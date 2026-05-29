Corrida do Sal: especialistas alertam para os cuidados com a saúde

Iniciar uma prática esportiva requer cuidados específicos, com destaque para o acompanhamento profissional e médico. Alinhar a rotina de trabalho com os treinos e a ingestão adequada de suplementos é essencial para alcançar um bom desempenho e manter a saúde.

Elza Leite, coordenadora da assessoria La Carrera, orienta sobre a necessidade de acompanhamento. Ela explica que trabalha com educação funcional para todos, desde iniciantes até ultramaratonistas, visando correção e fortalecimento.

Elza Leite (Foto: Reprodução/YouTube)

Para quem deseja praticar corrida de rua, a profissional de educação física ressalta a importância de um foco maior na musculação. A 17ª edição da Corrida do Sal, por exemplo, está marcada para o dia 25 de julho em Salinas.

Preparação para a Corrida do Sal

Em entrevista ao videocast de O Liberal, Elza Leite lembrou que os percursos de 3 e 7km da Corrida do Sal ocorrem na orla do Maçarico. Este trecho é marcado por subidas e descidas, exigindo uma atenção maior no planejamento dos treinos para que o participante chegue bem na prova.

A musculação é fundamental para fortalecer as articulações, especialmente em uma corrida que envolve força e subida, como a Corrida do Sal. A profissional aponta que existem planilhas e métodos de treinamentos que ajudam a alcançar os objetivos desejados, exigindo estratégia e planejamento.

Alerta sobre suplementos e cafeína

Outro ponto crucial é a ingestão de bebidas e produtos de pré e pós-treinos, conhecidos como suplementos. Thiago Leão, médico e CEO da Leão Suplementos, destacou, em entrevista ao videocast de O Liberal, os efeitos desses produtos na saúde de atletas e praticantes regulares de exercícios.

Energéticos, de forma geral, são suplementos que buscam alta capacidade de energia. Alguns contêm carboidratos para repor a glicose. Contudo, o que se denomina popularmente como energético, como os da Red Bull e Monster, tem a cafeína como base principal.

A cafeína é um dos suplementos com maior nível de eficiência científica para aumento de performance. Ela se liga ao organismo como se fosse adrenalina, transformando-se em receptores de adrenalina que causam fuga, vigília e estado de alerta para qualquer atividade.

Riscos e Equilíbrio na Suplementação

Thiago detalhou como funciona o processo de ação da cafeína e alertou que, em altas concentrações, ela pode trazer prejuízos. Entre os riscos estão problemas cardiológicos, neurológicos, principalmente angústia, depressão e ansiedade.

Ao considerar o uso de pré-treino, a primeira pergunta deve ser sobre o histórico de depressão, ansiedade ou risco cardiológico do indivíduo. A cafeína é uma grande causadora de palpitações e pode levar ao desenvolvimento de arritmia, que é o descompasso ou batimento desordenado do coração.

O médico também chamou atenção para a ingestão de alimentos ricos em proteínas. Thiago faz a ressalva da dificuldade em ingerir altas quantidades de carne ao longo do dia, por isso, ressalta que os suplementos ricos em proteína não substituem a alimentação.

Thiago Leão (Reprodução/YouTube)

Para Thiago Leão, não há resultados de estética e qualidade de vida sem uma performance consistente de musculação e corrida. Ele enfatiza que é preciso buscar o equilíbrio, formando um tripé: não se alcança performance, qualidade de vida, ou mesmo saúde mental e física, sem boa alimentação, treino e suplementação.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato e GAV Resorts.