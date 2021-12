Cinco estreias movimentam as salas de cinema da Grande Belém

Vigaristas em Hollywood (Estreia)

Dir: George Gallo

Comédia, 14 anos

O produtor Max Barber contrai uma dívida junto do chefe da máfia Reggie Fontaine, devido ao seu último fiasco cinematográfico. Com a vida em jogo, Max produz um novo filme apenas para matar o protagonista numa acrobacia e cobrar o prémio do seguro. Mas quando Max escolhe Duke Montana, não espera que o velho alcoólatra se sinta revitalizado perante as câmaras. Incapaz de matar Duke, Max coloca-o em situações cada vez mais perigosas, das quais Duke se vai safando sempre. Até onde irá Max?

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 18h40, 20h45; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 20h, 22h10; Cinesystem 9 (2D dub): 18h45, 20h55; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h45; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 21h40; UCI Bosque 3 (2D leg): 22h25; UCI Bosque 3 (2D dub): 17h15;

Mostra-me o Pai (Estreia)

Dir: Rick Altizer

Documentário, livre

Um grupo religioso se reúne para traçar um paralelo entre a paternidade e a própria figura de Deus Pai, que, em suas crenças, criou cada ser humano ao seu reflexo.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 17h45; Cinesystem 9 (2D dub): 14h40; UCI Bosque 4 (2D dub): 19h40, 21h40;

Resident Evil - Bem-Vindo a Raccon City (Estreia)

Dir: Johannes Roberts

Terror, 18 anos

Os últimos sobreviventes de Raccoon City lutam em uma cidade fantasma tomada por zumbis.

Cinépolis Boulevard 4 (2D dub): 14h15, 19h; Cinépolis Boulevard 4 (2D leg): 16h30, 21h15; Cinépolis Parque 2 (2D dub): 14h30, 17h, 19h20, 21h45; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 22h; Cinesystem 3 (2D dub): 18h20; Cinesystem 6 (2D dub): 15h, 17h15, 19h30, 21h45; Cinesystem 9 (2D dub): 16h35; Cinesystem 10 (2D dub): 20h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 17h45; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h15 (sáb, dom e feriado), 19h20, 21h40; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 19h20, 21h40; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 17h15; UCI Bosque 6 (2D leg): 17h40, 22h20; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h (sex a dom), 15h20, 20h;

Missão Resgate (Estreia)

Dir: Jonathan Hensleigh

Ação, 14 anos

Em The Ice Road, depois que uma distante mina de diamantes desmorona na região norte do Canadá, um motorista de caminhão faz o impossível para conseguir atravessar o gelo e resgatar com vida os mineradores soterrados durante o acidente. Mas as condições climáticas pioram a cada minuto, tornando a missão cada vez mais difícil.

Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 21h20; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 19h40; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 19h10, 21h30; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 21h30; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 17h45; UCI Bosque 2 (2D leg): 21h10;

King Richard - Criando Campeães (Estreia)

Dir: Reinaldo Marcus Green

Drama, 12 anos

King Richard: Criando Campeãs é um filme biográfico inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. Destinado a fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as filhas Serena e Venus. Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo todo.

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 16h20, 19h15, 22h; Cinesystem 7 (2D dub): 15h45, 18h35, 21h15; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 15h30, 20h; Moviecom Castanheira 7 (2D leg): 21h20; Moviecom Pátio 4 (2D leg): 21h15; UCI Bosque 3 (2D leg): 19h30; UCI Bosque 3 (2D dub): 14h20;

A Babá: O Chamado Das Sombras (Pré-estreia)

Dir: Svyatoslav Podgayevskiy

Terror, 12 anos

Uma família se muda recentemente para a nova casa após o nascimento do bebê. Logo, eles contratam uma babá para cuidar da recém-nascida. No entanto, Egor, o filho mais velho, fala sobre o comportamento assustador da mulher, mas seus pais não acreditam nele. Então, um dia, Egor chega em casa e não encontra vestígios da babá e nem da criança. Também se depara com os pais em transe, sem ao menos lembrar que tiveram uma filha.

Cinesystem 10 (2D dub): 22h15 (qui a dom);

Encanto

Dir: Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Animação, livre

Encanto é a nova animação da Disney situada na Colômbia, sobre a extraordinária família Madrigal, que vive escondida em uma região montanhosa isolada, conhecida como Encanto. A magia da região abençoou todos os meninos e meninas membros da família com poderes mágicos, desde a superforça até o dom da cura. Mirabel é a única que não tem um dom mágico. Mas, quando descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo, ela decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h30, 17h, 19h10; Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 14h, 16h15; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h, 16h20, 18h40; Cinépolis Parque 6 (3D dub): 15h, 17h20; Cinesystem 1 (2D dub): 16h45; Cinesystem 1 (3D dub): 14h30, 19h; Cinesystem 3 (2D dub): 14h, 16h10; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 15h30, 20h; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 15h30, 20h; UCI Bosque 5 (2D dub): 13h40 (sex a dom), 16h, 20h40; UCI Bosque 5 (3D dub): 18h20;

Casa Gucci

Dir: Ridley Scott

Drama, 14 anos

House of Gucci é baseado na história de Patrizia Reggiani, ex-mulher de Maurizio Gucci, membro da família fundadora da marca italiana Gucci. Patrizia conspirou para matar o marido em 1995, contratando um matador de aluguel e outras três pessoas, incluindo o terapeuta. Ela foi considerada culpada e condenada a 29 anos de prisão. Quase 3 décadas de amor, traição, decadência, vingança e assassinato, o filme revela a importância e poder que o nome Gucci carrega e o quanto a família faz para ter o controle.

Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 15h, 18h15, 21h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 22h15; Cinesystem 4 (2D dub): 18h30, 21h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 16h; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h50, 18h;

A Sogra Perfeita

Dir: Cris D'Amato

Comédia, 12 anos

Neide é uma mulher de 40 e poucos anos que se separou do marido há pouco tempo e sonha em aproveitar a vida de solteira. Dona de um badalado salão de beleza do subúrbio de São Paulo, ela colocou seus dois filhos na faculdade, mas o mais novo, Fábio Junior, não dá nem sinal de sair de casa. Para enfim alcançar a tão sonhada liberdade, ela decide treinar uma funcionária para ser a esposa perfeita para seu filho.

Cinépolis Boulevard 5 (2D nac): 14h10; Cinépolis Parque 1 (2D nac): 15h40; Moviecom Castanheira 6 (2D nac): 14h (sáb, dom e feriado);

Clifford - O Gigante Cão Vermelho

Dir: Walt Becker

Aventura, livre

A estudante do ensino médio Emily Elizabeth conhece um criador de animais mágico que lhe dá um cachorrinho vermelho. Porém, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família.

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h20, 16h45, 19h; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 14h20, 16h40, 19h; Cinesystem 4 (2D dub): 16h30; Cinesystem 10 (2D dub): 14h, 16h, 18h; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h40, 16h45, 18h50; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h40, 16h45, 18h50; UCI Bosque 4 (2D dub): 13h10 (sex, sáb e dom), 15h15, 17h30;

Ghostbusters: Mais Além

Dir: Jason Reitman

Comédia, 12 anos

Uma mãe solteira resolve se mudar para uma pequena cidade do interior com seus filhos. Ao chegar na nova casa, ainda sem saber ao certo o que vai acontecer, ela e seus filhos acabam descobrindo uma conexão com os Caça-Fantasmas originais e o que o seu avô, um dos integrantes dos Caça-Fantasmas, deixou para trás como legado para sua família. Mas nem tudo é brincadeira, com a descoberta de objetos e a chegada da casa, acontecimentos paranormais começam acontecer e só tem um jeito de acabar com eles: chamando os Caça-Fantasmas!

Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 21h40; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 21h; Cinesystem 5 (2D dub): 14h20, 19h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 19h10; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 19h; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h30;

Noite Passada em Soho

Dir: Edgar Wright

Suspense, 16 anos

Eloise, uma jovem apaixonada por design de moda, consegue, misteriosamente, voltar à década de 1960. Lá, ela encontra Sandy, uma deslumbrante aspirante a cantora por quem é fascinada. O que ela não contava é que a Londres dos anos 1960 pode não ser o que parece, e o tempo passa cada vez mais a desmoronar, levando a consequências sombrias.

Cinesystem 4 (2D dub): 14h10;

Eternos

Dir: Chloé Zhao

Ficção científica, 12 anos

Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 15h15, 18h30, 21h45; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 15h15, 18h30, 21h45; Cinesystem 1 (2D dub): 21h15; Cinesystem 8 (2D dub): 14h45, 17h45, 20h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h10 (sáb, dom e feriado), 19h30; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 21h; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h15; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h10, 19h30; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 21h; UCI Bosque 1 (2D dub): 17h10, 20h20;

CIRCUITO ALTERNATIVO

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

Festival Variluz de Cinema Francês

Até 8/12

Diversos filmes inéditos da recente cinematografia francesa vão ser exibidos. A programação será exibida presencialmente e on-line. Informações: @variluxcinefrances no instagram.

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

Cine Ceará

A 31ª edição do Cine Ceará promove uma programação híbrida. Mais de 40 filmes vão ser exibidos até 3 de dezembro. Informações: www.cineceara.com.

Festival de Brasília

Entre os dias 7 e 14 de dezembro acontece a 54º edição do Festival de Brasília. Cerca de 63 filmes vão ser exibidos. Acesso em: https://innsaei.tv/inicial.

Mostra Ecofalante de Cinema

Em comemoração aos 60 anos de existência do Parque Indígena do Xingu, 31 filmes produzidos de 1932 a 2021 vão ser exibidos até 12 de dezembro. Acesso em: https://www.ecofalante.org.br/ ou https://culturaemcasa.com.br/.

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.