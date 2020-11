Cruz Vermelha do Pará recebe 5,3 toneladas de materiais limpeza e higiene pessoal

A Cruz Vermelha Brasileira - filial Pará recebeu, no último domingo (01), do Órgão Central da Cruz Vermelha Brasileira (CVB), sediado no Rio de Janeiro, 5,3 mil toneladas de materiais de higiene de limpeza e pessoal, medicamentos e equipamentos de proteção individual, como forma de apoio às ações de prevenção contra a covid-19. A operação contou com o apoio do Comando Conjunto Norte, do Ministério da Defesa.



Os donativos provenientes da CVB incluíam creme dental, pomada, sabonete, álcool, barbeadores e jalecos. Para o deslocamento aéreo dos produtos, foi mobilizada uma aeronave do tipo Hércules, da Força Aérea Brasileira. A partir da chegada em Belém, militares e viaturas do Exército Brasileiro finalizaram a entrega na filial da Cruz Vermelha.



"Ontem (31), em parceria com o Exército e a Aeronáutica Brasileira, a Cruz Vermelha Brasileira enviou para Belém – PA mais de 5 toneladas distribuídas entre medicamentos, materiais de higiene pessoal, equipamentos de proteção individual e álcool 70", informou a CVB, em publicação nas redes sociais.



Ainda segundo a publicação, essa foi apenas uma das ações que visam contornar as dificuldades provocadas por conta da pandemia. "Os mantimentos enviados são oriundos da parceria da instituição com a P&G [Procter & Gamble]. As ações de enfrentamento da covid-19 promovidas pela CVB continuam em todo o país".