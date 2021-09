Cinemas de Belém têm oito estreias na programação da semana; confira

Programação de 23 a 29 de setembro

No Ritmo Do Coração (Estreia)

Dir: Siân Heder

Drama, 14 anos

Uma família com deficiência auditiva comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos. Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão surdo com as atividades do dia-a-dia. Na escola, ela se junta ao coral, onde acaba se envolvendo romanticamente com um de seus colegas. Com o tempo, ela percebe que tem uma grande paixão por cantar e seu professor a encoraja a tentar entrar em uma escola de música. A jovem, então, precisa decidir entre continuar ajudando sua família ou ir atrás de seus sonhos.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h45; Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 17h10, 19h30, 21h45; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 18h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h (qui a dom), 17h15, 19h30, 21h45; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 16h30, 18h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h10 e 16h30 (sáb, dom, feriado), 15h30 (seg a sex), 18h50; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h05, 18h20;

A Casa Sombria (Estreia)

Dir: David Bruckner

Terror, 12 anos

Lutando por conta da morte inesperada de seu marido, Beth vive sozinha em sua casa à beira do lago. Ela tenta o melhor que pode para se manter bem, mas possui dificuldades por conta de seus sonhos. Visões perturbadoras de uma presença na casa a chamam, acenando com um fascínio fantasmagórico. Indo contra o conselho de seus amigos, ela começa a vasculhar os pertences do falecido, ansiando por respostas. O que ela descobre são segredos terríveis e um mistério que está determinada a resolver.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h, 16h15, 18h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 20h45; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 15h10, 17h40, 20h; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 14h45 (qui a dom), 17h, 19h15, 21h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h30 e 16h50 (sáb, dom e feriado), 15h50 (seg a sex), 19h10, 21h30; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h30 e 16h50 (sáb, dom e feriado), 15h50 (seg a sex), 19h10, 21h30; UCI Bosque 4 (2D leg): 17h, 21h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 14h40, 19h20;

A Abelhinha Maya e o Ovo Dourado 3 (Estreia)

Dir: Noel Cleary, Alexs Stadermann

Animação, livre

Quando Maya, uma pequena abelha teimosa, e seu melhor amigo Willi resgatam uma formiga princesa, eles se encontram no meio de uma batalha épica de insetos que os levará a estranhos mundos novos e testará sua amizade até o limite.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 16h10, 18h; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h30, 16h30; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 14h10 (qui a dom), 16h10, 18h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 13h50, 15h45 e 17h40 (sáb, dom e feriado), 14h45 e 16h40 (seg a sex); Moviecom Pátio 3 (2D dub): 13h50, 15h45 e 17h40 (sáb, dom e feriado), 14h45 e 16h40 (seg a sex);

Garota Da Moto (Estreia)

Dir: Luis Pinheiro

Drama, 14 anos

Joana, uma jovem mãe que trabalha como motogirl, descobre acidentalmente uma fábrica em que mulheres refugiadas são exploradas como escravas. Quando Joana enfrenta os bandidos e liberta as reféns, ela acaba atraindo para si um novo problema: O chefe de segurança que controlava o esquema. Ele decide que irá matar Joana e quem mais estiver com ela. A motoqueira precisará defender não só o filho e a si mesma, mas todos na escola do menino.

Cinépolis Parque 1 (2D nac): 16h20, 18h20; Moviecom Castanheira 2 (2D nac): 19h45; Moviecom Castanheira 5 (2D nac): 14h30;

A Chorona - É Impossível Fugir Do Passado (Estreia)

Dir: Jayro Bustamante

Drama e terror, 14 anos

Alma e seus filhos são assassinados em um conflito armado na Guatemala. Trinta anos depois, é instaurado um processo criminal contra Enrique, o general aposentado responsável pelo genocídio. Mas ele é absolvido no julgamento, para a revolta da população, que cerca sua casa em protesto.Preso em sua mansão com sua esposa, filha e empregados insatisfeitos, Enrique fica paranoico e começa a ouvir lamentos misteriosos durante a noite. O que ele não sabe é que sua nova governanta, Alma, está lá para cumprir a vingança que o julgamento não foi capaz de fazer.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h20; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 19h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 19h40, 21h50; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h40, 21h45; UCI Bosque 3 (2D leg): 21h50 (exceto qui e sex), 22h05; (qui e sex); UCI Bosque 3 (2D dub): 17h20;

Oasis - Knebworth 1996 (Estreia)

Dir: Jake Scott

Documentário, 14 anos

Nos dias 10 e 11 de agosto de 1996, 250.000 jovens fãs de música foram ao Knebworth Park para assistir a dois shows do Oasis, que quebraram recordes e definiram uma época. Com mais de 2% da população do Reino Unido tentando comprar ingressos para esses shows antológicos, eles se esgotaram em menos de um dia.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 20h (qui); UCI Bosque 3 (2D leg); 19h30 (qui e sex);

Escape Room 2 - Tensão Máxima

Dir: Adam Robitel

Suspense, 14 anos

Passando por momentos complicados em suas respectivas vidas, seis estranhos acabam sendo misteriosamente convidados para um experimento inusitado: trancados em uma imersiva sala enigmática cheia de armadilhas, eles ganharão um milhão de dólares caso consigam sair. Mas quando percebem que os perigos são mais letais do que imaginavam, precisam agir rápido para desvendar as pistas que lhes são dadas.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 19h25, 21h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 19h, 21h; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 17h30, 19h25; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 20h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 19h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 17h45; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 19h50; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 17h30; UCI Bosque 1 (2D leg): 22h10; UCI Bosque 1 (2D dub): 20h10;

