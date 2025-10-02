Pilsen, IPA, Lager ou Puro Malte? Entenda as diferenças entre os principais tipos de cerveja

Com tantos estilos, sabores e nomes diferentes, escolher uma cerveja pode ser mais complicado do que parece. Afinal, você sabe realmente qual é a diferença entre Pilsen, IPA, Lager, Weiss, Stout, Pale Ale e a famosa Puro Malte? Cada tipo tem suas próprias características, teor alcoólico e combinações perfeitas com alimentos.

🍻 Pensando nisso, reunimos as principais informações sobre cada uma dessas cervejas para te ajudar a fazer a escolha certa. Confira a seguir as diferenças entre os sete estilos mais populares e descubra qual combina mais com o seu paladar.

Puro Malte

A cerveja puro malte é aquela produzida apenas com malte de cevada, lúpulo, água e levedura, sem adição de cereais não maltados como milho, arroz ou açúcar. Essa pureza garante um sabor mais limpo e encorpado, valorizando os ingredientes principais.

Ela é considerada de maior qualidade por não conter adjuntos, seguindo a tradição da Lei da Pureza Alemã (Reinheitsgebot). O teor alcoólico costuma ficar entre 4% e 6%.

🎯 Combina com: praticamente tudo, desde carnes até petiscos mais leves.

Lager

A Lager não é um estilo, mas sim uma família de cervejas fermentadas em baixa temperatura, o que resulta em uma bebida mais limpa, leve e refrescante. É a base da maioria das cervejas claras e populares no Brasil, além de ter um teor alcoólico que varia entre 4% e 6%.

Existem diversas subcategorias, como:

American Lager: leve, com presença de cereais como milho e arroz.

Premium Lager: mais encorpada e com teor alcoólico ligeiramente maior.

Dark Lager (como Malzbier): escura, doce e suave.

🎯 Combina com: churrascos, comidas de boteco e pratos leves.

Pilsen

A Pilsen é, na verdade, um estilo dentro da família Lager. Ela tem um amargor suave e teor alcoólico geralmente entre 4% e 5%. É a escolha certa para quem quer uma bebida fácil de beber em qualquer ocasião.

No Brasil, muitas Pilsens levam cereais não maltados, mas também existem versões puro malte, que oferecem um sabor mais equilibrado.

🎯 Combina com: queijos leves, frutos do mar, saladas e amendoins.

Weiss (cerveja de trigo)

A Weissbier (ou Weizenbier) é uma cerveja de trigo, típica da Alemanha. Sua principal característica é a presença de malte de trigo (pelo menos 50%), além de coloração clara e aparência turva.

Tem sabor frutado, corpo cremoso e aparência turva. Ideal para quem busca uma opção mais leve. Seu teor alcoólico é de 5% e 6%.

🎯 Combina com: pratos picantes, petiscos e queijos frescos.

IPA (India Pale Ale)

A IPA é o estilo favorito dos amantes de cervejas artesanais, com amargor elevado e aroma intenso de lúpulo. Ela costuma ter notas cítricas, florais ou herbais e teor alcoólico mais alto, entre 5,5% e 7,5%. Existem muitas variações:

American IPA: mais frutada e amarga.

English IPA: mais equilibrada.

Imperial IPA: mais alcoólica e potente.

🎯 Combina com: comidas apimentadas, hambúrguer, churrasco e queijos fortes.

Qual é a melhor cerveja? Descubra as diferenças entre os tipos mais famosos. (Divulgação/Caribeña)

Pale Ale

Equilibrada, com amargor leve a médio e presença de malte, a Pale Ale é uma boa porta de entrada para quem quer fugir das cervejas claras. Tem teor alcoólico entre 4,5% e 6,5% e costuma ter notas frutadas e florais.

É a base para diversas variações, incluindo a própria IPA. Apesar do nome, a Pale Ale costuma ser mais encorpada e complexa do que a Pilsen.

🎯 Combina com: massas, carnes vermelhas e queijos curados.

Stout

Escura, encorpada e com sabor marcante, a Stout é feita com malte torrado, o que traz notas de café, cacau e até chocolate amargo. É uma cerveja mais intensa, ideal para o clima mais frio. O teor alcoólico pode variar bastante: de 4% até 8%.

Existem duas versões mais populares:

Dry Stout: sabor seco e amargor intenso.

Sweet Stout: mais doce e aveludada.

🎯 Combina com: sobremesas (principalmente com chocolate), carnes bem passadas e molhos adocicados como barbecue.

Tabela comparativa dos estilos de cerveja Estilo Teor alcoólico Sabor principal Harmonização Puro Malte 4% a 6% Malte de cevada Versátil Lager 3% a 5% Leve e refrescante Carnes leves, petiscos Pilsen 3,5% a 5% Lúpulo suave e refrescante Frutos do mar, saladas Weiss 5% a 6% Frutado e cremoso Queijos leves, comida picante IPA 5,5% a 7,5% Amarga e aromática Hambúrguer, comida mexicana Pale Ale 4,5% a 6,5% Equilibrado Massas, carnes vermelhas Stout 4% a 8% Torrado, café e chocolate Sobremesas, carnes assadas

Qual cerveja escolher?

A resposta depende do seu gosto pessoal. Se você está começando, experimente uma Pilsen ou Lager. Gosta de sabores intensos? Vá de IPA ou Stout. Prefere algo mais leve e frutado? Aposte em uma Weiss. E para quem quer versatilidade, a puro malte pode ser a melhor escolha.

Teste diferentes estilos e descubra qual combina mais com você e com cada ocasião.