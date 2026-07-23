'A Paciente Silenciosa', best-seller de Alex Michaelides, vai ganhar adaptação para o cinema

O thriller psicológico A Paciente Silenciosa, do escritor Alex Michaelides, será adaptado para os cinemas. O projeto ficará a cargo da Sony Pictures, que se uniu à Annapurna e à Plan B, produtora comandada por Brad Pitt. A expectativa é que a produção avance rapidamente e tenha um diretor definido nos próximos meses.

Segundo informações publicadas com exclusividade pelo Deadline, o estúdio decidiu acelerar o desenvolvimento da adaptação após o sucesso do livro, lançado em 2019. A obra estreou em primeiro lugar na lista de mais vendidos do The New York Times, onde permaneceu por mais de 200 semanas. Desde então, vendeu mais de 12 milhões de exemplares e foi publicada em 51 países.

A história acompanha Alicia Berenson, uma pintora de sucesso que parecia levar uma vida tranquila ao lado do marido, o fotógrafo Gabriel. Tudo muda quando ela atira cinco vezes contra ele e, logo depois do crime, decide nunca mais pronunciar uma única palavra. O silêncio transforma Alicia em uma figura cercada por curiosidade e especulações, enquanto suas obras passam a despertar ainda mais interesse.