Maranhense é o 'dono' da Corrida do Sal; confira o histórico

Competição retorna neste ano com percursos de 3 e 7km na orla da praia do Maçarico

O dia 25 de julho de 2026 vai marcar o retorno da Corrida do Sal ao calendário do esporte de rua do Norte do Brasil. Após um hiato de seis anos por conta da pandemia, o evento volta em um novo formato, com foco em atender o novo modo de consumo da modalidade.Com percursos de 3 e 7km, o projeto promete uma apresentação em grande estilo na orla da praia do Maçarico, com shows e uma programação extensa. A expectativa da organização é reunir mais de três mil competidores nesta edição.

E apesar de ser uma prova tipicamente paraense, a Corrida do Sal não é dominada por atletas locais. O maior vencedor da prova vem do Maranhão. Com cinco medalhas de ouro, Adelson Rodrigues é o maior campeão da tradicional corrida do verão Amazônico.

A primeira conquista dele foi em 2011, na oitava edição da Corrida do Sal. Na época, Adelson tinha 28 anos e um "cartel" de 30 corridas por ano.

O pódio abriu espaço para uma trilogia do maranhense em terras paraenses. Em 2012 e 2013, Adelson também garantiu o primeiro lugar da Corrida do Sal. Resultados históricos para um atleta vindo de fora do Pará.

Apesar de "voar" pelas ruas de Salinas, a quarta conquista dele só veio dois anos depois, em 2015. Naquele ano, mais de duas mil pessoas tomaram conta das ruas de Salinas para a 12ª edição da Corrida do Sal.

E, novamente de forma consecutiva, Adelson emplacou o penta da Corrida do Sal em 2016, quando venceu com o melhor tempo da carreira, completando o percurso em 24 minutos e 42 segundos.