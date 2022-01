'As Agentes 355' e 'Eduardo e Mônica' entram no circuito comercial da Grande Belém

Eduardo e Mônica (Estreia)

Dir: René Sampaio

Comédia romântica, 14 anos

Uma série de coincidências levam Eduardo a conhecer Monica, tendo como pano de fundo uma festa estranha com gente esquisita. Uma curiosidade é despertada entre os dois e apesar de não serem parecidos, eles se apaixonam perdidamente.

Moviecom Pátio 5 (2D nac): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30; Cinesystem Metrópole 3 (2D nac): 14h15, 16h35, 19h, 21h20; UCI Bosque 4 (2D nac): 13h10, 15h40, 18h10, 20h40; Cinépolis Boulevard 7 (2D nac): 16h30, 19h, 21h30; Moviecom Castanheira 3 (2D nac): 14h30, 16h50, 19h10, 21h30;

As Agentes 355 (Estreia)

Dir: Simon Kinberg

Ação, 12 anos

Ao ficarem sabendo que uma organização global de mercenários, que ameaçam o mundo, quer adquirir uma arma ultrassecreta, a agente da CIA Mace Brown terá que unir forças, para essa missão, com a agente alemã Marie, a ex-membro do MI6, especialista em computadores, Khadijah, a psicóloga Graciela, e com Lin Mi Sheng, uma mulher misteriosa que está rastreando todos os seus movimentos, para evitar que tal poder caia nas mãos erradas.

Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 18h, 20h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 21h; UCI Bosque 3 (2D leg): 22h30; UCI Bosque 3 (2D dub): 15h15, 19h55; Cinépolis Boulevard 1 (2D leg): 19h10; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 14h10, 16h40; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h15, 18h, 20h45; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 16h20, 18h50, 21h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 14h;

Pânico

Dir: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett

Terror, 16 anos

Uma mulher volta para sua cidade natal e tenta descobrir quem está cometendo os atuais crimes cruéis, vinte e cinco anos depois que uma série de assassinatos brutais que chocaram a pacata cidade de Woodsboro, na Califórnia.

Moviecom Pátio 1 (2D dub): 17h, 19h20, 21h40; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 17h, 19h15; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 17h15; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 21h15; UCI Bosque 1 (2D leg): 21h50; UCI Bosque 5 (2D leg): 19h40; UCI Bosque 5 (2D dub): 14h30, 17h, 22h; Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 21h40; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 16h45; Cinépolis Boulevard 6 (2D leg): 19h15, 21h45; Cinépolis Parque 4 (2D dub): 14h20, 17h, 19h30, 22h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 16h40, 19h, 21h20;

Juntos e Enrolados

Dir: Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put

Comédia, 12 anos

Após dois anos de união e muito planejamento financeiro, Júlio e Daiana finalmente alcançam o sonho de realizar a tão esperada festa de casamento, para assim, finalmente se casarem na igreja como manda o figurino. Tudo parece estar indo bem, até que o noivo recebe uma mensagem em seu celular antes da cerimônia começar.

Moviecom Pátio 1 (2D nac): 15h; Moviecom Pátio 6 (2D nac): 19h; Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 15h, 21h25; UCI Bosque 3 (2D nac): 13h05, 17h50; Cinépolis Boulevard 3 (2D nac): 21h; Cinépolis Parque 7 (2D nac): 19h20, 21h30; Moviecom Castanheira 1 (2D nac): 14h20; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 18h50;

Benedetta

Dir: Paul Verhoeven

Biografia, 18 anos

Benedetta Carlini é uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância, quando foi dada por sua rica família ao convento. Desde então ela sofre de um distúrbio e tem perturbações e visões religiosas sobre a Virgem Maria, além de clamar que consegue se comunicar com ela, e visões eróticas com Jesus Cristo. Assistida por uma companheira, Carlini se verá ameaçada quando sua relação com sua rebelde ajudante se transformar em um conturbado romance amoroso.

