1º Circuito de Cinema Rio Caeté leva cinema para interior do Pará

O 1º Circuito de Cinema Rio Caeté já começou a transformar a relação entre comunidades rurais e o audiovisual paraense. No dia 29 de agosto, a quadra poliesportiva de Mirasselvas (Capanema/PA) recebeu uma sessão emocionante com os filmes Em Cantos do Gurupi, de Judite Nascimento e San Marcelo, e Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognesi. A noite reuniu moradores em torno da tela, num encontro marcado por reflexões sobre identidade, território e memória.

Já no dia 13 de setembro, foi a vez da Praça Pedro da Silva, na comunidade da Parada do Miriti (São João de Pirabas/PA), ser palco do cinema. Além da exibição dos curtas Buiçu: Pássaros, Folhas e Linhas (Fabianne Fonseca), História e Cultura do Município de São João de Pirabas (Thyago Fonseca) e Contos de Igarapé (Kauê Bentes), o público participou de um bate-papo com realizadores e assistiu à apresentação cultural do grupo de carimbó Alegria Mirim da Vila dos Miritis, que encantou a noite.

Durante a programação, ocorreu a apresentação cultural do grupo de carimbó Alegria Mirim da Vila dos Miritis (Imagem: Divulgação)

Para o idealizador do projeto, Rian Rocha, as ações nas comunidades rurais são o coração do Circuito: “Levar cinema para a zona rural é um gesto de democratização cultural. Muitas dessas comunidades não têm acesso a salas de cinema, e ver as pessoas se reunindo, debatendo os filmes e se reconhecendo nas telas é uma das experiências mais potentes que já vivemos com esse projeto”.

Agora, o Circuito se prepara para entrar em sua etapa principal, com três grandes noites de exibições, premiações e encontros culturais em praças públicas dos municípios de Santarém Novo, São João de Pirabas e Capanema.

Próximas datas

29 de novembro – Santarém Novo | Praça da Matriz

30 de novembro – São João de Pirabas | Arena Cultural Maria Pajé

5 e 6 de dezembro – Capanema | Praça 3 de Maio (encerramento e premiação)

Mais que um festival, o 1º Circuito de Cinema Rio Caeté é uma celebração da produção audiovisual paraense e da força cultural da região dos Caetés. Um movimento que aproxima o cinema da vida cotidiana de quem vive longe das grandes salas, tornando cada sessão um verdadeiro ato de encontro e pertencimento com apresentações culturais, momentos de capacitação e também feiras criativas.

Sobre o Projeto

O Circuito de Cinema Rio Caeté é um desdobramento das ações de cineclubismo realizadas pelo Cine Barão de Capanema, criado em 2024 a partir da Lei Paulo Gustavo e contemplado em 2025 pelo PNAB de Capanema. A iniciativa também se conecta ao 1º Festival de Cinema de Capanema, que movimentou a cena audiovisual regional no fim de 2024. O projeto reúne três dimensões principais:

- Cineclubismo na zona rural: sessões gratuitas em comunidades como Mirasselvas (Capanema), Santa Luzia (São João de Pirabas) e São João de Peri (Santarém Novo), garantindo que populações sem acesso a salas de cinema possam viver a experiência coletiva do audiovisual.

- Formação audiovisual: cursos de Roteiro (Lorenna Montenegro), Atuação (Tayres Pacheco) e Direção/Fotografia (San Marcelo), além de uma capacitação online em acessibilidade cultural, promovendo a profissionalização e inclusão.

Festival competitivo: entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro de 2025, em Santarém Novo, Pirabas e Capanema, serão exibidos curtas-metragens e clipes musicais paraenses, com premiações que valorizam especialmente as produções da região dos Caetés.