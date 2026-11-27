5º Fórum Circular ocupa o Centro Histórico de Belém neste sábado (28)

Atividades ocorrem neste sábado no Fórum Landi e na Praça do Carmo, em Belém, com debates sobre audiovisual, oficina de acessibilidade e música sem custo

A programação do segundo dia do 5º Fórum Circular – Patrimônio, Cidadania e Sustentabilidade reúne debates sobre o cinema produzido no Pará, rodas de choro e atividades ligadas às culturas do Brasil neste sábado (28), no Centro Histórico de Belém.

Realizado pelo Projeto Circular Campina Cidade Velha, com patrócinio da Alubar e apoio da UFPA, o encontro, que ocorre no Fórum Landi, da Universidade Federal do Pará (UFPA), mas a programação à Praça do Carmo, onde recebe o historiador e escritor Luiz Antonio Simas para uma aula pública, seguida de apresentação musical do grupo O Mercado do Choro e convidados.

A programação de sábado começa às 9h com debates, um deles dedicado ao audiovisual. Às 11h, no auditório do Fórum Landi, os cineastas Jorane Castro, Fernando Segtowick e Rafael F. Nzinga participam da mesa “Cinema Paraense: diálogos sobre criação, formação e políticas públicas”, com mediação da jornalista, pesquisadora e documentarista Luciana Medeiros, coordenadora de comunicação do Projeto Circular.

No debate, os desafios de dar continuidade à atividade cinematográfica no estado. Integram a programação os curtas-metragens Dias (2000), de Fernando Segtowick; Ribeirinhos do Asfalto (2011), de Jorane Castro; e Carrinho de Rolimã (2025), de Rafael F. Nzinga.

Entre o primeiro e o último filme, são 25 anos de produção cinematográfica paraense, uma oportunidade de observar diferentes escolhas estéticas, narrativas e contextos de realização.

No final da tarde, a partir das 17h, será realizada a Oficina de Acessibilidade Circular: Diálogo, Reflexão e Práticas, sob coordenação pedagógica de Luci Azevedo.

Entre as atividades está a oficina “Comunicação e aspectos relacionais com a pessoa com deficiência visual”, conduzida pelo professor Aguinaldo Barros, com orientações e vivências relacionadas ao acolhimento, à comunicação e à condução de pessoas cegas, incluindo a técnica do guia vidente.

Os saberes da cultura popular

Às 19h30, Luiz Antonio Simas compartilha com o público um pouco do universo de suas pesquisas sobre as culturas brasileiras. Historiador, escritor e professor, Simas tem uma produção intelectual que transita pela religiosidade popular, pela música, pelas festas, pelos modos de sociabilidade e pelos conhecimentos produzidos nas ruas.

Em sua passagem por Belém, o escritor também falará sobre seu mais recente livro, Tantas Marias – Nossa Senhora na Cultura Popular, obra que percorre o imaginário e as manifestações de devoção mariana no Brasil.

A realização de uma aula pública na Praça do Carmo aproxima o próprio pensamento do autor da experiência proposta pelo Circular: reconhecer a rua como lugar de produção de conhecimento, de transmissão de saberes e de construção de relações comunitárias.

Uma noite ao som do choro

Mercado do Choro (Divulgação)

A partir das 20h30, a praça recebe O Mercado do Choro, que terá entre seus convidados a cantora Lorena Monteiro.

Formado em 2013, o grupo reúne Carla Cabral (cavaquinho), Diego Santos (violão de sete cordas), Tiago Amaral (clarinete) e Gabriel Ventura (percussão). Sua história está diretamente ligada à ocupação musical de praças, feiras e mercados de Belém, onde começou a realizar rodas de choro, aproximando a música instrumental brasileira do cotidiano da população.

A experiência nas ruas também alimentou a produção autoral do grupo. A paisagem urbana, os sons dos mercados e a convivência com seus frequentadores inspiraram composições reunidas nos álbuns O Mercado do Choro (2016) e Passeio Público (2020).

Contemplado com o Prêmio Seiva, da Fundação Cultural do Pará, em 2016, o grupo participou, dois anos depois, do Festival Internacional de Choro de Paris, realizando apresentações também em Lyon, na França, e Amsterdã, na Holanda. No Brasil, esteve na Virada Cultural de São Paulo e no Festival Internacional de Música do Pará.

Parceiro de outras edições do Circular, O Mercado do Choro tem na Praça do Carmo um de seus territórios de atuação desde os primeiros anos de sua trajetória. Toda a programação é gratuita.

PROGRAMAÇÃO – SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO

Local: Fórum Landi – UFPA

9h – Mesa “Preservação e Reprodução do Patrimônio em Tempos de Crise Climática”.

11h – Mesa “Cinema Paraense: diálogos sobre criação, formação e políticas públicas”.

Participação: Jorane Castro, Fernando Segtowick e Rafael F. Nzinga.

Mediação: Luciana Medeiros.

Exibição dos curtas-metragens Dias (2000), Ribeirinhos do Asfalto (2011) e Carrinho de Rolimã (2025).

17h às 19h – Oficina de Acessibilidade Circular: Diálogo, Reflexão e Práticas.

Coordenação pedagógica: Luci Azevedo.

17h às 18h – Comunicação e aspectos relacionais com a pessoa com deficiência visual, com o professor Aguinaldo Barros.

Local: Praça do Carmo

19h30 – Aula pública com Luiz Antonio Simas.