Cinépolis Boulevard 5 (2D leg): 20h;

Sing 2

Dir: Garth Jennings

Comédia musical, livre

Enquanto o coala Buster Moon e seu elenco de estrelas se preparam para lançar sua performance de palco mais deslumbrante até então... na radiante capital mundial do entretenimento. Há apenas um obstáculo: eles primeiro precisam convencer o astro do rock mais recluso do mundo - interpretado na versão original pelo lendário ícone da música, Bono, em sua estreia no cinema de animação - a se juntar a eles.

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h10; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 16h40; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h20; UCI Bosque 1 (2D dub): 15h05, 19h30; UCI Bosque 2 (3D dub): 13h10, 18h30; Cinépolis Boulevard 3 (2D dub): 14h10, 16h30, 18h45; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h, 16h30, 18h50; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 16h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 18h40;

King’s Man: A Origem

Dir: Matthew Vaughn

Ação, 14 anos

Um homem precisa correr contra o tempo para impedir que os piores tiranos e criminosos da história exterminem milhões de pessoas e destruam a humanidade.

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 14h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 15h30; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 14h50;

My Hero Academia - Missão Mundial de Heróis

Dir: Kenji Nagasaki

Animação, 12 anos

Quando um culto de terroristas destrói uma cidade ao liberar uma toxina que faz com que as habilidades das pessoas fiquem fora de controle, os maiores heróis do Japão se espalham pelo mundo na tentativa de rastrear o cérebro e colocá-lo à justiça.

Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h20; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 15h, 21h25; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 15h, 17h30; Cinépolis Boulevard 6 (2D dub): 14h20;

Turma da Mônica - Lições

Dir: Daniel Rezende

Comédia, livre

Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão fogem da escola. Agora, terão que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

Moviecom Pátio 3 (2D nac): 14h20; Cinesystem Metrópole 4 (2D nac): 14h10, 16h05; UCI Bosque 1 (2D nac): 13h, 17h25; Cinépolis Boulevard 7 (2D nac): 14h15; Cinépolis Parque 7 (2D nac): 15h, 17h10; Moviecom Castanheira 2 (2D nac): 17h30; Moviecom Castanheira 4 (2D nac): 14h40;

Matrix Resurrections

Dir: Lana Wachowski

Ação, 14 anos

Em um mundo de duas realidades - a vida cotidiana e o que está por trás dela - Thomas Anderson terá que escolher seguir o coelho branco mais uma vez. A escolha, embora seja uma ilusão, ainda é a única maneira de entrar ou sair da Matrix, que é mais forte, mais segura e mais perigosa do que nunca.

Moviecom Pátio 6 (2D dub): 21h; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h15; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 20h50;

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Dir: Jon Watts

Ação, 12 anos

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker precisará lidar com as consequências da sua identidade como aracnídeo ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário. Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, Parker pede ao Doutor Estranho para que todos esqueçam sua verdadeira identidade. Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa, forçando-o a descobrir o que realmente significa ser o Homem-Aranha.

Moviecom Pátio 2 (2D dub): 16h20 e 19h20 (seg a sex), 16h30 e 19h30 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h45 e 17h45 (seg a sex) 17h50 (sáb, dom e feriado), 20h45 (seg a sex), 20h50 (sáb, dom e feriado); Cinesystem Metrópole 1 (2D dub): 14h30, 17h30, 20h30; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h10; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 20h; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h15; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 16h, 19h, 21h55; UCI Bosque 2 (3D dub): 15h30, 21h; UCI Bosque 6 (2D leg): 16h, 22h; UCI Bosque 6 (2D dub): 13h, 19h; Cinépolis Boulevard 2 (2D dub): 14h45, 17h45; Cinépolis Boulevard 2 (2D leg): 20h45; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 15h15, 18h15, 21h15; Cinépolis Parque 2 (3D dub): 15h30, 18h40, 22h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 21h20; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 19h30; Moviecom Castanheira 6 (3D dub): 21h; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 15h40; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h15, 17h15, 20h15;

Cinema on-line

Itaú Cultural Play

A plataforma de streaming adicionou em seu catálogo 11 filmes de cineastas com sólida produção no circuito alternativo: Vincent Carelli, Marcos Magalhães e Juliana Vicente. A programação pode ser acessada no site www.itauculturalplay.com.br.