Após grande procura, Corrida do Sal abre terceiro lote de inscrições nesta segunda (31)

O sucesso da Corrida do Sal segue em ritmo acelerado. Após a grande procura registrada desde a abertura das inscrições, a tradicional prova de rua em Salinópolis abrirá, nesta segunda (1º), o terceiro lote de inscrições. A alta demanda dos corredores reforça a expectativa de uma edição histórica no retorno do evento ao calendário esportivo paraense.

A adesão do público tem superado as expectativas da organização. O primeiro e o segundo lotes tiveram grande procura em poucos dias, confirmando a força da Corrida do Sal entre os apaixonados por corrida de rua e turismo esportivo. A expectativa é de uma prova ainda maior em 2026, reunindo atletas de várias partes do Brasil em um dos cenários mais procurados do verão paraense.

“Estamos muito surpresos com a adesão à Corrida do Sal. O primeiro lote, que costuma durar cerca de um mês, esgotou em apenas uma semana. Essa corrida vai ser diferenciada, pois vai reunir turistas de todo o Brasil. Com certeza veremos corredores de vários lugares do país”, destacou o coordenador da prova, Anatolio Thiers.

A 17ª edição da Corrida do Sal será realizada no dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste do Pará. Sem acontecer desde 2019, a prova retorna ainda maior, com expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes em um percurso marcado por paisagens paradisíacas e pela atmosfera única da cidade.

Os atletas poderão escolher entre os trajetos de 3 e 7 quilômetros, passando pela orla e pela região do Maçarico, um dos principais cartões-postais do município. A largada ao amanhecer promete transformar a experiência em um espetáculo à beira do Oceano Atlântico, unindo esporte, turismo e contato com a natureza.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato; GAV Resorts - Férias do Seu Jeito; e Fibra - Uma Questão de Qualidade.

Veja o preço dos kits disponíveis:

Kit Corrida: R$ 119,00 (2º lote);

Kit Corrida 60+: R$ 59,50;

Kit PCD: R$ 59,50;

Kit PCD (Visual): R$ 59,50;

Kit PCD (Cadeirantes): R$ 59,50.

Confira o passo a passo da inscrição no circuito:

Acesse o site "Central da Corrida";

Clique no botão "inscreva-se";

Aperte para criar um cadastro no site;

Coloque o seu CPF, nome, categoria, número de celular e endereço;

Concorde com os termos de uso e política de privacidade;

Escreva o seu e-mail e crie uma senha;

Entre novamente com a senha criada no site;

Opte por um dos kits citados acima;

Ao final, escolha e efetue a opção de pagamento;

Pronto, você estará inscrito na Corrida do Sal!

Programe-se:

Corrida do Sal

Quando? 25 de julho (sábado), às 06h

Local: Orla do Maçarico (Salinópolis)