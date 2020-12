Covid-19: Pará soma mais de 279 mil casos e 6.989 óbitos

O Pará registrou mais 82 novos casos de covid-19 e um óbito em decorrência da doença que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 660 casos e oito óbitos ocorridos em dias anteriores. A atualização foi feita por meio de mais um boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), divulgado nesta sexta-feira (11).



Com isso, o Pará soma 279.600 casos confirmados desde o início da pandemia. Desse total, 260.763 pacientes conseguiram se recuperar, sendo que 795 foram registros de recuperações nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas é 6.989 no estado. E a taxa de letalidade, proporção entre o número de casos pelo número de óbitos, é de 2,50%.



Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da Sespa, com detalhamento disponível em www.covid-19.pa.gov.br, 731 casos suspeitos seguem em análise e 39.616 casos que eram suspeitos já foram descartados desde o início da pandemia. Em Belém, o total de casos confirmados é de 52.025, sendo que 46.468 conseguiram vencer a doença e 2.346 vieram a óbito.

Confirmamos mais 82 novos casos e 01 óbito cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 660 casos e 08 óbitos ocorridos em dias anteriores. pic.twitter.com/C3FgLxWnxw — Sespa Pará (@SespaPara) December 11, 2020