegro, Irandhir Santos, Matheus Nachtergaele, Cauã Reymond, Mariana Ruggiero e Gabriel Leone

"Na fictícia cidade de Piedade, a rotina dos moradores é abalada pela chegada de uma grande empresa petrolífera, que decide expulsar todos de suas casas e empreendimentos para ter melhor acesso aos recursos naturais."



Ingressos: R$12 (Inteira) / R$6 (meia-entrada)

A bilheteria abre uma hora antes das sessões

Lotação: 35 pessoas

Classificação: 18 anos

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

A partir do dia 19/08, serão incluídos, no catálogo do Itaú Cultural Play, quatro filmes de cineastas brasileiros: ‘Dalva’, de Caroline Leone, ‘Os sapatos de Aristeu’, de René Guerra, ‘ Por dentro de uma gota d'água’, de Felipe Bragança e Marina Meliande, e ‘O brilho dos meus olhos’, do cineasta Allan Ribeiro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.

Festival de Gramado

O Canal Brasil exibe o 49º Festival de Cinema de Gramado, com diversos títulos. A programação segue até dia 21 deste mês. Para mais informações: @canalbrasil no instagram.

Curta Kinoforum

A 32ª edição do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo - Curta Kinoforum é realizada até 29 de agosto, de forma on-line e gratuita. Os filmes podem ser acessados pelo site: www.kinoforum.org.