Mate ou Morra

Dir: Joe Carnahan

Ação, 16 anos

Roy Pulver, um oficial da polícia aposentado, inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 14h10; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h45 (qui a dom), 18h, 20h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 21h40; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 21h50; UCI Bosque 3 (2D dub): 19h30 (exceto qui e sex);

Maligno

Dir: James Wan

Terror, 16 anos

Em Maligno, Madison passa a ter sonhos aterrorizantes de pessoas sendo brutalmente assassinadas. Ela acaba descobrindo que, na verdade, são visões dos crimes enquanto acontecem. Aos poucos, ela percebe que esses assassinatos estão conectados a uma entidade do seu passado chamada Gabriel. Para impedir a criatura, Madison precisará investigar de onde ela surgiu e enfrentar seus traumas de infância.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 20h (exceto qui); Cinépolis Parque 7 (2D dub): 20h50; Cinesystem Metrópole 2 (2D dub): 20h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 21h;

AFTER 3 - Depois Do Desencontro (Estreia)

Dir: Castille Landon

Romance, 18 anos

Em After 3 - Depois do Desencontro, embora a história de amor entre Tessa Young e Hardin Scott tenha passado por muitas complicações, desta vez o problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Hardin a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento?

UCI Bosque 3 (2D dub): 15h10;

Patrulha Canina: O Filme (Estreia)

Dir: Cal Brunker

Animação, livre

Patrulha Canina: O longa acompanha um grupo de cães falantes que utilizam equipamentos especializados para investigar e resolver crimes, evitando desastres na pequena cidade onde moram.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 13h30, 15h15, 17h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 13h10 (sáb e dom), 15h, 17h; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h30 (qui a dom), 16h30, 18h20; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h15 (qui a dom), 17h10; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h, 15h55 e 17h50 (sáb, dom e feriado), 14h55, 16h50 (seg a sex); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h e 17h (sáb, dom e feriado), 16h (seg a sex), 19h; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h, 16h, 18h;

Shang-Chi e a Lenda Dos Dez Anéis

Dir: Destin Daniel Cretton

Ação e fantasia, 12 anos

Em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Shang-Chi é um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho.

Cinépolis Boulevard 2 (3D dub): 13h15, 18h45; Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 16h, 21h30; Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 15h, 18h10, 21h; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 14h15, 17h, 19h45; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 13h30 (sáb e dom), 16h15, 19h, 21h45; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 13h (sáb e dom), 15h45, 18h30, 21h15; Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 16h15, 19h, 21h40; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub:) 14h10 (qui a dom), 16h50, 19h30; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 21h15; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 15h10 (qui a dom), 17h50, 20h30; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 21h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h20; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 15h, 19h45; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h45, 19h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 21h20; UCI Bosque 2 (2D dub): 13h, 15h50, 18h40, 21h30; UCI Bosque 5 (2D leg): 16h20, 22h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h30, 19h10 (exceto ter); UCI Bosque 6 (2D leg): 20h45; UCI Bosque 6 (2D dub): 15h30;

Pedro Coelho 2 - O Fugitivo

Dir: Will Gluck

Comédia e aventura, livre

Em Pedro Coelho 2: O Fugitivo, Bea, Thomas e os coelhos construíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua familia arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma jornada de autoconhecimento.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h30 (qui a sáb);

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios Na Família

Dir: Tom Mcgrath

Animação e comédia, livre

O Poderoso Chefinho 2 - Negócios da Família acompanha novamente os irmãos Tim e Ted, agora adultos e vivendo vidas separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a situação.

Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h15 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h40;

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

Suk Suk - Um Amor Em Segredo

Ray Yeung, CN

23 a 29/09 (exceto dia 27): 20h

O filme conta a história de amor entre dois homens em sua velhice. Pak, de 70 anos, um taxista que se recusa a se aposentar, conhece Hoi, 65, pai solteiro aposentado, em um parque. Entre a moralidade e o desejo, os dois se encontram em banheiros e saunas de Hong Kong, escondendo a situação de suas famílias.

Homem Onça

Vinicius Reis, BR

23 a 29/09 (exceto dia 27): 18h

Pedro trabalha em uma grande empresa estatal, que em breve será privatizada. Pressionado por um cruel processo de reestruturação, Pedro tem que demitir sua equipe e antecipar a sua aposentadoria. Aposentado e com uma doença na pele, ele decide se separar da família e se mudar para Barbosa, sua pequena cidade natal, no interior distante. Lá, ele descobre que a onça pintada que habitava a floresta ao redor de Barbosa, no tempo da sua infância, está mais viva do que nunca.

Bagdá Vive em Mim

Samir, CH/UK/GER

25 a 29/09 (exceto dia 27): 16h

Um grupo de imigrantes iraquianos que convivem em um café londrino buscam preservar sua cultura em meio a valores ocidentais. Cada personagem, que teve o seu motivo para abandonar o país, precisa lidar com fantasmas do passado para seguir em frente.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Itaú Cultural Play

Estão no catálogo do Itaú Cultural Play, quatro filmes de cineastas brasileiros: ‘Dalva’, de Caroline Leone, ‘Os sapatos de Aristeu’, de René Guerra, ‘Por dentro de uma gota d'água’, de Felipe Bragança e Marina Meliande, e ‘O brilho dos meus olhos’, do cineasta Allan Ribeiro. Acesso gratuito através do site https://www.itauculturalplay.com.br/.

CineSesc

A programação de cinema do Sesc SP apresenta novos títulos toda semana. Os filmes podem ser assistidos gratuitamente na plataforma sesc.org.br/cinemaemcasa. A lista dos filmes e horários, está disponível na plataforma.

FRAPA

O 9º FRAPA - Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre apresenta a Mostra Especial de Longas. A cada semana, um longa ficará disponível durante 24h no site do festival. A programação segue até outubro. Para acesso e informações: http://frapa.art.br/.