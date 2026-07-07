Zico, do Egito, tem esse nome por causa do brasileiro? Conheça o jogador que fez gol na Argentina

Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, atacante do Egito apelidado de Zico, é um dos nomes em destaque na Copa do Mundo de 2026. O jogador, de 29 anos, marcou em vitórias históricas para a seleção egípcia. Ele fez o primeiro gol na vitória por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, em Vancouver, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo G. O atacante também balançou as redes contra a Argentina, nas oitavas de final, nesta terça-feira (7).

Seu apelido, que remete ao ídolo do Flamengo, surgiu por influência paterna. O nome "Zico" está de volta a uma Copa do Mundo quarenta anos após Arthur Antunes Coimbra disputar seu último Mundial pelo Brasil.

A homenagem ao "Galinho de Quintino"

Jogador do Pyramids FC, Mostafa Mohamed revelou em entrevista ao Globo Esporte, em 2025, como o apelido se consolidou. Segundo ele, a influência do pai foi crucial, já que o progenitor era um grande fã do "Galinho de Quintino".

“Zico é meu modelo de jogador a seguir. Eu assisti aos vídeos dele, ele é o meu jogador favorito. Meu pai falava muito sobre ele, e eu assisti aos vídeos no Youtube”, declarou o egípcio em 2025.

Performance histórica no Mundial de 2026

Mostafa Mohamed foi protagonista da primeira vitória do Egito na história da Copa do Mundo. A seleção egípcia venceu a Nova Zelândia por 3 a 1, em Vancouver, no Canadá, pela segunda rodada do Grupo G. Ele abriu o placar e ainda deu uma assistência de letra para o gol de Mohamed Salah.

O Egito registra quatro participações em Copas do Mundo:

1934

1990

2018

2026

A repercussão do "Zico egípcio" no Brasil ganhou ainda mais força. O atacante, que defende o Pyramids desde 2025, enfrentou o Flamengo na semifinal da Copa Intercontinental da FIFA 2025™.

Zico: O ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira

O Zico original, Arthur Antunes Coimbra, é reconhecido como um dos maiores ídolos do Flamengo. Pela Seleção Brasileira, ele disputou as seguintes edições da Copa do Mundo:

1978

1982

1986

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