Alerta Vermelho, Eternos e Marighella são as estreias da semana nos cinemas

Marighella (Estreia)

Dir: Wagner Moura

Drama, 16 anos

Neste filme biográfico, acompanhamos a história de Carlos Marighella, em 1969, um homem que não teve tempo pra ter medo. De um lado, uma violenta ditadura militar. Do outro, uma esquerda intimidada. Cercado por guerrilheiros 30 anos mais novos e dispostos a reagir, o líder revolucionário escolheu a ação. Marighella foi um político, escritor e guerrilheiro contra a ditadura militar brasileira.

Cinépolis Boulevard 1 (2D nac): 15h10, 18h15, 21h30; Cinépolis Parque 1 (2D nac): 19h; Cinesystem Metrópole 7 (2D nac): 18h35, 21h45; Moviecom Castanheira 1 (2D nac): 17h, 20h10; UCI Bosque 4 (2D nac): 15h15, 18h25, 21h35;

Eternos (Estreia)

Dir: Chloé Zhao

Ficção científica, 12 anos

Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os Eternos fazem parte de uma raça modificada geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.

Cinépolis Boulevard 2 (3D leg): 14h30, 17h45, 21h; Cinépolis Boulevard 3 (2D leg): 13h30, 16h45, 20h; Cinépolis Boulevard 4 (3D dub): 15h15, 18h30, 21h45; Cinépolis Boulevard 6 (3D dub): 14h, 17h15, 20h30; Cinépolis Parque 4 (3D dub): 14h30, 17h45, 21h; Cinépolis Parque 6 (2D dub): 14h, 17h15, 20h30; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 15h45, 19h; Cinesystem Metrópole 1 (3D dub): 14h, 17h, 20h; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 19h30; Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 15h30, 18h30; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 17h30, 20h30; Cinesystem Metrópole 6 (2D dub): 15h, 21h; Cinesystem Metrópole 6 (3D dub): 18h; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 16h; Cinesystem Metrópole 10 (2D leg): 19h; Moviecom Castanheira 2 (2D dub): 16h, 19h10; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 20h; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 17h50; Moviecom Castanheira 4 (2D leg):21h; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 15h30, 20h40; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 16h30, 19h40; Moviecom Castanheira 7 (2D dub): 14h, 17h10, 20h20; Moviecom Pátio 1 (2D dub): 16h30, 19h40; Moviecom Pátio 2 (2D dub): 14h, 17h10, 20h20; Moviecom Pátio 3 (2D leg): 21h; Moviecom Pátio 4 (2D dub): 14h50, 18h, 21h10; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 16h, 19h10; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 20h; UCI Bosque 1 (2D dub): 14h30; UCI Bosque 2 (2D leg): 17h10; UCI Bosque 2 (2D dub): 14h, 20h20; UCI Bosque 5 (3D leg): 18h10, 21h20; UCI Bosque 5 (3D dub): 15h; UCI Bosque 6 (2D leg): 18h30, 21h40;

Alerta Vermelho (Estreia)

Dir: Rawson Marshall Thurber

Ação, 14 anos

Num mundo de crimes internacionais, quando a Interpol emite o alerta vermelho, o melhor investigador do FBI, John Hartley entra em cena para localizar e capturar um dos criminosos mais procurados do mundo, "O Bispo", a ladra mais bem sucedida em roubos de obras de arte do mundo inteiro e a mais procurada também. Para isso, Hartley precisará se unir com o pior dos piores, Nolan Booth, para se colocar em um ousado plano de assalto para capturar O Bispo. Esta grande aventura vai levar o trio ao redor do mundo, desde selvas até pistas de dança e prisão isolada, mas para isso terão que aguentar o pior de tudo constantemente um na companhia do outro. Mas quando se junta um investigador e dois ladrões tudo pode acontecer.

Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 18h40, 21h10;

A Família Addams 2: Pé Na Estrada

Dir: Greg Tiernan, Conrad Vernon

Animação, livre

Perturbados que seus filhos estão crescendo rápido e estão fazendo coisas que não faziam, Mortícia e Gomez decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viagem de férias. Percorrendo os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e novos amigos. O que poderia dar errado?

Cinépolis Boulevard 1 (2D dub): 13h15; Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 14h, 16h; Cinépolis Parque 5 (2D dub): 14h20; Cinépolis Parque 7 (2D dub): 13h40; Cinesystem Metrópole 3 (2D dub): 15h15; 17h15; Moviecom Castanheira 3 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado), 16h, 18h; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 16h50; Moviecom Pátio 5 (2D dub): 14h (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 6 (2D dub): 18h; UCI Bosque 6 (2D dub): 14h20, 16h25;

Espíritos Obscuros

Dir: Scott Cooper

Terror, 16 anos

Uma jovem professora descobre que o pai e irmão mais novo do seu aluno problemático escondem um segredo sobre-humano mortal. Tendo decidido tomar conta do menino, ela deve lutar pela sobrevivência dos dois contra horrores além da imaginação.

