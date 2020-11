Covid-19: Pará soma mais de 253 mil casos e 6.762 óbitos

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais 13 casos de covid-19 e nenhuma ocorrência de óbitos referente aos últimos sete dias no Estado. Além disso, foram confirmados mais 207 casos positivos subnotificados e quatro óbitos de períodos anteriores.

Os números são do boletim epidemiológico desta segunda-feira (02), divulgado por volta das 18h, no site www.covid-19.pa.gov.br. Com isso, o Pará totalizou 253.449 casos positivos e 6.762 vidas perdidas ao longo de mais de sete meses.

Ainda de acordo com o boletim da Sespa, 237.094 pacientes conseguiram se recuperar da doença. Também foi divulgado que 266 amostras de casos supeitos seguem em análise e 4.070 já foram descartados.

