Perdeu a preparação? Veja o que fazer para chegar bem na 17ª Corrida do Sal

Educador físico detalha o que é prioridade para quem teve pouco tempo de treinos antes da prova de 3 a 7km

Às vésperas da 17ª edição da Corrida do Sal, não perder o ritmo da preparação para a prova passa a ser fundamental. Mas além disso, não extrapolar também tem uma parcela significativa de importância para chegar bem no dia 25 de julho na orla da praia do Maçarico, em Salinópolis.

Ao O Liberal, o educador físico Bernardo Sálvio explicou como fazer para manter o ritmo alto e ao mesmo tempo não passar do limite nos dias que antecedem a competição. Segundo ele, o chamado "tapering" é o ponto de partida desta "manobra" na preparação.

"Para manter a rotina de treinos e desacelerar, o que chamamos de tapering, quando a pessoa vai reduzindo o ritmo de treino para depois aplicar uma intensidade e exigir o máximo que pode ser feito nesta corrida de rua, priorizando o descanso e alimentação, que serão fatores determinantes para que você tenha um bom resultado no final da prova. Também prevendo uma melhoria no pós-corrida", indicou.

Tendo a competição como o principal objetivo, o educador físico alerta para o que deve ser feito no período de treinos. Na visão dele, o descanso é um dos pontos que devem ser levados em consideração durante a preparação. Estar sem dores e alongado são outros focos de atenção.

"O que vai ajudar para você chegar bem no dia da prova é o preparo antes dela. O descanso, não estar dolorido, estar aquecido e preparado já com o percurso em mente. Também é importante ter feito os devidos alongamentos. A alimentação também precisa ser boa. Tudo bem controlado para poder estar fazendo essa prova, no início do verão paraense, uma prova que vai exigir bastante do condicionamento físico".

Ainda é possível?

Bernardo Sálvio faz um alerta: quem está inscrito, mas com a preparação abaixo do ideal. Ainda consegue performar bem na 17ª Corrida do Sal? Para ele, sim. Mas com ressalvas.

A primeira recomendação é em relação à vestimenta. A orientação é ir com roupa e tênis de costume, sem precisar inventar materiais novos especialmente para esta corrida. Além disso, o respeito aos limites passa a ser fundamental neste caso.

"Se não tiver tempo para treinar de forma intensa, melhorar o 'pace', checar tênis e roupa, é ir com o que já é acostumado e respeitar o tempo. Sentir também que a frequência (cardíaca) está subindo pouco, a pressão também, desacelera. Faz caminhada, hidratação e respeitar o limite para curtir a prova, aproveitar a paisagem. Para poder conseguir fazer bem a prova, independente do tempo", orientou.

Segundo o educador físico, a atenção com a saúde é necessária não apenas com a hidratação. Por se tratar de um período de altas temperaturas no Pará, o uso do protetor solar vira um item primordial para não ter efeitos colaterais pós-corrida.

"É mais favorável que você também utilize roupas claras. Capriche no filtro solar, óculos de sol, além de um tênis mais respirável e confortável, que vai exigir muito mais do condicionamento físico. As meias podem ser de poliamida, que são mais leves".