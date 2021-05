Covid-19: Belém vacina trabalhadores portuários e aeroportuários nesta quarta

Nesta quarta-feira (26), das 9h às 17h, Belém vai iniciar a imunização contra a covid-19 em 300 trabalhadores portuários da Companhia das Docas do Pará (CDP), no local de trabalho (galpão CDP, Miramar e Outeiro); e em 900 trabalhadores aeroportuários do Aeroporto Internacional de Belém, que serão vacinados no próprio aeroporto. Para esses e outros grupos, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Belém.



Também será dia de iniciar a vacinação em 500 quilombolas, na Universidade Federal do Pará (UFPA), e cerca de 300 profissionais da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), no prédio da fundação. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) também fará uma nova chamada de vacinação para 700 profissionais da área da saúde, de clínicas e laboratórios que precisam tomar a 2° dose da vacina.



Três mil trabalhadores da limpeza urbana também vão receber a primeira dose nesta quarta. De acordo com a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), os pontos serão: Departamento de resíduos sólidos (Dres), na avenida Alcindo Cacela; empresa Terraplena, na travessa Vileta; empresa Sólida Construção, na rua Osvaldo de Caldas Brito; e empresa BA Meio Ambiente, na rodovia Augusto Montenegro.



Balanço



Na segunda (24) e nesta terça-feira (25), Belém vacinou as pessoas com comorbidades nascidas entre 1980 a 1985 (1ª chamada) e pessoas com comorbidades nascidas entre 1962 a 1979 (2ª e 3ª chamadas). De acordo com a Sesma, foram aplicadas cerca de cinco mil doses da vacina nos 17 pontos disponibilizados em vários bairros da capital.



Um deles começou a funcionar nesta terça-feira, 25, no Boulevard Shopping , com o apoio das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica). O Exército ficou encarregado do apoio logístico e por fazer a triagem de quem foi se vacinar. Marinha e Aeronáutica enviaram sete pessoas entre técnicos de enfermagem e enfermeiros para fazer a imunização com a vacina da Astrazeneca.



Sespa



A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, até a tarde desta terça-feira (25), não recebeu a notificação oficial com relação a campanha de vacinação dos portuários contra covid-19. "A Sespa aguarda orientações do Ministério da Saúde para organizar a distribuição das doses".