Cinépolis Parque 1 (2D dub): 13h40; Cinesystem Metrópole 7 (2D dub): 16h20;

Duna

Dir: Denis Villeneuve

Ficção científica, 14 anos

Inspirado na série de livros de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro longínquo. O Duque Leto Atreides administra o planeta desértico Arrakis, também conhecido como Duna, lugar de única fonte da substância rara chamada de "melange", usada para estender a vida humana, chegar à velocidade da luz e garantir poderes sobrehumanos. Para isso ele manda seu filho, Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação, e seus servos e concubina Lady Jessica, que também é uma Bene Gesserit. Eles vão para Duna, a fim de garantir o futuro de sua família e seu povo. Porém, uma traição amarga pela posse da melange faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen, nativos do planeta que vivem nos cantos mais longes do deserto.

Cinépolis Boulevard 7 (2D leg): 15h40, 18h40, 21h40; Cinépolis Parque 1 (2D dub): 15h50; Cinesystem Metrópole 5 (2D dub): 14h20; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 18h15, 21h15; Moviecom Castanheira 4 (2D dub): 14h45; Moviecom Pátio 6 (2D dub): 15h; UCI Bosque 1 (2D leg): 20h50; UCI Bosque 1 (2D dub): 17h45;

Ron Bugado

Dir: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

Animação, livre

Barney, um menino de onze anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda, fala e é o "melhor amigo fora da caixa" de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira.

Cinépolis Boulevard 7 (2D dub): 13h20; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 14h30; Moviecom Castanheira 6 (2D dub): 14h10 (sáb, dom e feriado); Moviecom Pátio 1 (2D dub): 14h15 (sáb, dom e feriado); UCI Bosque 4 (2D dub): 13h (sex a ter);

Halloween Kills: O Terror Continua

Dir: David Gordon Green

Terror, 16 anos

Depois de quatro décadas se preparando para enfrentar Michael Myers, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que enfim venceu. Minutos depois de deixar o assassino queimando, Laurie vai direto para o hospital com ferimentos graves de vida ou morte. Mas quando Michael consegue escapar da armadilha de Laurie, sua vingança e desejo por um banho de sangue continua. Enquanto Laurie luta contra a dor, ela tem que se preparar mais uma vez para se defender de Michael e consegue fazer toda a cidade de Haddonfield se juntar para lutar contra o monstro. Mulheres se juntam e formam um grupo de vigilantes que vão atrás de Michael e acabá-lo de uma vez por todas, garantindo o retorno de um Halloween tranquilo e paz na cidade.

Cinesystem Metrópole 4 (2D dub): 21h30;

Venom - Tempo De Carnificina

Dir: Andy Serkis

Ação, 14 anos

Depois de um ano dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie Brock está com problemas para se acostumar na vida com o symbiote Venom. Eddie tenta se restabelecer como jornalista ao entrevistar o serial killer Cletus Kasady, também portando um symbiote chamado Carnage e que acaba escapando da prisão após sua execução falhada.

Cinépolis Boulevard 5 (2D dub): 19h, 22h; Cinépolis Parque 5 (2D dub: 16h30, 18h40, 20h50; Cinesystem Metrópole 8 (2D dub): 14h15, 16h15; Cinesystem Metrópole 9 (2D dub): 16h40; Cinesystem Metrópole 10 (2D dub): 22h; Moviecom Castanheira 1 (2D dub): 14h50; Moviecom Castanheira 5 (2D dub): 18h35; Moviecom Pátio 3 (2D dub): 14h45, 18h50; UCI Bosque 3 (2D leg): 22h; UCI Bosque 3 (2D dub): 13h20 (sex a ter), 15h30, 17h40, 19h50;

CIRCUITO ALTERNATIVO

Cine Líbero Luxardo (Av. Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré - Centur)

Ingressos: Inteira: R$ 12,00 - Meia: R$ 6,00 (apenas em dinheiro)

Ingressos a partir de uma hora antes

Marighella

Wagner Moura, Brasil, 16 anos

Exibição: 4 a 10/11 (exceto 8): 16h20 e 19h20

PROGRAMAÇÃO VIRTUAL

CineSesc

A IV Mostra Sesc de Cinema exibe 31 obras dos curtas e longas selecionados. A transmissão será às 19h, no youtube do Sesc (https://www.youtube.com/sescbrasil) e vai até dia 30 de novembro.