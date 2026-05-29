Alimentação e sono: dupla essencial para a boa performance, aponta especialista

Um dos principais pontos de atenção para quem pretende praticar esporte de alto rendimento está na alimentação. Ter um bom cronograma pode ajudar no desempenho durante a atividade física. Além disso, saber controlar a hidratação é outro aspecto que evita problemas durante a prática do esporte.

No próximo dia 25 de julho, Salinas volta a receber a Corrida do Sal. Após seis anos, o evento retorna na 17ª edição com a promessa de mudar o panorama do esporte de rua no Norte do Brasil.

Como é tradicional, o mês de Julho tende a ser de altas temperaturas. Por conta disso, cuidar da alimentação e hidratação é fundamental para chegar bem nas provas de 3 e 7km, como avalia a Mestra em Ciência da Alimentação e Nutrição, Gabriella Oddenino.

"Para quem quer participar de uma corrida, já precisa ter um estilo de vida mais saudável. Mas o foco é começar na semana que antecede a prova com mais ênfase nos dois dias que antecedem a corrida. Dois dias antes a gente aumenta a hidratação, ajusta os carboidratos para garantir estoque de energia armazenada no músculo para o dia da prova. A semana antes equilibrada e dois dias antes faz os ajustes", destacou em entrevista ao O Liberal.

Gabriella alerta para os alimentos que podem ajudar no aumento da perfomance. (Foto: Carmem Helena/O Liberal)

Os "ajustes" na alimentação com a proximidade do dia da prova é uma estratégia para garantir "energia" para performar bem no percurso proposto. Gabriella Oddenino explica que a recomendação é não fazer "testes" na alimentação nos dias que antecedem a corrida. O objetivo é justamente evitar um mau estar, que vem seguido de uma queda de rendimento.

"O foco é sempre garantir uma energia rápida para o dia da prova, e também evitar qualquer tipo de desconforto gastrointestinal. Tem gente que come certos alimentos nos dias que antecedem a prova que não cai bem e cai o rendimento".

"Qualquer tipo de teste de alimentação tem que ser feito nos treinos. A preparação é reproduzir o que funcionou nos treinos e aplicar no dia da prova", completou.

Sono como aliado

Os cuidados com a alimentação antes de competir são seguidos à risca pela atendente e digital influencer Gabrielle Corrêa, de 26 anos. Ela contou ao O Liberal que na semana da corrida foca no sono e na hidratação, além do que vai consumir em alimento.

"Na semana de uma corrida fico mais atenta ao descanso. Procuro dormir melhor, me alimentar bem, estar bem hidratada, principalmente na véspera da corrida", contou.

A preocupação com o sono é um dos alertas feito pela Mestra em Ciência da Alimentação e Nutrição, Gabriella Oddenino. Ela explica que o organismo usa o período do sono para recuperar os músculos das chamadas "microlesões", que acontecem durante toda atividade física.

"O sono é muito importante para quem pratica atividade física, principalmente a corrida. É durante o sono que a recuperação (muscular) vai acontecer. A corrida causa microlesões musculares. Temos fibras musculares. Quando fazemos atividades físicas, damos uma micro lesionada. Durante o sono temos os picos de liberação de hormônios, como o GH, hormônio do crescimento, e a testosterona. Eles são cruciais para a reconstrução dessas fibras. O sono é muito importante porque tem a parte da recuperação", explicou.

Ela destaca ainda que durante o sono acontece a regulação dos fluídos corporais e dos eletrólitos, minerais que auxiliam no funcionamento do organismo.

"De nada vai adiantar a pessoa atingir uma parte legal de proteína, carboidrato depois do treino se o corpo não tiver o descanso adequado para absorver esses macronutrientes. Além disso, durante o sono o corpo regula os nossos fluídos corporais e os eletrólitos, como sódio e potássio, que são fundamentais para evitar cãibras e manter o sistema circulatório eficiente durante os treinos".

Ajustes nos treinos

Gabriella Oddenino alerta ainda para o chamado "tapering", que significa uma redução na intensidade dos treinos conforme vai aproximando a disputa da competição. Segundo ela, este sistema favorece a recuperação da musculatura em meio as microlesões. Além disso, ajuda no aumento do estoque de energia para performar bem durante os 3 ou 7km da 17ª edição da Corrida do Sal.

"Essa estratégia se chama 'tapering', que consiste em reduzir a intensidade de treino enquanto ajusta a dieta, hidratação e favorece o corpo a ter uma reparação da musculatura, das microlesões musculares. Favorece a recuperação, os estoques de energia, diminui a fadiga acumulada e acaba otimizando o desempenho para o dia da prova".

A digital influencer Gabrielle Corrêa faz ajustes na rotina de treinos de acordo com a proximidade das competições. (Foto: Arquivo pessoal)

Esse sistema já é adotado pela digital influencer Gabrielle Corrêa. Segundo ela, a redução nos treinos é uma tática usada para chegar "descansada" nas provas e "entregar tudo" o que foi treinado ao longo da preparação.

"É importante na data da corrida chegar bem descansada, hidratada e alimentada para entregar tudo o que foi treinado", contou.

A Corrida do Sal tem a realização do Grupo Liberal, com uma cobertura especial que envolve todos os veículos de comunicação, com vários profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio do Atacadão - Lugar de Comprar Barato e GAV Resorts.