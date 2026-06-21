Especialista alerta para escolha do tênis antes de participar de uma corrida

A escolha do calçado virou um dos principais itens para os corredores de rua. Quesitos como financeiro, estético e conforto são levados em consideração na hora de "passar o cartão" para garantir o tênis ideal para praticar o esporte.

E todos estes pontos são levados em consideração também pelas principais marcas do ramo esportivo, como destaca a CEO da Sport Show. De acordo com Nayra Caldas, apesar do objetivo e utilidade serem os mesmos, existem diferenças quase que mínimas entre os produtos oferecidos hoje em dia.

"O melhor tênis é o que melhor se encaixa no pé. Sabemos que todas as marcas estão antenadas em melhor atender o cliente. Temos tênis de diversos preços para cada objetivo. Tem marca que trabalha com uma faixa de preço de R$ 500 e outra marca que usa quase que o mesmo tênis, a mesma tecnologia e o dobro do valor, mas com o objetivo que será alcançado será o mesmo", disse em entrevista ao videocast de O Liberal.

"O ideal é colocar o tênis no pé e identificar o que ele oferece de melhor conforto para a pessoa. É algo bem individual", completou.

A menos de 40 dias para a 17ª edição da Corrida do Sal, que vai agitar o litoral paraense em Salinas no dia 25 de julho com os percursos de 3 e 7km na orla do Maçarico, Nayra Caldas chama a atenção para outro ponto importante: a "forma" dos tênis comercializados na atualidade.

Videocast abordou as formas de escolher o calçado ideal para a prática esportiva. (Foto: Everaldo Nascimento/O Liberal)

Segundo ela, o indicado é utilizar um calçado acima do número "padrão" para ter mais conforto. Nayra destaca que esta estratégia ajuda a evitar machucados nos pés.

"Não temos padrões perfeitos das 'formas' (de calçados). Cada marca trabalha de forma diferente. A principal indicação é que quando você vai escolher um calçado de corrida, que deixe um certo espaço na frente. Não é que fique folgado, mas que ofereça mais conforto. Quando você está em um movimento de corrida, o corpo está projetado para frente em franco movimento. Isso pode fazer com que o pé vá batendo na frente do tênis. Para evitar que machuque o pé, as unhas, é importante ter este espaço (no tênis), fora os formatos da base do tênis, que umas são mais largas e outras nem tanto".

Tão importante quanto

Então despercebidas, as meias acabam tendo um papel importante durante uma corrida. Nayra Caldas conta que um dos erros mais comuns que as pessoas cometem está na hora de escolher o acessório para a prática esportiva.

Segundo ela, as meias de algodão aparecem como "inimigas" por conta do forte atrito que causam entre pé e tênis. Para sanar isso, o recomendado é utilizar as feitas de poliamida, que são feitas com tecido sintético e que possuem alta absorção de suor, secando rápido e evitando bolhas nos pés.

"Geralmente as nossas meias, quando você não corre, são de alta concentração de algodão, que são usadas para ir à academia, escola, passear. Essas meias, quando os pés estão muito suados, causam atritos e machucam os pés. A meia é tão importante quanto a escolha do tênis. As meias indicadas para as corridas são as de poliamida, que você fica suado, o pé permanece seco, não deixando o material pesado e sem causar atrito entre o pé, a meia e o tênis", ponderou.

Atenção ao calor

Tradicionalmente, o mês de julho é marcado pelas altas temperaturas do chamado "verão amazônico". Neste ano, isso tende a ser ainda mais acentuado com a chegada do El Ñino no norte do Brasil.

Por conta disso, Nayra Caldas alerta para a escolha certa na vestimenta antes de ir participar de uma corrida de rua. Ela ressalta que não é recomendado utilizar bermudas por conta do risco das "marcas" ocasionadas pelo sol.

"Vamos estar falando do 'alto verão' na Amazônia. Sabemos que vivemos um intenso verão, mas neste é muito sol. O traje, eu diria, para as mulheres um bom 'top' com sustentação, short soltinho. Eu não faria a escolha por bermuda para este dia. Muito sol e acabamos ficando marcadas", destacou.

Recentemente, Nayra Caldas participou da Maratona de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. (Foto: Everaldo Nascimento/O Liberal)

Já em relação ao calçado, a recomendação é para um com mais estabilidade, justamente por conta do percurso ser de subidas e descidas na orla do Maçarico.

"(Recomendo também) Um tênis com bastante estabilidade, porque vamos ter bastante subida e descida (no percurso), e conforto. Não esquecer de uma boa meia. Para os rapazes, roupas leves, dando preferência aos tons mais claros, evitando o preto e não esquecer de protetor solar, óculos ou viseira", finalizou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato e GAV Resorts.